Грязь, 2013

Некогда отличный полицейский, сейчас Брюс Робертсон – коррумпированный подонок. Ему поручают расследование убийства японского подростка, и успех в этом деле сулит ему повышение с должности детектива-сержанта до детектива-инспектора. Но вместо того, чтобы честно выполнять свою работу, Брюс кидает все силы на то, чтобы избавиться от своих конкурентов по карьерной лестнице – матерых детективов Питера Инглиса и Даги Гиллмана, посредственного Гаса Бейна, новичка Рэя Леннокса и молоденькой Аманды Драммонд.
Не помогают Робертсону и его увлечения: свободное время он тратит на случайные связи, алкоголь и наркотики. Постепенно запутываясь в собственной паутине интриг и страдая от галлюцинаций, Брюс все глубже и глубже погружается в пучину тотального психического расстройства.
Трагикомедия Джона С. Бейрда поставлена по роману “Дерьмо” шотландского писателя Ирвина Уэлша и, как и первоисточник, наполнена одновременно черным юмором и ощущением неизбежности безумия.
Ирвин Уэлш принимал активное участие в создании фильма. Так, например, он лично встречался с Джеймсом Макэвоем и с первого взгляда засомневался в том, что актер сможет сыграть подлеца Брюса Робертсона. После недолгого перерыва на встрече Уэлш вернулся к Макэвою и был потрясен преображением Джеймса из милого и вежливого молодого человека в злобного осунувшегося мужчину.
В одном из интервью Джеймс Макэвой признался, что каждый вечер выпивал полбутылки виски, чтобы его персонаж в фильме выглядел как можно более реалистично.
Сцена, где Брюса Робертсона тошнит, была максимально правдива: Джеймс Макэвой обладает способностью вызывать рвоту по своему желанию.
Есть вероятность, что события “Грязи” разворачиваются в той же вымышленной вселенной, что и события фильма “На игле”, также поставленного по произведению Уэлша. Действие обеих картин происходит в столице Шотландии, Эдинбурге. Кроме того, в литературном первоисточнике “Грязи” упоминаются встречи Брюса Робертсона с Бегби и Обрубком.
Имя главного персонажа (Брюс Робертсон) с некоторой иронией отсылает зрителя к его полной противоположности – образу шотландского национального героя, короля Роберта Брюса.
В финальных титрах изображена мультяшная горная гряда, которая должна своими контурами напоминать лицо Джеймса Макэвоя.
В каждом эпизоде на экране можно заметить что-то оранжевое.
Ширли Хендерсон, сыгравшая жену главного героя по имени Банти, также снималась в картинах “На игле” и “На игле 2”, поставленных, как и “Грязь”, по романам Уэлша.
В роли девушки, которую Брюс Робертсон терроризирует и оскорбляет на допросе, снялась сестра Джеймса Макэвоя – Джой Макэвой.
Гэри Льюис (детектив Гас Бейн) и Джейми Белл (детектив-сержант Рэй Леннокс) уже работали ранее на съемочной площадке фильма “Билли Эллиот”, где сыграли роли отца и сына соответственно.
Джим Бродбент (доктор Росси) и Ширли Хендерсон (Банти) исполняли роли в фильмах саги о Гарри Поттере, но, как и в “Грязи”, совместных сцен в “Поттериаде” у них не было.
В фильме содержится множество отсылок к “2001. Космическая одиссея” Стэнли Кубрика. Первая из галлюцинаций Брюса с участием доктора Росси происходит в белой комнате, напоминающей об интерьерах космического корабля в картине Кубрика. Огромная банка с таблетками под кодом CRM-115 отсылает зрителя к CRM-114 - части оборудования из “Космической одиссеи”. Здесь также возможен референс по отношению к Сыворотке 114 из “Заводного апельсина”, еще одного произведения Кубрика. Кроме того, постер “Космической одиссеи” можно увидеть в кабинете старшего инспектора Боба Тоула.
Главный герой — продажный шотландский полицейский Брюс Робертсон, помешанный на сексе и кокаине. Ему бы надо расследовать убийство, но ему сильно мешают собственные странности, привычка разыгрывать коллег и беготня за девушками. За Робертсоном присматривают его напарник Рэй Леннокс и начальник Боб Тоал.
там ужасный дубляж...все вылизано до блеска...
настоящей "матерой" асоциальностью не пахнет - а… Читать дальше…