Главный герой в юности был, что называется, мальчиком-звездой, но пустил псу под хвост свою карьеру и теперь стал агентом другого молодого актера, но и на этой стезе особого успеха не снискал. Встретив тринадцатилетнее дарование по имени Лидия, он пытается добиться для нее крупной роли в серьезном проекте и сделать ее звездой, а заодно и разобраться с ее папашей, который любит выпить лишнего.
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