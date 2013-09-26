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Облачно... 2: Месть ГМО Облачно... 2: Месть ГМО
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Cloudy with a Chance of Meatballs 2

Облачно... 2: Месть ГМО, 2013

2013 / США
7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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В сиквеле семейного гастрономическо-приключенческого мультфильма изобретателю Флинту Локвуду и его девушке, метеорологу Сэм Спаркс вновь предстоит спасать мир от катастрофы. На этот раз героям придется вернуться на родной остров Поплавок и окончательно отключить машину Флинта, все это время создававшую “живодукты” – монстров-мутантов, способных покорить всю планету.

  • Изначально фильм должен был называться “Облачно... 2: Месть объедков”.
  • Наряд Сэм Спаркс, когда она возвращается к водопаду, такой же как у Лоры Дерн из фильма “Парк юрского периода” (1993).
  • В процессе озвучки пикулей актерам приходилось полоскать горло водой, читая свои реплики.
  • Аниматоры добавили специальный фрукт-пасхалку, который можно заметить несколько раз на протяжении фильма. По форме он напоминает мохнатую тыкву, а зовут его Саскваш.
  • Для фильма было придумано более сотни “живодуктов”, но только 39 из них были включены в картину. Одним из “живодуктов”, не “добравшихся” до экрана, стал динозавроподобный монстр с телом из зефира, пастью из крекера и шоколадными зубами. Он, однако, все же появился в финальных титрах.
  • Билл Хейдер (Флинт), Энди Сэмберг (цыпа Брэнт) и Уилл Форте (Честер V) близко дружат со времен съемок в шоу “Субботним вечером в прямом эфире”.

Все жители острова Поплавок покинули родной дом после событий предыдущего мультфильма. Главный герой Флинт Локвуд теперь работает в компании The Live Corp на своего кумира Честера. Но ему придется оставить свой пост когда он узнает, что его печально-известная машина все ещё работает и производит на свет опасных гибридов. Флинту предстоит ещё раз спасти мир и не дать коварной машине распространить громадную еду по всему миру.

7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 октября 2013
Премьера в мире 26 сентября 2013
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Коуди Камерон
В ролях
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Терри Крюс
Терри Крюс
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Все актеры и съемочная группа
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Облачно... 2: Месть ГМО
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Слабее первой части и совсем уж мульт стал детским. Вобщем таже самая история, что и с продолжением "Гадкий я", детям понравится.
sanni2011 2 апреля 2015, 12:51
Сколько стоят белеты на утрешний сеанс в карнавали на 1-3 ряд 09.11.13
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