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Пипец 2 Пипец 2
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Пипец 2, 2013

2013 / США / Великобритания
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Супергерой Пипец находит единомышленников и вступает в команду “Справедливость навсегда”, которой руководит харизматичный Полковник Америка. Им предстоит сразиться с бандой Мазафакера, который после смерти своего отца в первом фильме поклялся отомстить Пипцу. Тем временем самая смертоносная супергероиня Убивашка пытается начать новую, обычную жизнь и вступает в школьную танцевальную команду.  

  • В комиксах Мазафакер показан гораздо более отрицательным персонажен: он убивает детей и совершает изнасилования. В фильме эти подробности убрали, к огромному облегчению сыгравшего его актера Кристофера Минц-Пласса. 
  • Реплики “Оторвитесь от души, а иначе, в чем кайф?” и “Да у тебя собака на яйцах!” были импровизацией Джимом Керри. 
  • Автора комикса-первоисточника Марка Миллара очень умилил тот факт, что Джим Керри не одобряет жестокость в фильме. Миллар прокомментировал: “Это как говорить, что в порнографии слишком много наготы”. 
  • Плакаты, которые можно заметить в комнате Дэйва — это обложки двух графических романов, “Американский Иисус” и “Превосходный”, написанных автором комикса “Пипец” Марком Милларом. 
  • Статуя мальчика в армейском шлеме, который держит гранату, создана британским художником Schoony и называется “Мальчик-солдат”.

У Пипца появились последователи, мстители в масках во главе которых стоит обезбашенный Полковник. К несчастью за ними начинает охотиться Кровавый Угар, и только Убивашка способна этому противостоять. Супергерои попытались стать обычными подростками — Дэйвом и Минди. Но в виду неопределенного будущего, они хотят создать команду супергероев. Минди в костюме убивашки ловят копы, после ареста, ей приходится забыть о геройском прошлом и попытаться жить как самый обычный ребенок. В результате чего Пипец лишается напарника и вступает в ряды команды «Справедливость Навсегда» под предводительством бывшего преступника по прозвищу Полковник Звездно-полосатый. А Кровавый Угар, первый в своем роде суперзлодей, собирает в свою очередь лигу злодеев, с целью мести Убивашке и Пипцу за смерть своего отца. Теперь ему придется вступить в схватку со всеми супергероями команды.

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 сентября 2013
Премьера в мире 17 июля 2013
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джефф Уодлоу
Джефф Уодлоу
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Джим Керри
Джим Керри
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Ольга Куркулина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пипец 2 18 постеров
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Пипец 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
semion78 2 апреля 2015, 12:51
В данный момент, на фоне других фильмов, ротирующихся в кинотеатрах, которые, ну никак, кроме, разве "заполнителями времени" и назвать… Читать дальше…
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 07/09/2013 - 04:02:04):

Не трать время...
Это не фильм, а какой-то пипец...

Думаю многие ожидали увидеть продолжение, условно… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер Мэттью Вон обещает заново экранизировать комикс «Пипец»: «Это будет полное безумие» «Чтобы сыграть нового Пипца, мне нужен очень смелый актер или актриса, потому что это будет пугать до ужаса», — говорит он.
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Хлоя Грейс Морец не против вернуться к роли Убивашки в фильме «Пипец 3» Автор оригинального комикса не разделяет ее энтузиазма.
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9 декабря 2021 12:55
Автор комиксов Марк Миллар сообщил, что фильм «Пипец 3» пока ждать не стоит Как бы то ни было, исключать появление триквела в будущем он не стал.
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