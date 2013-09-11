Он хотел владеть миром.
Молот бога Тора легок, как перо, но при этом неотразим и смертоносен. После метания он сам возвращается в руку метавшего. Овладевший этим смертельным оружием сможет овладеть миром. Так думали древние викинги. Так думал и сильнейший из племени отважных завоевателей, отправившийся на поиски магического наследия Тора…
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