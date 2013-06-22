Репетиции, 2013

Театральный художник (Александра Виноградова) и талантливый актер Игорь (Никита Ефремов) — красивая молодая пара. Они живут вместе, но ежедневно «на завтра» откладывают самые важные вопросы — семьи, детей, принятия решений. Мегаполис диктует бешеный ритм жизни. Работа, секс, премьеры, встречи дарят опасную иллюзию, что настоящее — всего лишь репетиция, и завтра все можно будет переиграть заново. Не желая уезжать с Игорем на другой конец света, Александра решается на новый роман. Очередные «репетиции», как ей кажется, проходят удачно, но внезапно меняется задуманный сценарий.