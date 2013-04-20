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Постер фильма Доверься мне
6.1
Доверься мне - Трейлер
Киноафиша Фильмы Доверься мне
6.1

Доверься мне

, 2013
Trust Me
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Доверься мне
6.1
Доверься мне - Трейлер
Доверься мне  Трейлер

О фильме

Главный герой в юности был, что называется, мальчиком-звездой, но пустил псу под хвост свою карьеру и теперь стал агентом другого молодого актера, но и на этой стезе особого успеха не снискал. Встретив тринадцатилетнее дарование по имени Лидия, он пытается добиться для нее крупной роли в серьезном проекте и сделать ее звездой, а заодно и разобраться с ее папашей, который любит выпить лишнего.

В ролях

Джиллиан Арменанте
Джиллиан Арменанте
Люк Остин
Линда Карола
Кит Юэлл
Дэвид Фернандез
Брайан Гаттас
Лана Джакозе
Кларк Грегг
Кларк Грегг
Howard
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Agnes
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Meg
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Gary
Ниси Нэш
Ниси Нэш
Angie
Режиссер Кларк Грегг
Сценарист Кларк Грегг
Композитор Марк Килиан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 20 апреля 2013
Дата выхода
20 апреля 2013 Россия 16+
20 апреля 2013 Казахстан
31 октября 2013 Нидерланды
20 апреля 2013 США
20 апреля 2013 Украина
9 ноября 2013 Швеция
MPAA R
Производство Unified Pictures, Savage Bunny, BRON Studios
Другие названия
Trust Me, Bízz bennem!, Luta de Agentes, Sprawa zaufania, Veruj mi, Вярвай ми, Доверься мне

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Доверься мне - Трейлер
Доверься мне Трейлер
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Цитаты

[первые реплики]
Howard Ты когда-нибудь думал, что где-то глубоко внутри ты — совсем другой человек? И если бы ты смог снять с себя эту грязную оболочку, под которой ходишь, ты бы возродился. В чем-то новом. В чем-то прекрасном, что никто и представить не мог.

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