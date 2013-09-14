Ведьмы из Сугаррамурди, 2013

Трое незадачливых воришек попадают в заколдованный город, где на протяжение веков правят бал коварные ведьмы. Задача героев проста — унести ноги из страшного места. Для этого надо постараться не влюбиться в обитательниц этого гиблого места… Сюжет основан на подлинной истории, которая случилась здесь в начале XVII века, когда одна из жительниц деревни заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах в близлежащих пещерах со своими соседками. Тогда Святая Инквизиция арестовала почти все население Сугаррамурди и окрестных сел (около 300 человек), устроив суд по делу «Ведьминской деревни», который длился два года. В результате в 1610 году 40 жителей деревни были обвинены в колдовстве, а 11 из них — сожжены на костре. С тех пор Сугаррамурди запечатлелся в коллективной памяти как обиталище ведьм.