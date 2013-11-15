Голодные игры: И вспыхнет пламя, 2013

После победы в “Голодных играх” Китнисс и Пит возвращаются домой, но спокойная жизнь длится недолго. Диктатор Сноу шантажом заставляет Китнисс принять участие в Туре Победителей и жестоко подавляет всяческие протесты. Вскоре Китнисс узнает, что на следующих играх, которые станут юбилейными, обязаны принять участие победители игр прошлых лет.
Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими.
У Китнис примерно такая мордашка, пардон, лицо в фильме, слёзку бы еще добавить.
Ну как, как… Читать дальше…