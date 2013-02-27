На живописном морском курорте четверым мужчинам поступает необычное предложение от загадочного незнакомца. Они могут принять участие в турнире, главный приз в котором составляет полмиллиона долларов. Все, что им нужно сделать для победы – соблазнить как можно больше женщин. Главные герои начинают охоту за деньгами и дамами, вот только они переоценивают свои силы. Ни жена олигарха, ни девственница, ни бабушка не поддаются на их попытки соблазнения.
Неприступные женщины, пол миллиона долларов и четверо героев которым предстоит принять участие в секс-турнире, организованном экстравагантным миллионером. Суть игры – за пять дней соблазнить как можно больше женщин на морском курорте. Получив задания, великолепная четверка бросается в бой. Но все цели совсем не простые – бабушка, жена олигарха, женщина-крепость, девственница – и приз получит только лучший. Каждый применит свой фирменный арсенал, и все будут близки к тому, чтобы получить заветный куш, записав новых жертв в список своих мужских побед. Но неожиданно в «дело секса» вмешается любовь.
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