Облачно... 2: Месть ГМО, 2013

В сиквеле семейного гастрономическо-приключенческого мультфильма изобретателю Флинту Локвуду и его девушке, метеорологу Сэм Спаркс вновь предстоит спасать мир от катастрофы. На этот раз героям придется вернуться на родной остров Поплавок и окончательно отключить машину Флинта, все это время создававшую “живодукты” – монстров-мутантов, способных покорить всю планету.
Все жители острова Поплавок покинули родной дом после событий предыдущего мультфильма. Главный герой Флинт Локвуд теперь работает в компании The Live Corp на своего кумира Честера. Но ему придется оставить свой пост когда он узнает, что его печально-известная машина все ещё работает и производит на свет опасных гибридов. Флинту предстоит ещё раз спасти мир и не дать коварной машине распространить громадную еду по всему миру.