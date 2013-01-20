Оповещения от Киноафиши
Постер фильма В страхе
Постер фильма В страхе
Постер фильма В страхе
5.8 Рейтинг IMDb: 5.4
3 постера
В страхе

В страхе

In Fear 18+
О фильме

Застигнутый ночью в пути, замученный и потерянный, ты невольно даешь волю своим вечным страхам. Ведь в темноте таятся неведомые опасности. Но главный вызов — не дать соблазну и злу проникнуть в душу. Или, возможно, оно уже там.

Том и Люси, недавно познакомились, и решили поехать загород на музыкальный фестиваль. Но не найдя отель, в котором забронировали номер, они заблудились в чаще леса, батарейки в навигаторе и телефоне сели и вот уже поздней холодной ночью они поняли — из леса за ними кто-то наблюдает и хочет убить.

В страхе - трейлер 1
В страхе  трейлер 1
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 24 октября 2013
Премьера в мире 20 января 2013
20 января 2013 Россия Вест 18+
15 ноября 2013 Великобритания
3 апреля 2013 Германия
20 января 2013 Казахстан
7 марта 2014 США
20 января 2013 Украина
MPAA R
Сборы в мире $274 660
Производство Big Talk Productions
In Fear, De frică, Hirmus, Korku Yolu, Mê Lộ, Medo Primário, Taxidi sto fovo, Uma Noite para Esquecer, Útvesztő, В страхе, У страху, 新クライモリ デッド・フィーバー
Джереми Ловеринг
Элис Энглерт
Элис Энглерт
Аллен Лич
Аллен Лич
Йен де Кестекер
Йен де Кестекер
Джемма Пауэлл
Джемма Пауэлл
5.8
5.4 IMDb
В страхе - трейлер 1
В страхе Трейлер 1
В страхе - трейлер 2
В страхе Трейлер 2
