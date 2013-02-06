Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013

Макклейн прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы своего сына, который, очевидно, оказывается не менее «крепким орешком», чем его легендарный отец. Вместе они ухитряются разворошить осиное гнездо местной организованной преступности, однако даже холодный рассудок и невероятная воля к победе не могут помочь Макклейнам, столкнувшимся с суровой российской действительностью, выбраться из паутины российской бюрократии и произвола.

Назревает катастрофа мирового масштаба, и, чтобы предотвратить ее, отец и сын вынуждены отбросить все разногласия по поводу методов борьбы и действовать сообща. Разумеется, не обойдется без роковой красотки, которая любому, даже самому стойкому мужчине вскружит голову. Отчаянная и дерзкая сорвиголова Ирина обожает гонять на мотоцикле и виртуозно разыгрывает шахматные партии. Эффектная и коварная брюнетка знает слишком много, а это значит, что она способна сделать непредсказуемый «ход конем», в результате которого развитие и без того лихо закрученного сюжета может пойти по самому неожиданному пути.