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Игра Эндера Игра Эндера
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Ender's Game

Игра Эндера, 2013

2013 / США
7.9 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Землю опустошили Формики, инопланетная раса, по-видимому, решившая уничтожить человечество. Пятьдесят лет спустя люди Земли объединяются, чтобы предотвратить их уничтожение со стороны этого технологически превосходящего инопланетного вида. Эндер Виггин, тихий, но умный мальчик, может стать спасителем человечества. Он разлучен со своей любимой сестрой и ужасным братом и доставлен в боевую школу на орбите Земли. Он будет испытан и превращен в профессионального убийцу, который создан для того, чтобы уничтожать пришельцев. Проникаясь отношению к себе и своим занятиям, он начинает способ вырваться и спасти членов своей семьи… 

  • Морская пехота США включила оригинальный роман Орсона Карда в список рекомендованной литературы, заявив, что он содержит «уроки лидерства и этики».
  • Для съемки упражнений в боевой комнате актеры в течение месяца тренировались с участниками Cirque du Soleil, чтобы научиться самим выполнять трюки на веревках.
  • Реквизит, использованный в фильме, был создан с помощью 3D-принтеров, в том числе модель корабля Мейзера Рэкхема, которую можно увидеть висящей в каюте Эндера.
  • За время съемок фильма ведущий актер Эйса Баттерфилд вырос на шесть сантиметров. 

Земля была дважды разорена инопланетной расой, которая решила уничтожить человечество. Семьдесят лет спустя люди Земли объединяются, чтобы не допустить их собственного истребления. Эндер Виггин — тихий, но невероятно способный мальчик, который может стать спасителем человеческой расы. Его отправляют в специальную школу, размещенную на орбите Земли, где его превратят в убийцу, способного противостоять инопланетному вторжению…

7.9 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 31 октября 2013
Премьера онлайн 17 декабря 2017
Премьера в мире 24 октября 2013
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Гэвин Худ
Гэвин Худ
В ролях
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Все актеры и съемочная группа
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Игра Эндера

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Lenusenysh, 01/11/2013 - 15:08:41):Почему флот не возглавил татуированный мужик

Мужик был стар и тормозил, осторожничал, да и в первой… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 18/11/2013 - 08:18:59):Уродец из Королей лета вдруг в роли злодея

Талант. А почему уродец? рост просто небольшой.
Асу вот зря… Читать дальше…
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саундтрек фильма Игра Эндера
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
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тв ролик 2
Тв ролик 2
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