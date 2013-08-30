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Labor Day

День труда, 2013

2013 / США
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Адель Уиллер, мать-одиночка, живет в сельском доме со своим 13-летним сыном Генри. Пока они ходят по магазинам, к Генри подходит окровавленный мужчина и вынуждает их отвезти его к себе домой. Этим человеком оказывается Фрэнк Чемберс, беглый осужденный, разыскиваемый полицией. Он остается жить в доме Адель, и постепенно они влюбляются друг в друга. Фрэнк также отлично ладит с Генри, по сути заменив ему отца. Однако власти продолжают разыскивать Чемберса, и каждый неосторожный шаг может стать для него последним… 

  • Кейт Уинслет и Джош Бролин согласились сниматься в фильме, но режиссеру Джейсону Райтману и Бролину пришлось ждать, пока Уинслета освободится от других обязательств, больше года, чтобы наконец начать съемки.
  • Книга, которую героиня Уинслет читает в фильме, называется «Жить хорошей жизнью: как жить просто и разумно в неспокойном мире» Хелен К. Ниаринг и Скотта Ниаринга.
  • Действие фильма происходит в сентябре 1987 года.
  • Поскольку действие большей части фильма происходит внутри жилища Уилеров, создатели искали подходящий дом по всему штату Массачусетс. В течение нескольких недель они просто ездили по улицам, стуча в двери людей. Одно из найденных зданий было идеальным, но слишком современным, и декораторы вернули его в ретро-вид. 

Одинокая мать укрывает беглого убийцу в своем доме, где живет вместе с сыном. Полиция обшаривает весь городок в поисках преступника, а мать-одиночка, тем временем, узнает о своем «госте» горькую правду и перестает понимать, что же ей делать.

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 30 августа 2013
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 30 августа 2013
Возраст 12+
Режиссер
Джейсон Райтман
Джейсон Райтман
В ролях
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Джош Бролин
Джош Бролин
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик
Кларк Грегг
Кларк Грегг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День труда 4 постера
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День труда
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саундтрек фильма День труда
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