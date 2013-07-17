Пипец 2, 2013

Супергерой Пипец находит единомышленников и вступает в команду “Справедливость навсегда”, которой руководит харизматичный Полковник Америка. Им предстоит сразиться с бандой Мазафакера, который после смерти своего отца в первом фильме поклялся отомстить Пипцу. Тем временем самая смертоносная супергероиня Убивашка пытается начать новую, обычную жизнь и вступает в школьную танцевальную команду.
У Пипца появились последователи, мстители в масках во главе которых стоит обезбашенный Полковник. К несчастью за ними начинает охотиться Кровавый Угар, и только Убивашка способна этому противостоять. Супергерои попытались стать обычными подростками — Дэйвом и Минди. Но в виду неопределенного будущего, они хотят создать команду супергероев. Минди в костюме убивашки ловят копы, после ареста, ей приходится забыть о геройском прошлом и попытаться жить как самый обычный ребенок. В результате чего Пипец лишается напарника и вступает в ряды команды «Справедливость Навсегда» под предводительством бывшего преступника по прозвищу Полковник Звездно-полосатый. А Кровавый Угар, первый в своем роде суперзлодей, собирает в свою очередь лигу злодеев, с целью мести Убивашке и Пипцу за смерть своего отца. Теперь ему придется вступить в схватку со всеми супергероями команды.
Не трать время...
Это не фильм, а какой-то пипец...
Думаю многие ожидали увидеть продолжение, условно… Читать дальше…