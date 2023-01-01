Часовщик, 2012

Феликс, прозванный за свое увлечение коллекционированием часов «часовщиком», служит в секретном элитном подразделении «ликвидаторов». Он высокопрофессиональный безукоризненный киллер, который всегда работает по правилам - «чисто» во время и без следов. И это оборотная медаль его прозвища. У него всегда все точно и все «по часам». Такая работа требует полного самообладания и беспристрастности, и в своём деле ему нет равных. Феликс всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отчаянного Бориса. Феликс хочет закончить свою карьеру. Но просто так выйти из дел нельзя и он начинает готовить себе замену. Но, как бы не хотел главный герой всех уважить, как известно, из такой профессии есть только один выход. Методичный профессионал и импульсивный ученик теперь на пару «устраняют проблемы», но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке.