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Ведьмы из Сугаррамурди Ведьмы из Сугаррамурди
Киноафиша Фильмы Ведьмы из Сугаррамурди
Las Brujas de Zugarramurdi

Ведьмы из Сугаррамурди, 2013

2013 / Испания
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

На людных улицах Мадрида банда вооруженных грабителей, замаскированных под уличных артистов, пытается сбежать из тюрьмы после ограбления ломбарда. С помощью таксиста бандиты направляются к безопасным границам, однако, когда наступает ночь, единственным безопасным убежищем для них становится находящаяся глубоко в лесах уединенная и печально известная деревня Сугаррамурди. Это темное место, известное в прошлом колдовской деятельностью и заполненное ведьмами всех мастей, может стать для воров вторым домом – если они смогут остаться в живых…

  • Во время монтажных кадров из вступительных титров можно увидеть фотографии знаменитых «ведьм», таких как серийная убийца Майра Хиндли, канцлер Германии Ангела Меркель, Королева Шотландии Мария, знаменитая мексиканская художница Фрида Кало и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
  • Во время тоста за ужином можно увидеть статую вавилонского демона Пазузу из фильма «Экзорцист» за спиной ведьмы, произносящей тост.
  • Сцена ограбления снималась на площади Пуэрта-дель-Соль. Режиссер фильма Алекс де ла Иглесиа сказал, что это была сложнейшая сцена за всю его карьеру: площадь находится в людном месте, где невозможно построить декорации или перекрыть улицы. 

Трое незадачливых воришек попадают в заколдованный город, где на протяжение веков правят бал коварные ведьмы. Задача героев проста — унести ноги из страшного места. Для этого надо постараться не влюбиться в обитательниц этого гиблого места… Сюжет основан на подлинной истории, которая случилась здесь в начале XVII века, когда одна из жительниц деревни заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах в близлежащих пещерах со своими соседками. Тогда Святая Инквизиция арестовала почти все население Сугаррамурди и окрестных сел (около 300 человек), устроив суд по делу «Ведьминской деревни», который длился два года. В результате в 1610 году 40 жителей деревни были обвинены в колдовстве, а 11 из них — сожжены на костре. С тех пор Сугаррамурди запечатлелся в коллективной памяти как обиталище ведьм.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 октября 2013
Премьера в мире 14 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Алекс де ла Иглесиа
Алекс де ла Иглесиа
В ролях
Марио Касас
Марио Касас
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Сантьяго Сегура
Сантьяго Сегура
Кармен Маура
Уго Силва
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ведьмы из Сугаррамурди 4 постера
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Наша рецензия
Неистовый баск Алекс де ла Иглесиа в очередной раз предъявил закатившейся Европе тот яростный и веселый огонь, который кое-где еще тлеет в ее недрах и который пока так и не удалось затоптать политкорректной скуке, царствующей на фестивалях, в умах и прочих частях тела. Столь феерического решения гендерного вопроса кинематограф, похоже, не видел уже давно. Христос, грабящий ломбард с помощью до зубов вооруженного малолетнего сына и карнавальных подельников (включая Губку Боба и карлика,…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Лихой замес кабалистики (или типа того) с каннибализмом, с шутками и прибаутками на тему полов в смысле секса.

Досталось обоим полам, но больше… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ааа, Иглесиа жжот.

Может, сгустили в трейлере, но последний Альбодовар со своим самолетиком - просто милый и душевный междусобойчик по сравнению с тутошним мракобесием.
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