Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Риддик Риддик
Киноафиша Фильмы Риддик
Riddick

Риддик, 2013

2013 / США
7.5 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

2592 год. Космический преступник Риддик оказывается брошен на произвол судьбы на планете с крайне агрессивной фауной. Едва избежав смерти, герой узнает о приближении двух межгалактических кораблей: на одном из них находятся охотники за головами, на втором – человек из прошлого Риддика.

  • Чтобы получить права на франшизу о Риддике от Universal Pictures и далее самостоятельно заниматься продолжениями фильмов, Вин Дизель согласился сняться в эпизодической роли в "Тройном форсаже: Токийский Дрифт" (2006).
  • Из-за задержки с банковским займом производство картины в какой-то момент оказалось под угрозой срыва. Вину Дизелю пришлось взять на себя финансирование фильма, пока проблема с банком не разрешилась.
  • На роль Дали пробовалась Кери Хилсон, но в итоге роль получила Кэти Сакхофф. Режиссер картины Дэвид Туи был настолько впечатлен пробами Хилсон, что включил в сценарий небольшую роль специально для нее.
  • Для подготовки к своей роли Вин Дизель провел четыре месяца в лесу.
  • Первоначальное видение Вина Дизеля заключалось в том, чтобы “Хроники Риддика” стали похожи на вселенную Дж. Р. Р. Толкина. “Черная дыра” (2000) при этом должна была бы для историй о Риддике тем же, чем стал “Хоббит” для легенд Средиземья. Таким образом, сама трилогия о Риддике виделась актеру как трилогия “Властелин колец”.

Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения.

7.5 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 12 сентября 2013
Премьера онлайн 25 мая 2021
Премьера в мире 2 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэвид Туи
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Карл Урбан
Карл Урбан
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
Хорди Молья
Хорди Молья
Рауль Трухильо
Рауль Трухильо
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Хроники Риддика
Хроники Риддика (2004)
7.090909
Фильм находится в подборках
Фильмы про драки Фильмы про драки
Фильмы про другие планеты Фильмы про другие планеты
Все части «Риддика» Все части «Риддика»
Фантастические боевики Фантастические боевики
Фильмы про космос Фильмы про космос
Постер фильма Риддик 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Риддик смотреть онлайн

Риддик
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Хроники Риддика
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 01/10/2013 - 00:18:40
Странно, но у меня впечатление ровно наоборот. Первые два фильма казались калькой с других… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 01/10/2013 - 10:22:01):там было что то новое, новая вселенная если хотите, новый герой

да,да! Риддик ошарашивал. В нем было… Читать дальше…
Отзывы Написать
64 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вин Дизель поделился новостями о четвертой части «Риддика» Актер рассказал о статусе сценария, месте съемок и новой игре.
Написать
29 июня 2021 13:40
Камео Вина Дизеля в «Токийском дрифте» спасло франшизу «Форсажа» Ставка студии на актера подарила серии второе дыхание. 
Написать
19 июня 2020 17:10
Вин Дизель анонсировал продолжение работы над фильмом «Риддик 4» Кто будет режиссером нового проекта — неизвестно.
Написать
4 мая 2020 12:22
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 3
Отрывок 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши