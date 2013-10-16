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Постер фильма Про жену, мечту и еще одну
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Про жену, мечту и еще одну

Pro zhenu, mechtu i eshche odnu... 18+
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Факты

О фильме

Фильм состоит из двух новелл. В первой из них герои - Мария и Васин - вспоминают события 20-летней давности. Как сложилась бы их жизнь, если бы в тот момент Мария приняла предложение руки и сердца, а Васин вместо авиационного училища поступил, как и мечтал, на режиссерский факультет? Осознав, что им больше не по пути, любовники расстаются навсегда. Во второй события принимают иной оборот - 20 лет назад Васин и Мария поженились, он стал кинорежиссером, но счастья героям это не принесло… Но что, если им будет дана третья попытка начать все сначала?

  • Фильм был снят в Москве. Основные съемки проходили в высотном доме, расположенном на Котельнической набережной. 
  • Продолжительность съёмок составила ровно месяц. В общей сложности съемочной группе потребовалось 18 рабочих смен, чтобы снять весь материал. 
  • Стихотворение, которое звучит в кадре - “Окликни улицы Москвы” поэта и барда Дмитрия Сухарева. 
  • В саундтрек фильма вошла песня советского композитора Марка Фрадкина “Там, за облаками” в исполнении Евгения Головина. 
  • Константин Юшкевич (Васин) и Александра Куликова (Мария) ранее снимались вместе в сериале “План Б” (2007 год). 
  • Режиссер и сценарист Александр Поженский также исполнил в фильме роль Антона.

9 мая 2013 года. Свидание. Он и она. Герои и не подозревают, что в параллельном мире у них есть другая жизнь. Чудесная жизнь, где удачно сложилось то, чего им так не хватает сегодня…

Про жену, мечту и еще одну - трейлер
Про жену, мечту и еще одну  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 16 октября 2013
Дата выхода
16 октября 2013 Россия 12+
16 октября 2013 Казахстан
16 октября 2013 Украина
Производство 21kin.com, Simakov Video Production
Другие названия
Pro zhenu, mechtu i eshche odnu..., About a Wife, a Dream and Another..., Про жену, мечту и еще одну...
Режиссер
Александр Поженский
В ролях
Александра Куликова
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ruza 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Интересный, сложный, порой смешной, порой грустный. В любом случае, давно не встречала ничего подобного в нашем, отечественном кинематографе.
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Про жену, мечту и еще одну - трейлер
Про жену, мечту и еще одну Трейлер
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