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The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968)
Киноафиша Фильмы The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968)
The Doors: Live at the Bowl '68

The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968), 2012

2012 / США
8.1 Оцените
10 голосов
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О фильме
Выступление группы The Doors на стадионе Голливуд Боул в 1968 году.
8.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 28 марта 2013
Премьера в мире 1 января 1987
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Рэй Манзарек
В ролях
Джон Денсмор
Робби Кригер
Рэй Манзарек
Джим Моррисон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (1968) 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/03/2013 - 01:27:34):
Да заслушал я его до дыр уже!!). хочется нового опыта. Ведь если бы меня спросили, выбери трех мертвых… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/03/2013 - 15:31:21):
Воздержусь от комментариев до просмотра. Могу лишь сказать, что ощущения зависят для меня, не сколько от… Читать дальше…
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