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G.I. Joe: Бросок кобры 2 G.I. Joe: Бросок кобры 2
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G.I. Joe 2: Retaliation

G.I. Joe: Бросок кобры 2, 2012

2012 / США / Канада
6.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Могущественная и агрессивная корпорация стремится ликвидировать военное подразделение международного уровня. Действуя под личностью президента Америки, Зартан приказывает уничтожить структуру, объявив ее незаконной. Спецагенты подразделения попадаются в ловушки, расставленные злоумышленниками, после чего выживают единицы. Зартан и его люди получают доступ к ультрасовременному оружию. Теперь мир на Земле и жизни миллионов людей зависят только от мужества и профессионализма главных героев. Команда бойцов принимается за разработку плана сложнейшей операции.

  • Оружие, изображенное в киноленте, создано по реально существующему концепту и в теории его разработка возможна.
  • Рэй Стивенсон в процессе подготовки к своей роли прочел комиксы и стал большим фанатом своего персонажа. Маска к костюму для фильма создавалась на его собственные деньги.
  • Битву возле утеса снимали два месяца.
  • В Пакистане этот фильм был запрещен из-за негативной окраски этой страны в повествовании. 
  • Фирменный боевой клич команды ни разу не был использован в киноленте.
  • Только пять актеров из первого фильма повторили свои роли.

Во второй части отряд «G.I.Joe» вновь объявит вызов группировке «Кобра» и вступит в противостояние с правительством...

6.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 27 марта 2013
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 27 марта 2013
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джон М. Чу
Джон М. Чу
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Эдрианн Палики
Эдрианн Палики
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма G.I. Joe: Бросок кобры 2 21 постер
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G.I. Joe: Бросок кобры 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Mix 2 апреля 2015, 12:51
Оценка фильм 5/10. Почему? Пришли вчера на премьеру, 7 человек нас было)), средний возраст 23. Вообщем все хорошо, настроение класс, места топовые,… Читать дальше…
Mix 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение schmidt270 от 07/04/2013 - 20:46:42
Можно подумать все боевики ты смотришь с одним и тем же восторгом!? Не смеши...)) по моему… Читать дальше…
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