G.I. Joe: Бросок кобры 2, 2012

Могущественная и агрессивная корпорация стремится ликвидировать военное подразделение международного уровня. Действуя под личностью президента Америки, Зартан приказывает уничтожить структуру, объявив ее незаконной. Спецагенты подразделения попадаются в ловушки, расставленные злоумышленниками, после чего выживают единицы. Зартан и его люди получают доступ к ультрасовременному оружию. Теперь мир на Земле и жизни миллионов людей зависят только от мужества и профессионализма главных героев. Команда бойцов принимается за разработку плана сложнейшей операции.