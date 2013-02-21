Стукач, 2013

Владелец строительной компании Джон Мэтьюз узнает, что его бывший сын Джейсон арестован за торговлю наркотиками. Несмотря на юный возраст и первое правонарушение, по закону об обязательном минимальном наказании парень получает 10 лет тюрьмы. В отчаянии Джон убеждает DEA и оппортунистического окружного прокурора Джоан Киган дать ему внедриться в банду, чтобы помочь произвести аресты, достаточно крупные, чтобы взамен освободить его сына. С помощью бывшего заключенного Джон попадает в преступный мир наркотиков, где каждый его шаг может стать последним. Сможет ли он спасти своего мальчика?