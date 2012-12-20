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Любовь по-взрослому, 2012

2012 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма продолжают историю персонажей «Немножко беременна». Пит и Дебби живут с двумя дочками и с виду вполне счастливы. Дебби достигает сорокалетнего рубежа, хотя окружающим предпочитает называть возраст не насколько лет меньше. Пит через несколько дней также достигнет пятого десятка. Семья планирует масштабное торжество по этому случаю, куда приглашают всех родственников и знакомых. Но именно в этот период главных героев накрывает волна денежных трудностей. В магазине, где работает Дебби, находят недостачу, а компания Пита оказывается на грани банкротства…

  • Перевод оригинального названия фильма звучит как «Это сорок».
  • Девочки, исполнившие роли детей главных героев, в действительности являются дочками Джадда Апатоу и Лесли Манн.
  • Идея об участии Грэма Паркера в проекте пришла к создателям, когда один из друзей Джадда рассказал его о блоге музыканта, последняя запись которого говорит о намерениях использовать его композиции в кино.
  • Песня, которую играет Шарлотта в начале фильма – основная тема знаменитого сериала «Офис».
  • Изначально на постере фильма должен был быть кадр, в котором Пол Радд пытается рассмотреть себя сзади, но актер воспротивился этой идее.

Спин-офф комедии «Немножко беременна» 2007 года. Взгляд на жизнь Пита и Дебби несколько лет после событий первого фильма: к сложностям брака прибавляются финансовые проблемы.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 7 марта 2013
Премьера в мире 20 декабря 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джадд Апатоу
Джадд Апатоу
В ролях
Пол Радд
Пол Радд
Лесли Манн
Лесли Манн
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Меган Фокс
Меган Фокс
Райан Ли
Райан Ли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь по-взрослому 5 постеров
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Любовь по-взрослому
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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