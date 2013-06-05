В этой мелодраме пересекутся судьбы нескольких главных героев. Все они живут в столице и страдают от многочисленных комплексов и, как следствие, от сексуальной неудовлетворенности. Они – представители разных профессий. Здесь есть сотрудница комитета нравственности, которая стремится ввести запрет эротики, но не прекращает думать о сексе. Есть художник, делающий интимные фото. Каждый из главных героев по-своему пытается решить проблемы, мешающие нормальной жизни.