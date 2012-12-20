Любовь по-взрослому, 2012

События фильма продолжают историю персонажей «Немножко беременна». Пит и Дебби живут с двумя дочками и с виду вполне счастливы. Дебби достигает сорокалетнего рубежа, хотя окружающим предпочитает называть возраст не насколько лет меньше. Пит через несколько дней также достигнет пятого десятка. Семья планирует масштабное торжество по этому случаю, куда приглашают всех родственников и знакомых. Но именно в этот период главных героев накрывает волна денежных трудностей. В магазине, где работает Дебби, находят недостачу, а компания Пита оказывается на грани банкротства…