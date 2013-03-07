Андреа Бочелли, один из самых знаменитых теноров мира, дебютирует в кино с записью концертного представления «Любовь в Портофино», фильм выходит в прокат ограниченным тиражом с 8 марта. Это запись выступления 2012 года, когда Андреа Бочелли выступил в одном из самых романтичных мест на земле – итальянском городке Портофино, специально для фильма Бочелли дал эксклюзивное интервью.

Концерт под открытым небом включает в себя исполнение самых известных романтических песен мира, а помогают Андреа Бочелли не менее известные артисты: Кэролин Кемпбелл – скрипка, немецкая звезда Хелен Фишер и бразильская певица Сэнди - вокал, Крис Ботти – труба, и невеста Андреа Бочелли Вероника Берти, исполнившая с ним композицию SomethingStupid.

Это уникальный концерт был заснят живьем под руководством продюсера Дэвида Фостера, 16-кратного обладателя премии Грэмми, высокое качество записи и звук в формате 5.1 делают этот фильм лучшим подарком для ваших любимых.