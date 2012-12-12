Доспехи Бога 3: миссия Зодиак, 2012

Джей Си по кличке Ястреб — знаменитый охотник за сокровищами, разыскивающий древние артефакты по всему миру. На этот раз к нему обращается один антиквар, который предлагает отыскать шесть статуэток в виде голов животных, которые олицетворяют знаки зодиака. Когда-то фигурки украшали фонтан легендарного Летнего дворца в Пекине, но на исходе Второй Опиумной войны величественное сооружение было разграблено англо-французскими войсками, а статуэтки безвозвратно утеряны. Чтобы вернуть статуэтки Джею Си придется отправиться в самые отдаленные уголки планеты.