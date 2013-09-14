Ведьмы из Сугаррамурди, 2013

На людных улицах Мадрида банда вооруженных грабителей, замаскированных под уличных артистов, пытается сбежать из тюрьмы после ограбления ломбарда. С помощью таксиста бандиты направляются к безопасным границам, однако, когда наступает ночь, единственным безопасным убежищем для них становится находящаяся глубоко в лесах уединенная и печально известная деревня Сугаррамурди. Это темное место, известное в прошлом колдовской деятельностью и заполненное ведьмами всех мастей, может стать для воров вторым домом – если они смогут остаться в живых…
Трое незадачливых воришек попадают в заколдованный город, где на протяжение веков правят бал коварные ведьмы. Задача героев проста — унести ноги из страшного места. Для этого надо постараться не влюбиться в обитательниц этого гиблого места… Сюжет основан на подлинной истории, которая случилась здесь в начале XVII века, когда одна из жительниц деревни заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах в близлежащих пещерах со своими соседками. Тогда Святая Инквизиция арестовала почти все население Сугаррамурди и окрестных сел (около 300 человек), устроив суд по делу «Ведьминской деревни», который длился два года. В результате в 1610 году 40 жителей деревни были обвинены в колдовстве, а 11 из них — сожжены на костре. С тех пор Сугаррамурди запечатлелся в коллективной памяти как обиталище ведьм.
Досталось обоим полам, но больше… Читать дальше…
Может, сгустили в трейлере, но последний Альбодовар со своим самолетиком - просто милый и душевный междусобойчик по сравнению с тутошним мракобесием.