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Муви 43 Муви 43
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Movie 43

Муви 43, 2013

2013 / США
5.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двое друзей, Келвин и Джей Джей, придумывают легенду о загадочном «Муви 43», самом страшном фильме в мире, чтобы подшутить над своим другом Бакстером. К их удивлению, Бакстер принимается искать фильм на запрещенном сайте и действительно находит его, но в виде коротких эпизодов.

Фрагменты фильма, найденные друзьями, включают: женщину, не способную сдержать свой ужас по поводу очевидной физической проблемы у холостяка-богача, с которым она пошла на свидание вслепую; родителей, которые делают все возможное для того, чтобы учебный опыт их сына-подростка, обучающегося на дому, как можно менее отличался от школьного; усилия мужчины удовлетворить просьбу своей невесты, звучащие как «люби меня»; выяснения отношений молодой пары, разыгравшиеся на кассе магазина коробок; встречу корпоративных менеджеров для обсуждения дизайна их последнего творения, iBabe; Робин из Бэтмена и Робина, пытающийся сходить свидание без вмешательства своего героического партнера; двух школьников во время свидания, на котором у девушки случаются первые месячные; проблемы, связанные с подарком на день рождения, который парень дарит своему соседу по комнате; пару на свидании вслепую, решившую сыграть в правду или действие; тренера по баскетболу, использующего расизм, чтобы подстегнуть своих игроков; и, наконец отношения молодой женщины с анимированным котом ее бойфренда, Бизелом.

Джордж Клуни отказался от камео в роли самого себя в эпизоде, в котором было бы показано, что он плохо разбирается в женщинах. По словам создателей фильма, его ответ звучал как «да никогда нахрен в жизни».

Фильм снимался в течение четырех лет. Производство заняло так много времени, потому что съемки проходили в чрезвычайно плотном съемочном графике актеров. Сегмент с Кейт Уинслет и Хью Джекманом был снят первым, и продюсер Чарльз Б. Весслер использовал его, чтобы обеспечить финансирование для остальной части фильма. Большинство актеров были его друзьями и снимались “за спасибо”, потому что хотели расслабиться на несколько дней и поработать над чем-то нетрадиционным. Однако почти никто из актеров полностью не знал, о чем будут другие фрагменты фильма. Когда он вышел, никто из главных действующих лиц почему-то не захотел участвовать в его продвижении.

Стивен Мерчант заявил, что подписал контракт только из-за того, чтобы побыть рядом с Холли Берри, которая уже согласилась на участие в фильме.

Антон Ельчин изначально играл некрофила в отрывке под названием «Ученик», поставленном Стивом Бейкером и Дэймоном Эскоттом. Другой отрывок под названием «Найди нашу дочь», снятый Бобом Оденкирком, вращался вокруг Джулианны Мур и Тони Шалхуба, которые берут интервью у детектива об их пропавшей дочери. Оба эпизода были удалены из финальной версии фильма, поскольку руководство студии сочло их темы “крайне оскорбительными. В итоге они вышли только на DVD в качестве удаленных сцен.

Джеймс Ганн нашел очень забавным, что продюсеры возражали против названия песни, которую он сам написал для эпизода «Бизл», хотя оно все равно звучит в фильме. Из-за этого он написал серию язвительных писем в музыкальный отдел, утверждая, что название песни, «Этот Гребаный Гейский Кот», необходимо для художественной целостности произведения, и предлагал мизерную сумму денег в обмен на ее сохранение. Когда музыкальный отдел отказал ему, Ганн и композитор Тайлер Бейтс представили список крайне оскорбительных и совершенно бессмысленных замен для названия. В конце концов композицию назвали просто «Кошачья песня».

У фильма не было предварительных пресс-показов, поскольку Rouge Pictures боялись плохих отзывов, из-за которых зрители не пошли бы на него в кино. Действительно, вскоре после выхода фильм был широко признан критиками одним из худших в истории человечества.

Есть сведения, что Кейт Уинслет хотела сыграть в эпизоде, в котором у нее на спине были бы уши.

Название фильма не несет совершенно никакого смысла.

Создатели планировали продолжения саги, «Муви 44» и «Муви 45».

Именно на съемках этого фильма Джеймс Ганн подружился с Крисом Праттом и позднее дал ему роль в обеих частях серии «Стражи Галактики».

Трейлер фильма был показан на сайте для взрослых PornHub.

Изначально предполагалось, что в начале и в конце фильма будут задействованы три подростка, отправляющиеся на поиски сокровищ, но вместо них нашедшие таинственный фильм 43, а остальные фрагменты будут представлены как фантазии персонажей о содержании фильма. Версия фильма, выпущенная в Великобритании и в России, сохраняет этот сюжет вместо американской версии с кинопродюсером, который под дулом пистолета вынужден выслушивать идеи сумасшедшего сценариста.

25 суперзвезд первой величины – в комедий¬ном проекте, который состоит из двух десят¬ков мини-новелл с не¬скончаемым потоком шуток, гэгов, острот и пародий, о страстях и страстишках человеческих.

Возьмите прикольного режиссера, добавьте к нему великолепный актерский состав, смешайте с хорошей порцией двусмысленных шуточек, отполируйте безбашенностью, и тихо отойдите в сторонку. Комедийный коктейль «MOVIE 43» сметает все границы дозволенности.

Это одна из самых шокирующих, оригинальных и острых комедий, которые были когда-либо созданы. Самые именитые комедиографы Голливуда воплотили свои самые дикие фантазии.

5.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 1 января 2013
Премьера в мире 1 января 2013
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Кристен Белл
Кристен Белл
Хью Джекман
Хью Джекман
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
semiramis 2 апреля 2015, 12:51
Наконец сподобился посмотреть этот скандальный фильм!!! Честно говоря, смешного в этой вроде бы комедии не нашел ничего,некоторые… Читать дальше…
Mimi 2 апреля 2015, 12:51
Говнище редкое, мы с подругой и пацаном сидели в шоке, ржали конечно ппериодически, но как то больше от недоумения. Сцена с мошонкой вообще тупость… Читать дальше…
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59 голосов
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Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер в переводе Гоблина
Дублированный трейлер в переводе Гоблина
дублированный тв ролик 2
Дублированный тв ролик 2
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