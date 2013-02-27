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Что творят мужчины!

Chto tvoryat muzhchiny! 18+
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О фильме

На живописном морском курорте четверым мужчинам поступает необычное предложение от загадочного незнакомца. Они могут принять участие в турнире, главный приз в котором составляет полмиллиона долларов. Все, что им нужно сделать для победы – соблазнить как можно больше женщин. Главные герои начинают охоту за деньгами и дамами, вот только они переоценивают свои силы. Ни жена олигарха, ни девственница, ни бабушка не поддаются на их попытки соблазнения.

  • Картина является спин-оффом романтической комедии «Мужчина с гарантией», которая вышла на экраны в 2012 году. В ней Дмитрий Нагиев уже представал в образе полного миллионера со странными выходками. Он сказал, что сам предложил создателям ленты идею загримировать себя.
  • Фильм стал лидером российского проката по итогам февральских выходных, когда он вышел в кинотеатрах. В первый уикенд лента собрала около 4.5 млн. долларов и сразу же окупила бюджет, сумма которого составила 2 млн. долларов. Общие же сборы в мире превысили 11 млн.
  • Лента в большинстве своем получила негативные отзывы критиков. Больше всего зрителей возмутил тот факт, что название фильма отсылает к успешной комедии «О чем говорят мужчины».

Неприступные женщины, пол миллиона долларов и четверо героев которым предстоит принять участие в секс-турнире, организованном экстравагантным миллионером. Суть игры – за пять дней соблазнить как можно больше женщин на морском курорте. Получив задания, великолепная четверка бросается в бой. Но все цели совсем не простые – бабушка, жена олигарха, женщина-крепость, девственница – и приз получит только лучший. Каждый применит свой фирменный арсенал, и все будут близки к тому, чтобы получить заветный куш, записав новых жертв в список своих мужских побед. Но неожиданно в «дело секса» вмешается любовь.

Что творят мужчины! - трейлер без цензуры
Что творят мужчины!  трейлер без цензуры
Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 27 февраля 2013
Дата выхода
27 февраля 2013 Россия КароПрокат 18+
28 февраля 2013 Беларусь
28 февраля 2013 Казахстан
1 марта 2013 Литва N-18
3 марта 2013 США
28 февраля 2013 Украина
Сборы в мире $11 028 171
Производство Enjoy Movies
Другие названия
Chto tvoryat muzhchiny!, What Men Do!, Čto tvorjat mužčiny, Der große Sexwettbewerb, Ką išdarinėja vyrai!, Ko tie vīrieši dara!, Что творят мужчины!, Що коять чоловіки!
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Константин Крюков
Константин Крюков
Гавриил Гордеев
Таир Мамедов
Таир Мамедов
Роман Юнусов
Роман Юнусов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.7
Оцените 46 голосов
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3595 В жанре «комедия»  1011 В фильмах России  630
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
DolceVita 2 апреля 2015, 12:51
Ужас! Ужас! Ужас! Хотела расслабиться после работы и отвлечься фильмом… терпела исключительно ради мужа, но в самом начале и в середине фильма когда… Читать дальше…
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ну а вдруг хорошее кино получится. Да ладно кого я обманываю. … Читать дальше…
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Что творят мужчины! - трейлер без цензуры
Что творят мужчины! Трейлер без цензуры
Что творят мужчины! - трейлер
Что творят мужчины! Трейлер
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