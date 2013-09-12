Ромео и Джульетта, 2013

Эпоха Раннего Возрождения. В Вероне идет борьба между представителями двух равных фамилий. Монтекки и Капулетти хотят уничтожить друг друга, чего бы это ни стоило. На фоне этой жестокой вражды влюбляются юные Ромео и Джульетта. Они знают, что семьи не дадут одобрения на брак, но хотят любой ценой остаться вместе.
Верона. Эпоха Раннего Возрождения. Юноша и девушка из враждующих семей влюбляются друг в друга. Рок не дает им быть вместе. Лишь смерть на пике запретной страсти помогает Ромео и Джульетте спасти свою любовь.