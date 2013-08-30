День труда, 2013

Адель Уиллер, мать-одиночка, живет в сельском доме со своим 13-летним сыном Генри. Пока они ходят по магазинам, к Генри подходит окровавленный мужчина и вынуждает их отвезти его к себе домой. Этим человеком оказывается Фрэнк Чемберс, беглый осужденный, разыскиваемый полицией. Он остается жить в доме Адель, и постепенно они влюбляются друг в друга. Фрэнк также отлично ладит с Генри, по сути заменив ему отца. Однако власти продолжают разыскивать Чемберса, и каждый неосторожный шаг может стать для него последним…