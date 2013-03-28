Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968)
The Doors: Live at the Bowl '68
The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968), 2012
2012 / США
8.1
Оцените
10
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
мюзикл
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Выступление группы The Doors на стадионе Голливуд Боул в 1968 году.
Развернуть
8.1
Оцените
10
голосов
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2012
Премьера в России
28 марта 2013
Премьера в мире
1 января 1987
Прокатчик
НеваФильм Emotion
Режиссер
Рэй Манзарек
В ролях
Джон Денсмор
Робби Кригер
Рэй Манзарек
Джим Моррисон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Пол Маккартни и Wings: Rockshow
(2013)
0
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/03/2013 - 01:27:34):
Да заслушал я его до дыр уже!!). хочется нового опыта. Ведь если бы меня спросили, выбери трех мертвых…
Читать дальше…
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/03/2013 - 15:31:21):
Воздержусь от комментариев до просмотра. Могу лишь сказать, что ощущения зависят для меня, не сколько от…
Читать дальше…
Отзывы
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Да заслушал я его до дыр уже!!). хочется нового опыта. Ведь если бы меня спросили, выбери трех мертвых… Читать дальше…
Воздержусь от комментариев до просмотра. Могу лишь сказать, что ощущения зависят для меня, не сколько от… Читать дальше…