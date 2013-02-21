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Стукач, 2013

2013 / США
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Владелец строительной компании Джон Мэтьюз узнает, что его бывший сын Джейсон арестован за торговлю наркотиками. Несмотря на юный возраст и первое правонарушение, по закону об обязательном минимальном наказании парень получает 10 лет тюрьмы. В отчаянии Джон убеждает DEA и оппортунистического окружного прокурора Джоан Киган дать ему внедриться в банду, чтобы помочь произвести аресты, достаточно крупные, чтобы взамен освободить его сына. С помощью бывшего заключенного Джон попадает в преступный мир наркотиков, где каждый его шаг может стать последним. Сможет ли он спасти своего мальчика? 

  • Фильм вдохновлен документалкой о том, как изменения в законе США приводили к минимальному наказанию виновных, если они доносили на своих сообщников.
  • Правдивая история, на которой основан фильм, повествует о Джеймсе Сеттембрино, который в 1992 году помог прокуратуре, предоставив информацию о других наркодилерах, чтобы добиться более мягкого приговора для своего сына Джоуи, который также был приговорен к минимальному наказанию в 10 лет тюрьмы. 
  • Когда Дэниел Джеймс забирает своего сына у некоторых членов местной банды, один из них говорит другому, что Джеймс – главарь. В 2017 году Джон Бернтал, сыгравший Дэниела, снимается в фильме «Главарь», также снятом Риком Романом Во.
     

Чтобы уменьшить время заключения ложно обвиненному отпрыску, который получил десятилетний тюремный срок за дело, связанное с наркотиками, папаша должен стать доносчиком в мире наркоторговли и сдать влиятельного мафиози

7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 февраля 2013
Премьера в мире 21 февраля 2013
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рик Роман Во
Рик Роман Во
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стукач 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Дуэйн Джонсон красавец, очередной раз порадовал. Фильм замечательный, запишу его в любимые фильмы. Когда ходила на другой фильм, то перед фильмом… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Чист выдержанный в американском стиле триллеров =) Дуэйн Джонсон сыграл просточка обычного . Крутых драк , как я ждал нету =)))
А… Читать дальше…
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