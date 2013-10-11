Измена, 2013

В результате судьбоносного столкновения на автодроме Элла знакомится со спасшим ее мускулистым красавцем по имени Джейк. Они влюбляются друг в друга и вскоре женятся. Множество женщин пытаются соблазнить Джейка, однако он остается верным своей возлюбленной. Одна из таких женщин, разгневанная его равнодушием, отправляет ему поддельное фото, на котором Элла изображена переодевающейся в компании нескольких мужчин.



Джейк, решивший, что жена ему изменяет, подумывает о самоубийстве, однако в конечном итоге находит утешение в объятьях других женщин. Когда Элла узнает о его изменах, она пытается нанять кого-то, чтобы убить Джейка. В процессе она встречает волшебника, обладающего запрещенной «машиной судьбы», которая позволяет ей на некоторое время перемещать свое сознание в тела женщин, с которыми спит Джейк…