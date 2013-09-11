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Постер фильма Королевство викингов 3D
3.9
Королевство викингов 3D - Трейлер
Киноафиша Фильмы Королевство викингов 3D
3.9

Королевство викингов 3D

, 2013
Vikingdom
Малайзия, США / приключения / 18+
Трейлеры
Постер фильма Королевство викингов 3D
3.9
Королевство викингов 3D - Трейлер
Королевство викингов 3D  Трейлер

О фильме

Он хотел владеть миром.

Молот бога Тора легок, как перо, но при этом неотразим и смертоносен. После метания он сам возвращается в руку метавшего. Овладевший этим смертельным оружием сможет овладеть миром. Так думали древние викинги. Так думал и сильнейший из племени отважных завоевателей, отправившийся на поиски магического наследия Тора…

В ролях

Доминик Перселл
Доминик Перселл
Eirick
Наташа Мальте
Наташа Мальте
Brynna
Крэйг Фэйрбрасс
Sven
Джон Фу
Yang
Конан Стивенс
Thor
Джесси Мосс
Джесси Мосс
Теган Мосс
Патрик Мюррэй
Alcuin
Джон Рейнолдс
Alfred
Tim P. Doughty
Beothric
Брюс Блэйн
Bernard
Ray Kril
Bishop
Режиссер Исри Крю
Сценарист James Coyne
Композитор Yudi Ashady
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Малайзия / США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 14 декабря 2013
Премьера в мире 11 сентября 2013
Дата выхода
12 сентября 2013 Россия Каравелла-DDC 16+
12 декабря 2013 Германия
12 сентября 2013 Казахстан
11 сентября 2013 Малайзия
4 октября 2013 Нидерланды
5 февраля 2014 Норвегия
4 октября 2013 США
12 сентября 2013 Украина
Бюджет $15 600 000
Сборы в мире $747 872
Производство KRU Studios
Другие названия
Vikingdom, A halhatatlan viking, Království Vikingů, Król wikingów, Tử Địa Của Thor, Vikingdom - Schlacht um Midgard, Vikingdom: Battle for Midgard, Vikingdom: Fall of an Empire, Vikingdom: Krwawe zacmienie, Vikingdom: L'Eclipse de sang, Vikingdom: O Reino Viking, Vikingdom: The Blood Eclipse, Vikings: The Real Legend of Thor, Королевство викингов, Королівство вікінгів, ヴァイキングダム

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 12 голосов
3.3 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Королевство викингов 3D - Трейлер
Королевство викингов 3D Трейлер
Королевство викингов 3D - Тизер
Королевство викингов 3D Тизер
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Отзывы о фильме

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