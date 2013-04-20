[первые реплики]

Howard Ты когда-нибудь думал, что где-то глубоко внутри ты — совсем другой человек? И если бы ты смог снять с себя эту грязную оболочку, под которой ходишь, ты бы возродился. В чем-то новом. В чем-то прекрасном, что никто и представить не мог.