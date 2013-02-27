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Трудно быть Богом Трудно быть Богом
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Трудно быть Богом, 2013

2013 / Россия
5.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Отдаленное будущее. Несколько исследователей с Земли отправляются на планету Арканар. В этом мире царит средневековье. Цель ученых — аккуратно направить инопланетное общество по гуманистическому пути развития. Сложность их задачи связана со сводом правил. Они не могут открыто вмешиваться в течение жизни на другой планете. Не имеют права вставать на чью-либо сторону. Нельзя им и убивать. Но в череде кровавых событий главный герой Румата Эсторский делает выбор — спасти от гибели местных «книгочеев». Презрев правила, он перестает быть лишь наблюдателем.
5.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 27 февраля 2013
Премьера в мире 27 февраля 2013
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Алексей Герман
Алексей Герман
В ролях
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Наталья Мотева
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Александр Ильин
Александр Ильин
Евгений Герчаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трудно быть Богом 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30 от 470 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Арканар тут рядом О последнем фильме Германа сказано, со всех мыслимых и немыслимых точек зрения и во всех мыслимых и немыслимых аспектах, уже столько, что какую идею (или хотя бы намек на идею) ни вымолвишь – обязательно повторишь по меньшей мере дюжину предыдущих чужих суждений. Характерно, впрочем, что восприятие германовской картины большинством зрителей, и рукоплещущих и негодующих, осуществляется в одном, так сказать, регистре. Погрузившись в это хрипящее, чавкающее, скулящее,…
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«Трудно быть Богом» в кинотеатрах

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