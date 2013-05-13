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Borgman

Возмутитель спокойствия, 2013

2013 / Нидерланды
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Необычного мужчину по имени Камиль Боргман, живущего со своими странными друзьями в подземном логове, выкуривают оттуда несколько священников. В поисках нового жилья он попадает в элитный коттеджный поселок, где напрашивается в дома с просьбой принять ванну. Хитростью ему удается проникнуть в дом супружеской пары, после чего Боргман медленно начинает захватывать близлежащие территории… 

  • Хотя это ни разу не упоминается в фильме, поведение Боргмана очень напоминает повадки «альпа», кошмарного демона из немецкого фольклора, который не боится солнечного света. Альп пробирается в дома не подозревающих об этом людей, гипнотизирует их и медленно выпивает кровь, предпочитая, впрочем, женское молоко. 
  • Режиссер фильма Алекс ван Вармердам всерьез рассматривал Мадса Миккельсена на главную роль Боргмана. Миккельсен прочитал сценарий, восхитился им и согласился на участие, но не попал на проект из-за разногласий о размере его актерского гонорара. 
  • Фильм снимался в окрестностях Харлема, северного городка, где родился и вырос режиссер фильма. Специально для съемок недалеко от побережья Северного моря была выстроена декорация дома, идентичного тому, где когда-то жил ван Вармердам. 

То ли демон из ночных кошмаров, то ли аллегория, то ли ожившее воплощение всех человеческих страхов — Боргман, словно злой дух современного города, загнанный за красивые фасады, вырывается на волю. Размеренная жизнь обычной семьи с его появлением уже никогда не вернется в прежнее русло…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 октября 2013
Премьера в мире 13 мая 2013
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Бюджет €3 100 000
Режиссер
Алекс ван Вармердам
В ролях
Ян Бейвут
Ян Бейвут
Хадевих Минис
Хадевих Минис
Алекс ван Вармердам
Том Девиспелар
Джероен Персеваль
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Прелесть какой странный фильм. И гипнотичный. Я два раза уже посмотрела.
Какие-то черти - не черти, ангелы - не ангелы, а не пойми кто приходят,… Читать дальше…
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