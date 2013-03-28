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Постер фильма Икона сезона
Постер фильма Икона сезона
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Икона сезона

Икона сезона

Ikona sezona 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие происходит в вымышленном городе, который очень напоминает Москву. Герои фильма, среди которых продюсеры, телеведущие, диджеи, много говорят о любви, но не способны почувствовать ее. Они рассуждают о том, чего не понимают. Они обаятельны, успешны и живут в удобном и мягком мире, который качественно соответствует счету на их кредитной карте. Они ведут активный, но пустой и праздный образ жизни. И в какой-то момент героя начинает одолевать страх, что его скоро не станет. Его уютный мир начинает рушится, обнажая окружающую реальность, которая несет расплату за ошибки прошлого и вместе с тем — новое будущее. И каким оно будет, зависит только от того, сможет ли герой разобраться в себе.
Икона сезона - трейлер
Икона сезона  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 28 марта 2013
Дата выхода
28 марта 2013 Россия Самокат 18+
28 марта 2013 Беларусь
28 марта 2013 Казахстан
4 апреля 2013 США
28 марта 2013 Украина
Сборы в мире $31 301
Производство 2Plan2
Другие названия
Ikona sezona, De mal gusto, It Flies, The Icon of the Season, Икона сезона, Летит
Режиссер
Сергей Швыдкой
Фуад Ибрагимбеков
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Лариса Баранова
Лариса Баранова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
4.7 IMDb
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Икона сезона - трейлер
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