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Одинокий рейнджер Одинокий рейнджер
Киноафиша Фильмы Одинокий рейнджер
The Lone Ranger

Одинокий рейнджер, 2013

2013 / США
7.5 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Техас, 1869 год. Молодой юрист Джон Рид едет на поезде по недостроенной трансконтинентальной железной дороге, чтобы стать прокурором в родном городке Колби. По пути Рид становиться свидетелем побега бандита-каннибала Бутча Кэвендиша. По прибытии в Колби герой вместе со своим старшим братом Дэном и другими рейнджерами отправляется на поимку преступника, но в ближайшем горном ущелье отряд ждет засада и смертельная перестрелка.

Джон чудом выживает: прийти в себя ему помогает загадочный индеец из племени команчей по имени Тонто. Отныне Рид становится “сумрачным странником” в маске – Одиноким рейнджером, не боящимся смерти и готовым на все ради возмездия.

“Одинокий рейнджер” – динамичный приключенческий боевик в духе вестерна, совместное детище режиссера Гора Вербински, продюсера Джерри Брукхаймера и актера Джонни Деппа, создателей масштабной франшизы о пиратах Карибского моря. Главные роли в фильме исполнили непосредственно Джонни Депп и Арми Хаммер (“Социальная сеть”, “Белоснежка: Месть гномов”), а в образе ключевого антагониста Кэвендиша на экране появился Уильям Фихтнер (сериалы “Нашествие”, “Пересекая черту”). Картина была отмечена двумя номинациями на “Оскар” 2014 – в категориях “Лучшие визуальные эффекты” и “Лучший грим и прически”.

  • На испанском, итальянском и португальском языках “тонто” означает “дурак”. Скорее всего, по этой причине в испанском прокате индейца Тонто переименовали в Торо, что дословно переводится как “бык”.
  • Тодд МакДэниелс, лингвист из Колледжа народа команчей, положительно отозвался о попытках Джонни Деппа говорить на языке команче. На момент съемок фильма насчитывалось всего от 23 до 30 носителей этого языка.
  • Грим и костюм персонажа Джонни Деппа были вдохновлены картиной художника Кирби Сэттлера “I am Crow” (“Я Ворон”).
  • Предполагалось, что сюжет будет в большей степени сосредоточен на сверхъестественных элементах и ​​мистицизме коренных американцев. Первоначальный сценарий, включавший, среди прочего, оборотней, был отвергнут студией Disney, после чего авторам пришлось переработать замысел.
  • Работа над фильмом и его выход на экраны не раз бывали под угрозой срыва из-за плохой погоды, лесных пожаров, вспышки ветрянки и гибели члена съемочной группы в результате несчастного случая.
  • “Одинокий рейнджер” стал одним из крупнейших финансовых кинопровалов всех времен: по разным оценкам, он стоил студии убытков в размере от 94 до 119 миллионов долларов.
  • Квентин Тарантино включил “Одинокого рейнджера” в список десяти своих любимых фильмов 2013 года.
  • В одном из интервью Джонни Депп открыто обвинял кинокритиков в том, что рецензии были написаны за семь-восемь месяцев до того, как фильм вышел на экраны.
  • Несмотря на то, что действие фильма происходит в Колби, штат Техас, в кадре можно явно увидеть Долину монументов (Юта, Аризона), излюбленное место съемок легенды американского вестерна Джона Форда.
  • В фильме Одинокий рейнджер говорит, что прошло девять лет с тех пор, как он в последний раз стрелял из пистолета. Фильм снимался в 2012 году, спустя девять лет после последнего появления “Одинокого рейнджера” на телевидении.
  • Все поезда, задействованные в фильме, – настоящие. После окончания съемок они были переданы в дар калифорнийской железной дороге.
  • Ранее Джонни Депп уже играл коренного американца в своем режиссерском дебюте “Храбрец” (1997). Он так и не был выпущен в США из-за плохих отзывов на Каннском кинофестивале.
  • В фильме можно заметить множество отсылок к картинам “Однажды на Диком Западе” (1968), “Хороший, плохой, злой” (1966), “На несколько долларов больше” (1965), “Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” (1969), “Назад в будущее 3” (1990) и франшизе об Индиане Джонсе.
  • Деревню команчей построили в заповедной долине Валлес Калдера, находящейся на месте кратера потухшего вулкана диаметром в 19 километров.
  • Для Джонни Деппа и Хелены Бонем Картер “Одинокий рейнджер” стал первым совместным фильмом, режиссером или продюсером которого не являлся Тим Бертон.

История блюстителя закона Джона Рейда, который с помощью индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Тонто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходится противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире.

7.5 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 4 июля 2013
Премьера в мире 22 июня 2013
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Гор Вербински
Гор Вербински
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа
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Одинокий рейнджер
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В 1933 году, на пике Великой депрессии, маленький мальчик в полумаске забредает в один из сан-францисских выставочных павильонов, посвященных истории Дикого Запада. В павильоне живет суперстар(ый), наполовину мумифицировавшийся индеец по прозвищу Тонто, что в переводе с испанского (равно, впрочем, и с итальянского) означает «дурачок»: он рассказывает мальчику полуабсурдистскую историю про то, как в Техасе в 1869 году совершал подвиги Одинокий рейнджер – американский близнец…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не ожидала я хорошего фильма от Вербински. А вот на безбашенное и веселое зрелище очень рассчитывала.
Кино оказалось тяжелее,чем представлялось из… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 06/07/2013 - 20:52:33):
Да я бы не назвал Пиратов Карибского Моря, стоящим фильмом. Ну правда, мне кажется Пираты это эпохальный… Читать дальше…
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