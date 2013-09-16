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Грязь Грязь
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Грязь, 2013

2013 / Великобритания
6.7 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Некогда отличный полицейский, сейчас Брюс Робертсон – коррумпированный подонок. Ему поручают расследование убийства японского подростка, и успех в этом деле сулит ему повышение с должности детектива-сержанта до детектива-инспектора. Но вместо того, чтобы честно выполнять свою работу, Брюс кидает все силы на то, чтобы избавиться от своих конкурентов по карьерной лестнице – матерых детективов Питера Инглиса и Даги Гиллмана, посредственного Гаса Бейна, новичка Рэя Леннокса и молоденькой Аманды Драммонд.

Не помогают Робертсону и его увлечения: свободное время он тратит на случайные связи, алкоголь и наркотики. Постепенно запутываясь в собственной паутине интриг и страдая от галлюцинаций, Брюс все глубже и глубже погружается в пучину тотального психического расстройства.

Трагикомедия Джона С. Бейрда поставлена по роману “Дерьмо” шотландского писателя Ирвина Уэлша и, как и первоисточник, наполнена одновременно черным юмором и ощущением неизбежности безумия.
 

Ирвин Уэлш принимал активное участие в создании фильма. Так, например, он лично встречался с Джеймсом Макэвоем и с первого взгляда засомневался в том, что актер сможет сыграть подлеца Брюса Робертсона. После недолгого перерыва на встрече Уэлш вернулся к Макэвою и был потрясен преображением Джеймса из милого и вежливого молодого человека в злобного осунувшегося мужчину.

В одном из интервью Джеймс Макэвой признался, что каждый вечер выпивал полбутылки виски, чтобы его персонаж в фильме выглядел как можно более реалистично.

Сцена, где Брюса Робертсона тошнит, была максимально правдива: Джеймс Макэвой обладает способностью вызывать рвоту по своему желанию.

Есть вероятность, что события “Грязи” разворачиваются в той же вымышленной вселенной, что и события фильма “На игле”, также поставленного по произведению Уэлша. Действие обеих картин происходит в столице Шотландии, Эдинбурге. Кроме того, в литературном первоисточнике “Грязи” упоминаются встречи Брюса Робертсона с Бегби и Обрубком. 

Имя главного персонажа (Брюс Робертсон) с некоторой иронией отсылает зрителя к его полной противоположности – образу шотландского национального героя, короля Роберта Брюса.

В финальных титрах изображена мультяшная горная гряда, которая должна своими контурами напоминать лицо Джеймса Макэвоя.

В каждом эпизоде на экране можно заметить что-то оранжевое.

Ширли Хендерсон, сыгравшая жену главного героя по имени Банти, также снималась в картинах “На игле” и “На игле 2”, поставленных, как и “Грязь”, по романам Уэлша.

В роли девушки, которую Брюс Робертсон терроризирует и оскорбляет на допросе, снялась сестра Джеймса Макэвоя – Джой Макэвой.

Гэри Льюис (детектив Гас Бейн) и Джейми Белл (детектив-сержант Рэй Леннокс) уже работали ранее на съемочной площадке фильма “Билли Эллиот”, где сыграли роли отца и сына соответственно.

Джим Бродбент (доктор Росси) и Ширли Хендерсон (Банти) исполняли роли в фильмах саги о Гарри Поттере, но, как и в “Грязи”, совместных сцен в “Поттериаде” у них не было.

В фильме содержится множество отсылок к “2001. Космическая одиссея” Стэнли Кубрика. Первая из галлюцинаций Брюса с участием доктора Росси происходит в белой комнате, напоминающей об интерьерах космического корабля в картине Кубрика. Огромная банка с таблетками под кодом CRM-115 отсылает зрителя к CRM-114 - части оборудования из “Космической одиссеи”. Здесь также возможен референс по отношению к Сыворотке 114 из “Заводного апельсина”, еще одного произведения Кубрика. Кроме того, постер “Космической одиссеи” можно увидеть в кабинете старшего инспектора Боба Тоула.
 

Главный герой — продажный шотландский полицейский Брюс Робертсон, помешанный на сексе и кокаине. Ему бы надо расследовать убийство, но ему сильно мешают собственные странности, привычка разыгрывать коллег и беготня за девушками. За Робертсоном присматривают его напарник Рэй Леннокс и начальник Боб Тоал.

6.7 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 28 ноября 2013
Премьера онлайн 23 сентября 2014
Премьера в мире 16 сентября 2013
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Джон С. Бейрд
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Джейми Белл
Джейми Белл
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Иман Эллиотт
Иман Эллиотт
Джоэнн Фрогэтт
Все актеры и съемочная группа
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Грязь
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Макусим 26 октября 2015, 23:46
Чушь какая то! Даже досмотреть до середины не смог.
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/12/2013 - 00:17:57):
там ужасный дубляж...все вылизано до блеска...
настоящей "матерой" асоциальностью не пахнет - а… Читать дальше…
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