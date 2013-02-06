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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
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A Good Day to Die Hard

Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013

2013 / США
5.4 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отставной полицейский Джон Макклейн отправляется в Москву, чтобы помочь своему своенравному сыну Джеку, замешанному в побеге из тюрьмы русского олигарха. На месте Макклейн внезапно узнает, что Джек на самом деле оперативник ЦРУ, который пытается остановить кражу ядерного оружия. В погоне за фигурами российского преступного мира, ведя обратный отсчет до начала ядерной войны, два Макклейна обнаруживают, что совместная работа делает их дуэт практически непобедимым. 

  • Брюс Уиллис открыто заявил, что хотел бы вернуть Бонни Беделиа во франшизу. Первоначально она играла роль Холли Дженнеро Макклейн, жены персонажа Брюса Уиллиса в первых двух фильмах серии. С тех пор ее персонаж не использовался. 
  • Съемки сцен стрельбы с вертолета Ми-24 проходили на военном полигоне, где командующий воздушными операциями ВВС Венгрии, майор Петер Симон, управлял вертолетом, авиационной пушкой ГШ-30 и ракетами С-8 с боевыми патронами, чтобы гарантировать, что эффекты стрельбы будут максимально реалистичными. 
  • Черный внедорожник Mercedes, показанный в сцене погони, – это Mercedes-Benz G-Class. Эта линейка автомобилей была разработана после того, как шах Ирана предложил ее руководству компании Daimler-Benz как возможную военную машину. Шах Мохаммад Реза Пехлеви в то время был крупным акционером компании.

Макклейн прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы своего сына, который, очевидно, оказывается не менее «крепким орешком», чем его легендарный отец. Вместе они ухитряются разворошить осиное гнездо местной организованной преступности, однако даже холодный рассудок и невероятная воля к победе не могут помочь Макклейнам, столкнувшимся с суровой российской действительностью, выбраться из паутины российской бюрократии и произвола.

Назревает катастрофа мирового масштаба, и, чтобы предотвратить ее, отец и сын вынуждены отбросить все разногласия по поводу методов борьбы и действовать сообща. Разумеется, не обойдется без роковой красотки, которая любому, даже самому стойкому мужчине вскружит голову. Отчаянная и дерзкая сорвиголова Ирина обожает гонять на мотоцикле и виртуозно разыгрывает шахматные партии. Эффектная и коварная брюнетка знает слишком много, а это значит, что она способна сделать непредсказуемый «ход конем», в результате которого развитие и без того лихо закрученного сюжета может пойти по самому неожиданному пути.

5.4 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 14 февраля 2013
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 6 февраля 2013
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джон Мур
Джон Мур
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Джай Кортни
Джай Кортни
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Все актеры и съемочная группа
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В восьмой и девятой сериях «Крепкого орешка» Брюс Уиллис будет спасать соответственно внучку и внука: теперь для него главное – дожить до возраста Клинта Иствуда и при этом сохранить столь же могучую духовную и физическую форму. Остальное сделает какой-нибудь очередной вовремя подвернувшийся Джон: не Мактирнан, так Мур, не Мур, так кто-то еще… Собственно, Джон Мур начинал свою кинокарьеру с американо-славянской геополитики, куда, благодаря Владимиру Машкову, была…
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Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный фильм, хотя и не шедевр, народ ходит.
Сюжета хватило только на 1ч 37мин, большего не получилось. Почему про Россию - потому, что Россия… Читать дальше…
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
Вышли из кинотеатра и подумали, что посмотрели высокобюджетную чешую.Честно говоря, уже надоела америкосовская звездная болезнь по поводу того, что… Читать дальше…
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