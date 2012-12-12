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Доспехи Бога 3: миссия Зодиак Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
Киноафиша Фильмы Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
Chinese Zodiac

Доспехи Бога 3: миссия Зодиак, 2012

2012 / Гонконг / Китай
7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джей Си по кличке Ястреб — знаменитый охотник за сокровищами, разыскивающий древние артефакты по всему миру. На этот раз к нему обращается один антиквар, который предлагает отыскать шесть статуэток в виде голов животных, которые олицетворяют знаки зодиака. Когда-то фигурки украшали фонтан легендарного Летнего дворца в Пекине, но на исходе Второй Опиумной войны величественное сооружение было разграблено англо-французскими войсками, а статуэтки безвозвратно утеряны. Чтобы вернуть статуэтки Джею Си придется отправиться в самые отдаленные уголки планеты. 

  • Съемки главной сцены драки в фильме обошлись в 70 миллионов юаней (более 800 миллионов рублей по курсу на январь 2021 года).
  • Фильм частично снят по мотивам сериала Акиры Ториямы “Драконий жемчуг”. 
  • Четырехминутная трюковая сцена была снята на горе Ясур — вулкане на острове Танна в Вануату.
  • Джеки Чан установил рекорд Гиннесса за “самое большое количество упоминаний в титрах”. Во время создания фильма Джеки занимал 15 позиций, в том числе: режиссер, продюсер, актер, хореограф по сценам драк и композитор и т.д. Он побил предыдущий рекорд (11 упоминаний в титрах), который принадлежал Роберту Родригесу.
  • Самый кассово успешный фильм Джеки Чана в Китае. 
  • Первый полнометражный фильм за 14 лет, режиссером которого выступил Джеки Чан. В последний раз Чан был постановщиком в картине “Кто я?” 1998 года. 

12 древних бронзовых статуэток украденных из Пекина в 19 веке, по требованию правительства должны быть возвращены на родину. Разумеется, для всемирно известного вора Джеки по кличке «Ястреб» патриотизм — не главное. Но собрать все статуэтки ему будет не так-то просто. Париж, Шанхай, Гонконг, Сидней, мексиканский Канкун, острова Вануату и даже далекая Рига…

7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 31 января 2013
Премьера в мире 12 декабря 2012
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеки Чан
Джеки Чан
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Оливер Платт
Оливер Платт
Кенни Джи
Квон Сан У
Кен Ло
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доспехи Бога 3: миссия Зодиак 12 постеров
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Доспехи Бога 3: миссия Зодиак

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
блин так жалко денег . Такой тупой фильм это ЖЕССССТЬЬЬ !!!!!!!
Я люблю Джеке Чана и его все фильмы 90х. Но этот фильм просто десткий , наверно… Читать дальше…
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Джеки Чан как-то не стареет. Или это компьютерная графика?)))
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