Облачно... 2: Месть ГМО, 2013

Все жители острова Поплавок покинули родной дом после событий предыдущего мультфильма. Главный герой Флинт Локвуд теперь работает в компании The Live Corp на своего кумира Честера. Но ему придется оставить свой пост когда он узнает, что его печально-известная машина все ещё работает и производит на свет опасных гибридов. Флинту предстоит ещё раз спасти мир и не дать коварной машине распространить громадную еду по всему миру.