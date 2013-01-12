Возвращение героя, 2013

В оригинале фильм называется “Последний рубеж”.

Первая главная роль Арнольда Шварценеггера после фильма “Терминатор 3: Восстание машин”.

Во время съемок Арнольд Шварценеггер был замечен покупающим одежду в супермаркете “Walmart”. Одежда предназначались для съемочной группы фильма, так как во время съемок ночных сцен в пустыне было очень холодно.

У фильма были крайне низкие кассовые сборы в кинотеатрах, но он принес прибыль от продаж на DVD и Blu-Ray носителях.

В сцене, где шериф и его новый отряд вооружаются, у Луиса Гусмана можно заметить булаву с цепью и меч. Последний имеет такой же дизайн, как и меч, который использовал Арнольд Шварценеггер в фильме “Конан-Варвар”.

Лиаму Нисону предложили роль Рэя Оуэнса, но он отказался.

Эдуардо Норьега дублировал себя в испанской версии.

Самолет “Bombardier Aerospace Challenger 850”, на борту которого находится ФБР пытается догнать беглеца, развивает максимальную скорость примерно в 785 км\ч, что на 434 км\ч быстрее, чем максимальная скорость “Chevrolet Corvette ZR1”, за рулем которого находится Кортес. Самый быстрый “Corvette” в истории показал максимальную скорость чуть более 320 км\ч, и это было связано с тем, что в его конструкцию были внесены существенные изменения.

Как и южнокорейский режиссер Чхан-ук Пак, который в 2012 году снял свой англоязычный дебют “Порочные игры”, режиссер этого фильма Джи-Ун Ким понимает английский язык, но не говорит на нем, поэтому на съемочной площадке у него был переводчик, чтобы общаться с актерами и съемочной группой. Это его дебютный англоязычный фильм.

Город Сомертон существует на самом деле, и действительно находится в штате Аризона, но пишется только с одной буквой “М” и является пригородом Юмы. Хотя технически это приграничный город, он находится примерно в 10 минутах езды от американо-мексиканской границы. В фильме город Белен, штат Нью-Мексико, обозначается как Соммертон, штат Аризона.

Сценарий фильма был включен в знаменитый “черный список” сценариев за 2009 год.

Это второй фильм, в котором Питер Стормаре играет персонажа, который теряет часть своего уха. Первым был “Большой Лебовски”.

Специалист ФБР заявляет, что у двигателя машины беглецов 1000 лошадиных сил и ее невозможно догнать, поскольку ни один вертолет летает так быстро. Автомобиль, о котором идет речь, действительно имеет 1000 л.с., но его максимальная скорость составляет 320 км\ч. Стандартный вертолет-еврокоптер может спокойно перемещаться со скоростью 450 км\ч, поэтому вертолет ФБР не должен был испытать особых проблем.

Девиз, выгравированный на мемориальной доске перед ратушей и офисом шерифа — это Книга Притчей, Глава 28, Стих 01 из Библии.