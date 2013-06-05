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Постер фильма Интимные места
Постер фильма Интимные места
Постер фильма Интимные места
Рейтинги
4.6 Рейтинг IMDb: 5.4
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3 постера
Киноафиша Фильмы Интимные места

Интимные места

Intimnye mesta 18+
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О фильме

В этой мелодраме пересекутся судьбы нескольких главных героев. Все они живут в столице и страдают от многочисленных комплексов и, как следствие, от сексуальной неудовлетворенности. Они – представители разных профессий. Здесь есть сотрудница комитета нравственности, которая стремится ввести запрет эротики, но не прекращает думать о сексе. Есть художник, делающий интимные фото. Каждый из главных героев по-своему пытается решить проблемы, мешающие нормальной жизни.

  • Эта полнометражная лента стала дебютной для двух начинающих постановщиков – Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Вместе они написали и сценарий к проекту.
  • «Интимные места» – единственная российская картина, которую включили в программу фестиваля иностранного кино, проходящего в Южной Корее.
  • Фильм участвовал в основной конкурсной программе очередного фестиваля «Кинотавр». Здесь он получил сразу несколько призов. Например, был отмечен наградой как лучшая дебютная картина. На фестивале отметили смелость постановщиков, которым удалось снять провокационную ленту.
  • Когда фильм показывали на «Кинотавре», два раза отключали электричество, чего еще никогда не было.
  • На вручении наград Алексей Чупов предложил Наташе Меркуловой выйти за него замуж.

Ироническая эротическая мелодрама о современных москвичах среднего класса, страдающих комплексами, сексуальной неудовлетворенностью и несбыточными сексуальными фантазиями. У каждого из них есть своя личная тайна, скрытая от окружающих, свое «интимное место». Главный герой скандальный фотохудожник Иван противопоставляет себя всем остальным. Он уверен, что люди рождаются для счастья, а счастье – это свобода быть самим собой.

Интимные места - трейлер 1
Интимные места  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 июня 2013
Дата выхода
5 июня 2013 Россия Люксор 18+
12 сентября 2013 Беларусь
12 сентября 2013 Казахстан
12 сентября 2013 Украина
29 июня 2013 Чехия
Сборы в мире $450 203
Производство Vita Aktiva, Lemon Films Studio, Focus Plus Cinema
Другие названия
Intimnye mesta, Intimate Parts, Mahrem Bölgeler, Miejsca intymne, Интимные места, Інтимні місця
Режиссер
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
Алексей Чупов
Алексей Чупов
В ролях
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.6
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
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Интимные места

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Да, на удивление лирично)Меня лично ни одна сцена не покоробила, ничего лишнего, всё органично. Такая прозрачная атмосфера, брейгелевские тона,… Читать дальше…
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 16/11/2013 - 21:12:16):мдааа, вот это лажа так лажа. я-то было настроился на очередное доказательство, что наше кино живо, но тут… Читать дальше…
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5 сентября 2016 12:29
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