Стукач, 2013

Владелец строительной компании Джон Мэтьюз узнает, что его бывший сын Джейсон арестован за торговлю наркотиками. Несмотря на юный возраст и первое правонарушение, по закону об обязательном минимальном наказании парень получает 10 лет тюрьмы. В отчаянии Джон убеждает DEA и оппортунистического окружного прокурора Джоан Киган дать ему внедриться в банду, чтобы помочь произвести аресты, достаточно крупные, чтобы взамен освободить его сына. С помощью бывшего заключенного Джон попадает в преступный мир наркотиков, где каждый его шаг может стать последним. Сможет ли он спасти своего мальчика?
Чтобы уменьшить время заключения ложно обвиненному отпрыску, который получил десятилетний тюремный срок за дело, связанное с наркотиками, папаша должен стать доносчиком в мире наркоторговли и сдать влиятельного мафиози
А… Читать дальше…