Доспехи Бога 3: миссия Зодиак, 2012

Джей Си по кличке Ястреб — знаменитый охотник за сокровищами, разыскивающий древние артефакты по всему миру. На этот раз к нему обращается один антиквар, который предлагает отыскать шесть статуэток в виде голов животных, которые олицетворяют знаки зодиака. Когда-то фигурки украшали фонтан легендарного Летнего дворца в Пекине, но на исходе Второй Опиумной войны величественное сооружение было разграблено англо-французскими войсками, а статуэтки безвозвратно утеряны. Чтобы вернуть статуэтки Джею Си придется отправиться в самые отдаленные уголки планеты.
12 древних бронзовых статуэток украденных из Пекина в 19 веке, по требованию правительства должны быть возвращены на родину. Разумеется, для всемирно известного вора Джеки по кличке «Ястреб» патриотизм — не главное. Но собрать все статуэтки ему будет не так-то просто. Париж, Шанхай, Гонконг, Сидней, мексиканский Канкун, острова Вануату и даже далекая Рига…
Я люблю Джеке Чана и его все фильмы 90х. Но этот фильм просто десткий , наверно… Читать дальше…