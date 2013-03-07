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Постер фильма Андреа Бочелли: Любовь в Портофино
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Киноафиша Фильмы Андреа Бочелли: Любовь в Портофино

Андреа Бочелли: Любовь в Портофино

Andrea Bocelli: Love in Portofino 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Андреа Бочелли, один из самых знаменитых теноров мира, дебютирует в кино с записью концертного представления «Любовь в Портофино», фильм выходит в прокат ограниченным тиражом с 8 марта. Это запись выступления 2012 года, когда Андреа Бочелли выступил в одном из самых романтичных мест на земле – итальянском городке Портофино,  специально для фильма Бочелли дал эксклюзивное интервью.

Концерт под открытым небом включает в себя исполнение самых известных романтических песен мира, а помогают Андреа Бочелли  не менее известные артисты: Кэролин Кемпбелл – скрипка, немецкая звезда Хелен Фишер и бразильская певица Сэнди  - вокал, Крис Ботти – труба, и невеста Андреа Бочелли Вероника Берти, исполнившая с ним композицию SomethingStupid.

Это уникальный концерт был заснят живьем под руководством продюсера Дэвида Фостера, 16-кратного обладателя премии Грэмми,  высокое качество записи  и звук в формате 5.1 делают этот фильм  лучшим подарком для ваших любимых.

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 7 марта 2013
Дата выхода
7 марта 2013 Россия НеваФильм Emotion 0+
7 марта 2013 Беларусь
7 марта 2013 Казахстан
7 марта 2013 Украина
Производство Sugarmusic
Другие названия
Andrea Bocelli: Love in Portofino, Andrea Bocelli on Love in Portofino on Great Performances
Режиссер
Дэвид Хорн
В ролях
Андреа Бочелли
Кэролин Кемпбелл
Хелен Фишер
Сэнди
Крис Ботти
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
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