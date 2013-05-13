Возмутитель спокойствия, 2013

Необычного мужчину по имени Камиль Боргман, живущего со своими странными друзьями в подземном логове, выкуривают оттуда несколько священников. В поисках нового жилья он попадает в элитный коттеджный поселок, где напрашивается в дома с просьбой принять ванну. Хитростью ему удается проникнуть в дом супружеской пары, после чего Боргман медленно начинает захватывать близлежащие территории…
То ли демон из ночных кошмаров, то ли аллегория, то ли ожившее воплощение всех человеческих страхов — Боргман, словно злой дух современного города, загнанный за красивые фасады, вырывается на волю. Размеренная жизнь обычной семьи с его появлением уже никогда не вернется в прежнее русло…
Какие-то черти - не черти, ангелы - не ангелы, а не пойми кто приходят,… Читать дальше…