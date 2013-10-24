Игра Эндера, 2013

Землю опустошили Формики, инопланетная раса, по-видимому, решившая уничтожить человечество. Пятьдесят лет спустя люди Земли объединяются, чтобы предотвратить их уничтожение со стороны этого технологически превосходящего инопланетного вида. Эндер Виггин, тихий, но умный мальчик, может стать спасителем человечества. Он разлучен со своей любимой сестрой и ужасным братом и доставлен в боевую школу на орбите Земли. Он будет испытан и превращен в профессионального убийцу, который создан для того, чтобы уничтожать пришельцев. Проникаясь отношению к себе и своим занятиям, он начинает способ вырваться и спасти членов своей семьи…
Земля была дважды разорена инопланетной расой, которая решила уничтожить человечество. Семьдесят лет спустя люди Земли объединяются, чтобы не допустить их собственного истребления. Эндер Виггин — тихий, но невероятно способный мальчик, который может стать спасителем человеческой расы. Его отправляют в специальную школу, размещенную на орбите Земли, где его превратят в убийцу, способного противостоять инопланетному вторжению…
Мужик был стар и тормозил, осторожничал, да и в первой… Читать дальше…
Талант. А почему уродец? рост просто небольшой.
Асу вот зря… Читать дальше…