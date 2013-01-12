Возвращение героя, 2013

Рэй Оуэнс — пожилой полицейский, в течение многих лет работавший в департаменте Лос-Анджелеса. Постарев и потеряв множество сослуживцев в стычках с бандитами, он перевелся в местечко поспокойнее и стал шерифом в небольшом американском городке Соммертон, стоящем неподалеку от границы с Мексикой.
Тем временем в Лас-Вегасе во время транспортировки на смертную казнь из рук ФБР ускользает глава мексиканского наркокартеля Габриэль Кортес. Оказавшись на свободе он, при поддержке своих сообщников, начинает стремительно продвигаться к американо-мексиканской границе. Руководство ФБР считает, что Кортес будет прорываться через погранзаставу, но на всякий случай предупреждает Оуэнса о возможном появлении наркобарона.
После убийства местного фермера Оуэнс понимает, что подозрительные дальнобойщики, которых он заметил в городе накануне — это сообщники Кортеса, которые готовят ему путь к отступлению, и что пересекать границу наркобарон планирует именно в Соммертоне. Прежде чем окончательно уйти на пенсию Рэю предстоит принять последний бой, возможно, самый опасный в его жизни.
В оригинале фильм называется “Последний рубеж”.
Первая главная роль Арнольда Шварценеггера после фильма “Терминатор 3: Восстание машин”.
Во время съемок Арнольд Шварценеггер был замечен покупающим одежду в супермаркете “Walmart”. Одежда предназначались для съемочной группы фильма, так как во время съемок ночных сцен в пустыне было очень холодно.
У фильма были крайне низкие кассовые сборы в кинотеатрах, но он принес прибыль от продаж на DVD и Blu-Ray носителях.
В сцене, где шериф и его новый отряд вооружаются, у Луиса Гусмана можно заметить булаву с цепью и меч. Последний имеет такой же дизайн, как и меч, который использовал Арнольд Шварценеггер в фильме “Конан-Варвар”.
Лиаму Нисону предложили роль Рэя Оуэнса, но он отказался.
Эдуардо Норьега дублировал себя в испанской версии.
Самолет “Bombardier Aerospace Challenger 850”, на борту которого находится ФБР пытается догнать беглеца, развивает максимальную скорость примерно в 785 км\ч, что на 434 км\ч быстрее, чем максимальная скорость “Chevrolet Corvette ZR1”, за рулем которого находится Кортес. Самый быстрый “Corvette” в истории показал максимальную скорость чуть более 320 км\ч, и это было связано с тем, что в его конструкцию были внесены существенные изменения.
Как и южнокорейский режиссер Чхан-ук Пак, который в 2012 году снял свой англоязычный дебют “Порочные игры”, режиссер этого фильма Джи-Ун Ким понимает английский язык, но не говорит на нем, поэтому на съемочной площадке у него был переводчик, чтобы общаться с актерами и съемочной группой. Это его дебютный англоязычный фильм.
Город Сомертон существует на самом деле, и действительно находится в штате Аризона, но пишется только с одной буквой “М” и является пригородом Юмы. Хотя технически это приграничный город, он находится примерно в 10 минутах езды от американо-мексиканской границы. В фильме город Белен, штат Нью-Мексико, обозначается как Соммертон, штат Аризона.
Сценарий фильма был включен в знаменитый “черный список” сценариев за 2009 год.
Это второй фильм, в котором Питер Стормаре играет персонажа, который теряет часть своего уха. Первым был “Большой Лебовски”.
Специалист ФБР заявляет, что у двигателя машины беглецов 1000 лошадиных сил и ее невозможно догнать, поскольку ни один вертолет летает так быстро. Автомобиль, о котором идет речь, действительно имеет 1000 л.с., но его максимальная скорость составляет 320 км\ч. Стандартный вертолет-еврокоптер может спокойно перемещаться со скоростью 450 км\ч, поэтому вертолет ФБР не должен был испытать особых проблем.
Девиз, выгравированный на мемориальной доске перед ратушей и офисом шерифа — это Книга Притчей, Глава 28, Стих 01 из Библии.
Самая опасная и жестокая банда наркоторговцев сбегает из-под конвоя ФБР. Прихватив заложника, они мчатся к мексиканской границе на бронированной, оснащенной первоклассным вооружением машине. У них на пути стоит лишь тихий городок, за порядком в котором следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из лучших полицейских Лос-Анджелеса, теперь он вернулся.