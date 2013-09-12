Документальная лента знакомит зрителей с творчеством и жизнью легендарных создателей «Золотого теленка» и «12 стульев». Фамилии Ильфа и Петрова уже давно воспринимаются только вместе. И хотя они создали один из самых успешных авторских дуэтов, все-таки каждый из них был уникальной личностью с собственными переживаниями и проблемами. Фильм рассматривает писателей по отдельности и показывает, как сложилась судьба каждого из них.
С тем, чтобы зритель угадал в фамилии ИЛЬФИПЕТРОВ отдельных Илью Ильфа и Евгения Петрова, авторами собрана впечатляющая доказательная база: живые свидетельства добыты в Москве, Одессе, Ярославле, Париже, Нью-Йорке; в точном повторении маршрута «Одноэтажной Америки», в чудом сохранившихся семейных архивах.
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