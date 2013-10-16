Фильм состоит из двух новелл. В первой из них герои - Мария и Васин - вспоминают события 20-летней давности. Как сложилась бы их жизнь, если бы в тот момент Мария приняла предложение руки и сердца, а Васин вместо авиационного училища поступил, как и мечтал, на режиссерский факультет? Осознав, что им больше не по пути, любовники расстаются навсегда. Во второй события принимают иной оборот - 20 лет назад Васин и Мария поженились, он стал кинорежиссером, но счастья героям это не принесло… Но что, если им будет дана третья попытка начать все сначала?