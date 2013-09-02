Риддик, 2013

2592 год. Космический преступник Риддик оказывается брошен на произвол судьбы на планете с крайне агрессивной фауной. Едва избежав смерти, герой узнает о приближении двух межгалактических кораблей: на одном из них находятся охотники за головами, на втором – человек из прошлого Риддика.
Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения.
Странно, но у меня впечатление ровно наоборот. Первые два фильма казались калькой с других… Читать дальше…
да,да! Риддик ошарашивал. В нем было… Читать дальше…