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Репетиции, 2013

2013 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Театральный художник (Александра Виноградова) и талантливый актер Игорь (Никита Ефремов) — красивая молодая пара. Они живут вместе, но ежедневно «на завтра» откладывают самые важные вопросы — семьи, детей, принятия решений. Мегаполис диктует бешеный ритм жизни. Работа, секс, премьеры, встречи дарят опасную иллюзию, что настоящее — всего лишь репетиция, и завтра все можно будет переиграть заново. Не желая уезжать с Игорем на другой конец света, Александра решается на новый роман. Очередные «репетиции», как ей кажется, проходят удачно, но внезапно меняется задуманный сценарий.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 22 июня 2013
Премьера в мире 22 июня 2013
Возраст 16+
Режиссер
Оксана Карас
Оксана Карас
В ролях
Александра Виноградова
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Ирина Денисова
Ирина Денисова
Петр Федоров
Петр Федоров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Репетиции 1 постер
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