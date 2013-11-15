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Голодные игры: И вспыхнет пламя Голодные игры: И вспыхнет пламя
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Голодные игры: И вспыхнет пламя, 2013

2013 / США
7.7 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

После победы в “Голодных играх” Китнисс и Пит возвращаются домой, но спокойная жизнь длится недолго. Диктатор Сноу шантажом заставляет Китнисс принять участие в Туре Победителей и жестоко подавляет всяческие протесты. Вскоре Китнисс узнает, что на следующих играх, которые станут юбилейными, обязаны принять участие победители игр прошлых лет.  
 

  • В сцене, где Китнисс, Финник и Пит едят рыбу, актеры действительно ели сырую рыбу. Ни Дженнифер Лоуренс, ни Сэм Клафлин не любят рыбу, из-за чего обоим актерам пришлось перебарывать себя. 
  • Джена Мэлоун рассказала, что сцена ее раздевания снималась в лифте настоящего отеля, который не был закрыт из-за съемок, в результате чего ее могли видеть реальные постояльцы отеля. 
  • Картина стала самым кассовым фильмом 2013 года в Северной Америке. Это первый случай со времен фильма “Изгоняющий дьявола”, когда рекорд кассовых сборов года достался картине, в которой единственную главную роль исполняет женщина. 
  • Когда Китнисс находится внутри симулятора стрельбы из лука, ее цели напоминают ее друзей, причем одна из них метает копья, как Брут, другая метает топоры, как Джоанна, третья носит трезубец, как Финник. 

Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими.

7.7 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 ноября 2013
Премьера онлайн 27 марта 2014
Премьера в мире 15 ноября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Френсис Лоуренс
Френсис Лоуренс
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Все актеры и съемочная группа
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Голодные игры: И вспыхнет пламя
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По выходе второй части «Голодных игр» первая подверглась довольно решительному уничижению: смена режиссера многократно улучшила фильм, единодушно воскликнули критики и публика. Вторая часть действительно во многом отличается от первой, однако Фрэнсис Лоуренс не то чтобы сильно лучше поставил капитолийские кошачьи игры с подвластными дистриктами – он просто сделал их по-другому, нежели Гэри Росс. Более технично, деловито, ритмично, менее человечно. С более плавными камерой и монтажом. С…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 22/11/2013 - 08:17:20

У Китнис примерно такая мордашка, пардон, лицо в фильме, слёзку бы еще добавить.
Ну как, как… Читать дальше…
parkinson 2 апреля 2015, 12:51
в конце концов посмотрел эту часть. вроде все было ничего, но вот как увидел во 2-ой половине фильма несостыковку, так прям до сих пор меня это… Читать дальше…
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