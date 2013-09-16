Грязь, 2013

Ирвин Уэлш принимал активное участие в создании фильма. Так, например, он лично встречался с Джеймсом Макэвоем и с первого взгляда засомневался в том, что актер сможет сыграть подлеца Брюса Робертсона. После недолгого перерыва на встрече Уэлш вернулся к Макэвою и был потрясен преображением Джеймса из милого и вежливого молодого человека в злобного осунувшегося мужчину.

В одном из интервью Джеймс Макэвой признался, что каждый вечер выпивал полбутылки виски, чтобы его персонаж в фильме выглядел как можно более реалистично.

Сцена, где Брюса Робертсона тошнит, была максимально правдива: Джеймс Макэвой обладает способностью вызывать рвоту по своему желанию.

Есть вероятность, что события “Грязи” разворачиваются в той же вымышленной вселенной, что и события фильма “На игле”, также поставленного по произведению Уэлша. Действие обеих картин происходит в столице Шотландии, Эдинбурге. Кроме того, в литературном первоисточнике “Грязи” упоминаются встречи Брюса Робертсона с Бегби и Обрубком.

Имя главного персонажа (Брюс Робертсон) с некоторой иронией отсылает зрителя к его полной противоположности – образу шотландского национального героя, короля Роберта Брюса.

В финальных титрах изображена мультяшная горная гряда, которая должна своими контурами напоминать лицо Джеймса Макэвоя.

В каждом эпизоде на экране можно заметить что-то оранжевое.

Ширли Хендерсон, сыгравшая жену главного героя по имени Банти, также снималась в картинах “На игле” и “На игле 2”, поставленных, как и “Грязь”, по романам Уэлша.

В роли девушки, которую Брюс Робертсон терроризирует и оскорбляет на допросе, снялась сестра Джеймса Макэвоя – Джой Макэвой.

Гэри Льюис (детектив Гас Бейн) и Джейми Белл (детектив-сержант Рэй Леннокс) уже работали ранее на съемочной площадке фильма “Билли Эллиот”, где сыграли роли отца и сына соответственно.

Джим Бродбент (доктор Росси) и Ширли Хендерсон (Банти) исполняли роли в фильмах саги о Гарри Поттере, но, как и в “Грязи”, совместных сцен в “Поттериаде” у них не было.

В фильме содержится множество отсылок к “2001. Космическая одиссея” Стэнли Кубрика. Первая из галлюцинаций Брюса с участием доктора Росси происходит в белой комнате, напоминающей об интерьерах космического корабля в картине Кубрика. Огромная банка с таблетками под кодом CRM-115 отсылает зрителя к CRM-114 - части оборудования из “Космической одиссеи”. Здесь также возможен референс по отношению к Сыворотке 114 из “Заводного апельсина”, еще одного произведения Кубрика. Кроме того, постер “Космической одиссеи” можно увидеть в кабинете старшего инспектора Боба Тоула.

