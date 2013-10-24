Горько!, 2013

Фильм является дебютом режиссера Жоры Крыжовникова (Андрея Першина) в формате полного метра.

В начале фильма Наташа и Рома рассказывают друг другу о себе. Изначально в сценарии было только две фразы: «Я сначала думала, что он гей» и «Я работаю в газовой отрасли, но я не газовик». Дальнейший диалог является полной импровизацией актеров.

Фильм был снят всего за 23 дня в курортных городах Краснодарского края. Сначала фильм планировалось снимать в Москве, но вскоре члены съемочной группы почувствовали, что для подобной истории необходимы море и солнце.

Продюсером фильма мог стать Сарик Андреасян, но его смутило наличие в сценарии шуток про алкоголь, а также необходимость снимать в репортажном стиле, лишенном традиционных кинематографичных красивостей. В итоге фильм попал на студию Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Тому сразу понравилась идея народного фильма о том, как гуляют на свадьбах. К тому же проект не предполагал крупный бюджет.

Жору Крыжовникова пригласили на проект под впечатлением от его короткометражного фильма «Проклятие». Картина была снята в том самом мокьюментари стиле, который продюсеры хотели передать картине: изначально они даже не могли понять, художественный это фильм или документальный.

Прочитав сценарий фильма, Крыжовников твердо решил отказаться, но его сомнения по поводу главных персонажей фильма как раз совпали с желанием продюсеров переписать сценарий, сделать из него комедию, в героях которой зрители узнавали бы себя и своих родных. Вместе со сценаристами Крыжовников переписывал сценарий шесть раз.

Сергею Светлакову, приглашенному на роль тамады, так понравился сценарий, что он проглотил все 90 страниц за ночь и на утро решил вложить в фильм собственные средства и ресурсы.

Титулованный британский актер Рэйф Файнс заявил, что посмотрел фильм, и он ему очень понравился. По словам Файнса, подобные события могли произойти в любом уголке мира.

Создатели картины экономили буквально на всем, чтобы закрыть огромные дыры в бюджете. Например, оставшуюся после одной из сцен гору сушеной рыбы продюсер фильма Илья Бурец в конце смены продал на местном рынке.

Чтобы снять тизер картины, создатели использовали собственные средства, и смогли собрать только сто тысяч рублей. Чтобы покрыть нехватку бюджета, в ролях были задействованы родственники съемочной группы. В частности, жена Жоры Крыжовникова, Юлия Александрова, исполнила в тизере главную роль и так понравилась продюсерам, что ее решили оставить в фильме.

Фильм собрал в прокате кассу почти в двадцать раз больше своего бюджета, что сделала его самым прибыльным в истории российского кинематографа.

Через год после премьеры фильма вышел его сиквел, «Горько! 2», который тоже был очень успешен в прокате, хотя и не повторил достижений первой части. Интересно, что, несмотря на восторженный прием у критиков, оба фильма имеют крайне низкие зрительские рейтинги. Это связано с вышедшим на фильм обзором российского киноблогера BadComedian, который отнесся к фильму отрицательно, после чего его поклонники выставили картине самые низкие оценки.