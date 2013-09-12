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Ильфипетров

Ilfipetrov 18+
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О фильме

Документальная лента знакомит зрителей с творчеством и жизнью легендарных создателей «Золотого теленка» и «12 стульев». Фамилии Ильфа и Петрова уже давно воспринимаются только вместе. И хотя они создали один из самых успешных авторских дуэтов, все-таки каждый из них был уникальной личностью с собственными переживаниями и проблемами. Фильм рассматривает писателей по отдельности и показывает, как сложилась судьба каждого из них.

  • Лента считается продолжением цикла режиссера и сценариста Романа Либерова, который называют «писательским». Ранее он работал над проектами, посвященными творчеству Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, а также других известных писателей и поэтов. Режиссер признавался, что считает литературу основополагающим видом искусства.
  • Практически весь бюджет документальной картины состоял из средств, которые авторы получили после выхода «Написано Сергеем Довлатовым».
  • На создание фильма ушло полтора года. В течение этого времени съемочная группа консультировалась с главным биографом Ильфа – его дочерью Александрой. Она скончалась в конце 2013 года, через несколько месяцев после выхода картины.
  • Название специально писали в одно слово, поскольку сочетание фамилий уже давно стало нарицательным.

С тем, чтобы зритель угадал в фамилии ИЛЬФИПЕТРОВ отдельных Илью Ильфа и Евгения Петрова, авторами собрана впечатляющая доказательная база: живые свидетельства добыты в Москве, Одессе, Ярославле, Париже, Нью-Йорке; в точном повторении маршрута «Одноэтажной Америки», в чудом сохранившихся семейных архивах.

Ильфипетров - трейлер
Ильфипетров  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 12 сентября 2013
Дата выхода
12 сентября 2013 Россия ПРОвзгляд 12+
12 сентября 2013 Беларусь
12 сентября 2013 Казахстан
12 сентября 2013 Украина
Другие названия
Ilfipetrov, Ильфипетров
Режиссер
Роман Либеров
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.4
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7.6 IMDb
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