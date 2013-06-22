Одинокий рейнджер, 2013

Техас, 1869 год. Молодой юрист Джон Рид едет на поезде по недостроенной трансконтинентальной железной дороге, чтобы стать прокурором в родном городке Колби. По пути Рид становиться свидетелем побега бандита-каннибала Бутча Кэвендиша. По прибытии в Колби герой вместе со своим старшим братом Дэном и другими рейнджерами отправляется на поимку преступника, но в ближайшем горном ущелье отряд ждет засада и смертельная перестрелка.

Джон чудом выживает: прийти в себя ему помогает загадочный индеец из племени команчей по имени Тонто. Отныне Рид становится “сумрачным странником” в маске – Одиноким рейнджером, не боящимся смерти и готовым на все ради возмездия.

“Одинокий рейнджер” – динамичный приключенческий боевик в духе вестерна, совместное детище режиссера Гора Вербински, продюсера Джерри Брукхаймера и актера Джонни Деппа, создателей масштабной франшизы о пиратах Карибского моря. Главные роли в фильме исполнили непосредственно Джонни Депп и Арми Хаммер (“Социальная сеть”, “Белоснежка: Месть гномов”), а в образе ключевого антагониста Кэвендиша на экране появился Уильям Фихтнер (сериалы “Нашествие”, “Пересекая черту”). Картина была отмечена двумя номинациями на “Оскар” 2014 – в категориях “Лучшие визуальные эффекты” и “Лучший грим и прически”.