Убей своих любимых, 2013

В качестве подготовки к роли Люсьена Карра Дэйн ДеХаан прочел множество литературы – от дневников Аллена Гинзберга до его переписки с Керуаком. По словам актера, эти свидетельства помогли ему лучше понять личность Карра и его отношения с остальными героями, хотя исследование и отняло у него много времени: сам Карр очень постарался, чтобы скрыть как можно больше деталей своей истории.

В одном из интервью Дэниел Рэдклифф и Дэйн ДеХаан рассказали, что на предварительные репетиции им отвели всего 5 дней. Сам фильм был снят за 24 дня в Квинсе и на Манхэттене в Нью-Йорке.

Дэвид Кросс (“Люди в черном”, “Вечное сияние чистого разума”) сыграл в фильме отца Аллена Гинзберга. В посвященной Бобу Дилану картине “Меня там нет” Кросс исполнял роль непосредственного самого Гинзберга.

Перед тем, роль Люсьена Карра отошла Дэйну ДеХаану, ее предлагали Эзре Миллеру (“Что-то не так с Кевином”, “Фантастические твари и где они обитают”).

На съемочной площадке Дэниел Рэдклифф встретил свою будущую девушку Эрин Майю Дарк (“Что-то не так с Кевином”, “Все еще Элис”).

Дэйн ДеХаан и Дэниел Рэдклифф подружились на съемках фильма. ДеХаан позже признавался, что до знакомства с Рэдклиффом не смотрел ни один из фильмов про Гарри Поттера.

Уильям Берроуз и Джек Керуак написали совместный роман “И бегемоты сварились в своих бассейнах”, на который их вдохновили события, описываемые в фильме.

Некогда секретарь Гинзберга, а ныне глава Allen Ginsberg Trus Боб Розенталь похвалил картину за отличное воплощение студенческой жизни, но подтвердил, что в сюжете есть множество фактических неточностей.

Колумбийский университет в Нью-Йорке тесно сотрудничал с создателями фильма. По словам режиссера Джона Крокидаса, ответственным за это решение лицам очень понравилась идея отдать дань наследию Гинзберга, Керуака и других битников.

Эпизод в библиотеке на самом деле снимался в Нью-Йоркской академии медицины. В интервью для Collider Крокидас подтвердил, что эта сцена была полностью вымышленной.

Изначально на роли битников рассматривались другие актеры: Джесси Айзенберг должен был сыграть Аллена Гинзберга, Крис Эванс – Джека Керуака, а Бен Уишоу – Люсьена Карра.

Джон Крокидас рассказывает, что Джесси Айзенберг в итоге отверг роль молодого Гинзберга, так как не хотел ассоциироваться у зрителей с образом “вечного студента”. Дело в том, что незадолго до этого актер как раз сыграл Марка Цукерберга в “Социальной сети” у Дэвида Финчера. Еще одним фаворитом Крокидаса был Дэниел Рэдклифф, который очень воодушевился и общением с режиссером, и шансом перевоплотиться в битника. Крокидасу пришлось ждать, пока актер закончит съемки в “Поттериане” и освободит свой график для съемок в “Убей своих любимых”.