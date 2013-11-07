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Jewtopia

По признакам совместимости, 2012

2012 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мелодрама американского кинорежиссера Брайана Фогеля создана по мотивам одноименной бродвейской пьесы. По сюжету, главный герой притворяется евреем, чтобы завоевать сердце миловидной еврейки. Слоган фильма звучит интригующе: «Хочешь жениться – спроси меня как». Премьерный показ состоялся 26 апреля 2012-го в рамках Международного кинофестиваля в Ньюпорт-Бич.

  • В одном из эпизодов Кристиан О'Коннелл (Иван Сергей) рассказывает о том, что ему очень нравится детективный фильм «Неприкасаемые» (1987).
  • Оригинальное название комедии – «Jewtopia», то есть «Еврейтопия». Рабочее название фильма буквально переводится как «Найти мисс Правильно» (Finding Ms. Right).
  • Анонсирование фильма состоялось 15 июля 2011 года.
  • Съемочный процесс проходил на территории Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Съемки стартовали 17 июля 2011-го и завершились 12 августа того же года.
  • Режиссерский проект Брайана Фогеля, в котором он также выступил в качестве соавтора сценария, получил крайне негативные отзывы.
  • В первый день проката в кинотеатрах Соединенных Штатов лента «По признакам совместимости» собрала более двадцати шести тысяч долларов.

Крис и Адам – друзья детства, но совсем не похожи друг на друга. Адам – скромный и послушный мальчик из почтенной еврейской семьи, Крис – из семьи военных, привыкший развлекаться на всю катушку втайне от своих суровых родителей. Адам – вот-вот женится на Ханне, которую обожает вся его семья. Крис – безнадежно влюблен в Элисон, которая и слышать о нем не желает. Последовав совету Адама, Крис выдает себя за иудея, чтобы добиться свидания с Элисон. Что будет, когда она узнает правду? Традиции рушатся, царит полнейший хаос и друзья начинают понимать, что жизнь может быть вовсе не такой, какой они привыкли ее видеть, а чтобы дотянуться до счастья, нужно приложить немало усилий.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 7 ноября 2013
Премьера в мире 7 ноября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Брайан Фогель
В ролях
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Кристал Рид
Кристал Рид
Джэми-Линн Сиглер
Джэми-Линн Сиглер
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Кристин Лэйкин
Кристин Лэйкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма По признакам совместимости 2 постера
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По признакам совместимости
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