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Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта
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Romeo and Juliet

Ромео и Джульетта, 2013

2013 / Великобритания / Италия / Швейцария
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эпоха Раннего Возрождения. В Вероне идет борьба между представителями двух равных фамилий. Монтекки и Капулетти хотят уничтожить друг друга, чего бы это ни стоило. На фоне этой жестокой вражды влюбляются юные Ромео и Джульетта. Они знают, что семьи не дадут одобрения на брак, но хотят любой ценой остаться вместе.

  • Картина вышла на экраны в год, когда исполнилось 90 лет Франко Дзенффирелли – режиссеру, экранизировавшему пьесу в 1968-м – ровно 45 лет назад.
  • На роль главной героини пробовалось множество актрис, в том числе Дакота Фаннинг, Эмили Браун. Сценарий был написан с расчетом на то, что Джульетту сыграет Лили Коллинз, которой было 22 года. Когда утвердили 15-летнюю Хейли Стайнфелд, его пришлось переписать, чтобы убрать откровенные сцены.
  • На роль также приглашали дочь Оливии Хасси, которая сыграла Джульетту в ленте 1968-го, но она отказалась.
  • В пьесе события происходят в летние месяцы. Фильм же снимали в феврале и марте.
  • Режиссер решил использовать реальные итальянские локации. Поэтому съемки велись в Вероне и прочих городах страны. Лишь отдельные эпизоды снимали на студии в Риме.
  • Чтобы отснять сцену на балу, привлекались профессиональные танцоры.

Верона. Эпоха Раннего Возрождения. Юноша и девушка из враждующих семей влюбляются друг в друга. Рок не дает им быть вместе. Лишь смерть на пике запретной страсти помогает Ромео и Джульетте спасти свою любовь.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 октября 2013
Премьера в мире 12 сентября 2013
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Карло Карлей
В ролях
Дуглас Бут
Дуглас Бут
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Эд Вествик
Эд Вествик
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ромео и Джульетта 5 постеров
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дублированный отрывок: Плач Джульетты
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