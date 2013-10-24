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Горько!, 2013

2013 / Россия
6.5 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Молодые люди Наташа и Рома мечтают о свадьбе в европейском стиле на берегу Черного моря, но у родственников со стороны невесты другие планы на молодоженов. Отчим Наташи, Борис Иванович, бывший десантник с соответствующим характером, хочет пригласить на свадьбу свое начальство и тем самым продвинуться в карьере чиновника.

Представления Бориса Ивановича об идеальной свадьбы до боли традиционны: провинциальный ресторан, тамада, конкурсы и реки алкоголя. Не в силах смириться с потерей свадьбы своей мечты, Наташа решает отдельно провести два торжества – для друзей и для родственников. Однако по превратности судьбы обе свадьбы выпадают на одну дату.

Тщетно пытаясь поспеть на обеих свадьбах одновременно, молодожены вскоре поймут, что главное в празднике – не как, а с кем, а ценность родственных уз не заменит никакой европейский шик.

Фильм является дебютом режиссера Жоры Крыжовникова (Андрея Першина) в формате полного метра.

В начале фильма Наташа и Рома рассказывают друг другу о себе. Изначально в сценарии было только две фразы: «Я сначала думала, что он гей» и «Я работаю в газовой отрасли, но я не газовик». Дальнейший диалог является полной импровизацией актеров.

Фильм был снят всего за 23 дня в курортных городах Краснодарского края. Сначала фильм планировалось снимать в Москве, но вскоре члены съемочной группы почувствовали, что для подобной истории необходимы море и солнце.

Продюсером фильма мог стать Сарик Андреасян, но его смутило наличие в сценарии шуток про алкоголь, а также необходимость снимать в репортажном стиле, лишенном традиционных кинематографичных красивостей. В итоге фильм попал на студию Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Тому сразу понравилась идея народного фильма о том, как гуляют на свадьбах. К тому же проект не предполагал крупный бюджет.

Жору Крыжовникова пригласили на проект под впечатлением от его короткометражного фильма «Проклятие». Картина была снята в том самом мокьюментари стиле, который продюсеры хотели передать картине: изначально они даже не могли понять, художественный это фильм или документальный.

Прочитав сценарий фильма, Крыжовников твердо решил отказаться, но его сомнения по поводу главных персонажей фильма как раз совпали с желанием продюсеров переписать сценарий, сделать из него комедию, в героях которой зрители узнавали бы себя и своих родных. Вместе со сценаристами Крыжовников переписывал сценарий шесть раз.

Сергею Светлакову, приглашенному на роль тамады, так понравился сценарий, что он проглотил все 90 страниц за ночь и на утро решил вложить в фильм собственные средства и ресурсы.

Титулованный британский актер Рэйф Файнс заявил, что посмотрел фильм, и он ему очень понравился. По словам Файнса, подобные события могли произойти в любом уголке мира.

Создатели картины экономили буквально на всем, чтобы закрыть огромные дыры в бюджете. Например, оставшуюся после одной из сцен гору сушеной рыбы продюсер фильма Илья Бурец в конце смены продал на местном рынке.

Чтобы снять тизер картины, создатели использовали собственные средства, и смогли собрать только сто тысяч рублей. Чтобы покрыть нехватку бюджета, в ролях были задействованы родственники съемочной группы. В частности, жена Жоры Крыжовникова, Юлия Александрова, исполнила в тизере главную роль и так понравилась продюсерам, что ее решили оставить в фильме.

Фильм собрал в прокате кассу почти в двадцать раз больше своего бюджета, что сделала его самым прибыльным в истории российского кинематографа.

Через год после премьеры фильма вышел его сиквел, «Горько! 2», который тоже был очень успешен в прокате, хотя и не повторил достижений первой части. Интересно, что, несмотря на восторженный прием у критиков, оба фильма имеют крайне низкие зрительские рейтинги. Это связано с вышедшим на фильм обзором российского киноблогера BadComedian, который отнесся к фильму отрицательно, после чего его поклонники выставили картине самые низкие оценки.

Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома мечтают о европейской свадьбе на берегу моря... но у Наташиного отчима заготовлен другой сценарий. Грубый чиновник городской администрации рассматривает торжество как трамплин для собственной карьеры и стремится устроить все «как надо». Молодых ждет незабываемый вечер в ресторане «Золотой» с полным набором занудных обрядов. Не в силах бороться, ребята решают провести свадьбу своей мечты в секрете от консервативных родственников. Но по нелепой случайности оба торжества сливаются воедино.

6.5 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 октября 2013
Премьера в мире 24 октября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Егор Корешков
Егор Корешков
Ян Цапник
Ян Цапник
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ilpo86 2 апреля 2015, 12:51
«Горько!» – фильм странный. Его рекламный «фасад» почти полностью слеплен из развесистой свадебной «клюквы» трейлера и постеров с помятым ликом… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ничего такой , жизненный =) Мне почти понравился =)

Но весь фильм испортило , два персонажа. Это НЕВЕСТА и ЖЕНИХ.
ППц , как режисёру… Читать дальше…
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