Горько!, 2013

Молодые люди Наташа и Рома мечтают о свадьбе в европейском стиле на берегу Черного моря, но у родственников со стороны невесты другие планы на молодоженов. Отчим Наташи, Борис Иванович, бывший десантник с соответствующим характером, хочет пригласить на свадьбу свое начальство и тем самым продвинуться в карьере чиновника.
Представления Бориса Ивановича об идеальной свадьбы до боли традиционны: провинциальный ресторан, тамада, конкурсы и реки алкоголя. Не в силах смириться с потерей свадьбы своей мечты, Наташа решает отдельно провести два торжества – для друзей и для родственников. Однако по превратности судьбы обе свадьбы выпадают на одну дату.
Тщетно пытаясь поспеть на обеих свадьбах одновременно, молодожены вскоре поймут, что главное в празднике – не как, а с кем, а ценность родственных уз не заменит никакой европейский шик.
Фильм является дебютом режиссера Жоры Крыжовникова (Андрея Першина) в формате полного метра.
В начале фильма Наташа и Рома рассказывают друг другу о себе. Изначально в сценарии было только две фразы: «Я сначала думала, что он гей» и «Я работаю в газовой отрасли, но я не газовик». Дальнейший диалог является полной импровизацией актеров.
Фильм был снят всего за 23 дня в курортных городах Краснодарского края. Сначала фильм планировалось снимать в Москве, но вскоре члены съемочной группы почувствовали, что для подобной истории необходимы море и солнце.
Продюсером фильма мог стать Сарик Андреасян, но его смутило наличие в сценарии шуток про алкоголь, а также необходимость снимать в репортажном стиле, лишенном традиционных кинематографичных красивостей. В итоге фильм попал на студию Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Тому сразу понравилась идея народного фильма о том, как гуляют на свадьбах. К тому же проект не предполагал крупный бюджет.
Жору Крыжовникова пригласили на проект под впечатлением от его короткометражного фильма «Проклятие». Картина была снята в том самом мокьюментари стиле, который продюсеры хотели передать картине: изначально они даже не могли понять, художественный это фильм или документальный.
Прочитав сценарий фильма, Крыжовников твердо решил отказаться, но его сомнения по поводу главных персонажей фильма как раз совпали с желанием продюсеров переписать сценарий, сделать из него комедию, в героях которой зрители узнавали бы себя и своих родных. Вместе со сценаристами Крыжовников переписывал сценарий шесть раз.
Сергею Светлакову, приглашенному на роль тамады, так понравился сценарий, что он проглотил все 90 страниц за ночь и на утро решил вложить в фильм собственные средства и ресурсы.
Титулованный британский актер Рэйф Файнс заявил, что посмотрел фильм, и он ему очень понравился. По словам Файнса, подобные события могли произойти в любом уголке мира.
Создатели картины экономили буквально на всем, чтобы закрыть огромные дыры в бюджете. Например, оставшуюся после одной из сцен гору сушеной рыбы продюсер фильма Илья Бурец в конце смены продал на местном рынке.
Чтобы снять тизер картины, создатели использовали собственные средства, и смогли собрать только сто тысяч рублей. Чтобы покрыть нехватку бюджета, в ролях были задействованы родственники съемочной группы. В частности, жена Жоры Крыжовникова, Юлия Александрова, исполнила в тизере главную роль и так понравилась продюсерам, что ее решили оставить в фильме.
Фильм собрал в прокате кассу почти в двадцать раз больше своего бюджета, что сделала его самым прибыльным в истории российского кинематографа.
Через год после премьеры фильма вышел его сиквел, «Горько! 2», который тоже был очень успешен в прокате, хотя и не повторил достижений первой части. Интересно, что, несмотря на восторженный прием у критиков, оба фильма имеют крайне низкие зрительские рейтинги. Это связано с вышедшим на фильм обзором российского киноблогера BadComedian, который отнесся к фильму отрицательно, после чего его поклонники выставили картине самые низкие оценки.
Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома мечтают о европейской свадьбе на берегу моря... но у Наташиного отчима заготовлен другой сценарий. Грубый чиновник городской администрации рассматривает торжество как трамплин для собственной карьеры и стремится устроить все «как надо». Молодых ждет незабываемый вечер в ресторане «Золотой» с полным набором занудных обрядов. Не в силах бороться, ребята решают провести свадьбу своей мечты в секрете от консервативных родственников. Но по нелепой случайности оба торжества сливаются воедино.
Но весь фильм испортило , два персонажа. Это НЕВЕСТА и ЖЕНИХ.
ППц , как режисёру… Читать дальше…