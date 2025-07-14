Воланд и кот Бегемот — да, Старки и Ланнистеры — нет? Педро Паскаль без ума от «Мастера и Маргариты» — любит сильней, чем «Игру престолов»

Педро Паскаль может часами рассказывать про свои роли в «Игре престолов», «Фантастической четверке», «Одних из нас» и «Нарко». Но если заглянуть к нему в прикроватную тумбочку, там не найдешь томов Джорджа Мартина или комиксом Marvel. Зато без труда обнаружишь Достоевского и Булгакова.

На премьере «Фантастической четверки» в Берлине Паскаль вдруг решил рассказать о своих любимых книгах — и среди мировых классиков неожиданно всплыл «Мастер и Маргарита».

«Обожаю», — коротко бросил Педро и этим моментально расплавил сердца всех, кто по ночам зачитывался культовым романом Булгакова не по школьной программе, а по зову сердца.

Остается только гадать: видел ли он Паскаль прошлогоднюю экранизацию Локшина или, может, оценил сериал Бортко с котом Бегемотом и Воландом в исполнении Басилашвили? Паскаль о российских экранизациях не обмолвился ни словом — зато выдал еще пару имен: Достоевский с «Преступлением и наказанием», Шарлотта Бронте с «Джейн Эйр», Гарсиа Маркес с «Сто лет одиночества» и даже Томас Манн с его неспешной «Волшебной горой».

В итоге Педро снова доказал: за харизмой «Мандо» и «Красного Змея» кроется вполне себе книжный червь, которому ближе Петербург Родиона Раскольникова, чем драконы Вестероса. Ну что ж, остается надеяться, что когда-нибудь кто-то наберется смелости звать Паскаля сыграть Воланда — такая экранизация точно не ударит лицом в грязь.

Ранее мы также писали: «У меня отвисла челюсть»: пикантный «секрет» Дейнерис в «Игре престолов» Кларк узнала накануне съемок — и впала в ступор