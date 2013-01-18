Убей своих любимых, 2013

Америка, Нью-Йорк, 1940-е годы. Юный поэт Аллен Гинзберг, тяжело переживающий проблемы между родителями, благодаря стипендии поступает в Колумбийский университет. В первый же день на кампусе он знакомится с красавцем-бунтарем Люсьеном Карром.
Так Гинзберг оказывается в самом сердце молодой интеллектуальной элиты Нью-Йорка. Он водит дружбу с Уильямом Берроузом и Джеком Керуаком, много пишет и участвует в самых сумасшедших проделках в компании своих сокурсников.
Однако вскоре история начинает приобретать мрачные краски. Беззаботное – на первый взгляд – существование героев омрачается убийством преподавателя Дэвида Каммерера. В смерти Каммерера обвиняют Люсьена, который до знакомства с Гинзбергом состоял в сдаомазохистических отношениях со своим учителем.
“Убей своих любимых” – дебют режиссера Джона Крокидаса в полном метре – собрал на одном экране Дэниела Рэдклиффа (Гинзберг), Дэйна ДеХаана (Карр), Бена Фостера (Берроуз) и Джека Хьюстона (Керуак). Премьера состоялась на фестивале независимого кино”Сандэнс” в 2013 году, где фильм получил положительные отзывы критиков. Кроме того, картина удостоилась премии The Venice Days International Award на Венецианском кинофестивале.
В качестве подготовки к роли Люсьена Карра Дэйн ДеХаан прочел множество литературы – от дневников Аллена Гинзберга до его переписки с Керуаком. По словам актера, эти свидетельства помогли ему лучше понять личность Карра и его отношения с остальными героями, хотя исследование и отняло у него много времени: сам Карр очень постарался, чтобы скрыть как можно больше деталей своей истории.
В одном из интервью Дэниел Рэдклифф и Дэйн ДеХаан рассказали, что на предварительные репетиции им отвели всего 5 дней. Сам фильм был снят за 24 дня в Квинсе и на Манхэттене в Нью-Йорке.
Дэвид Кросс (“Люди в черном”, “Вечное сияние чистого разума”) сыграл в фильме отца Аллена Гинзберга. В посвященной Бобу Дилану картине “Меня там нет” Кросс исполнял роль непосредственного самого Гинзберга.
Перед тем, роль Люсьена Карра отошла Дэйну ДеХаану, ее предлагали Эзре Миллеру (“Что-то не так с Кевином”, “Фантастические твари и где они обитают”).
На съемочной площадке Дэниел Рэдклифф встретил свою будущую девушку Эрин Майю Дарк (“Что-то не так с Кевином”, “Все еще Элис”).
Дэйн ДеХаан и Дэниел Рэдклифф подружились на съемках фильма. ДеХаан позже признавался, что до знакомства с Рэдклиффом не смотрел ни один из фильмов про Гарри Поттера.
Уильям Берроуз и Джек Керуак написали совместный роман “И бегемоты сварились в своих бассейнах”, на который их вдохновили события, описываемые в фильме.
Некогда секретарь Гинзберга, а ныне глава Allen Ginsberg Trus Боб Розенталь похвалил картину за отличное воплощение студенческой жизни, но подтвердил, что в сюжете есть множество фактических неточностей.
Колумбийский университет в Нью-Йорке тесно сотрудничал с создателями фильма. По словам режиссера Джона Крокидаса, ответственным за это решение лицам очень понравилась идея отдать дань наследию Гинзберга, Керуака и других битников.
Эпизод в библиотеке на самом деле снимался в Нью-Йоркской академии медицины. В интервью для Collider Крокидас подтвердил, что эта сцена была полностью вымышленной.
Изначально на роли битников рассматривались другие актеры: Джесси Айзенберг должен был сыграть Аллена Гинзберга, Крис Эванс – Джека Керуака, а Бен Уишоу – Люсьена Карра.
Джон Крокидас рассказывает, что Джесси Айзенберг в итоге отверг роль молодого Гинзберга, так как не хотел ассоциироваться у зрителей с образом “вечного студента”. Дело в том, что незадолго до этого актер как раз сыграл Марка Цукерберга в “Социальной сети” у Дэвида Финчера. Еще одним фаворитом Крокидаса был Дэниел Рэдклифф, который очень воодушевился и общением с режиссером, и шансом перевоплотиться в битника. Крокидасу пришлось ждать, пока актер закончит съемки в “Поттериане” и освободит свой график для съемок в “Убей своих любимых”.
Убийство в 1944 г. сводит воедино великих поэтов поколения битников: Аллена Гинзберга, Джека Керуака и Уильяма Берроуза.