В этой мелодраме пересекутся судьбы нескольких главных героев. Все они живут в столице и страдают от многочисленных комплексов и, как следствие, от сексуальной неудовлетворенности. Они – представители разных профессий. Здесь есть сотрудница комитета нравственности, которая стремится ввести запрет эротики, но не прекращает думать о сексе. Есть художник, делающий интимные фото. Каждый из главных героев по-своему пытается решить проблемы, мешающие нормальной жизни.
Ироническая эротическая мелодрама о современных москвичах среднего класса, страдающих комплексами, сексуальной неудовлетворенностью и несбыточными сексуальными фантазиями. У каждого из них есть своя личная тайна, скрытая от окружающих, свое «интимное место». Главный герой скандальный фотохудожник Иван противопоставляет себя всем остальным. Он уверен, что люди рождаются для счастья, а счастье – это свобода быть самим собой.
|5 июня 2013
|Россия
|Люксор
|18+
|12 сентября 2013
|Беларусь
|12 сентября 2013
|Казахстан
|12 сентября 2013
|Украина
|29 июня 2013
|Чехия