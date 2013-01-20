Застигнутый ночью в пути, замученный и потерянный, ты невольно даешь волю своим вечным страхам. Ведь в темноте таятся неведомые опасности. Но главный вызов — не дать соблазну и злу проникнуть в душу. Или, возможно, оно уже там.

Том и Люси, недавно познакомились, и решили поехать загород на музыкальный фестиваль. Но не найдя отель, в котором забронировали номер, они заблудились в чаще леса, батарейки в навигаторе и телефоне сели и вот уже поздней холодной ночью они поняли — из леса за ними кто-то наблюдает и хочет убить.