Риддик, 2013

Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения.