Муви 43, 2013

Джордж Клуни отказался от камео в роли самого себя в эпизоде, в котором было бы показано, что он плохо разбирается в женщинах. По словам создателей фильма, его ответ звучал как «да никогда нахрен в жизни».

Фильм снимался в течение четырех лет. Производство заняло так много времени, потому что съемки проходили в чрезвычайно плотном съемочном графике актеров. Сегмент с Кейт Уинслет и Хью Джекманом был снят первым, и продюсер Чарльз Б. Весслер использовал его, чтобы обеспечить финансирование для остальной части фильма. Большинство актеров были его друзьями и снимались “за спасибо”, потому что хотели расслабиться на несколько дней и поработать над чем-то нетрадиционным. Однако почти никто из актеров полностью не знал, о чем будут другие фрагменты фильма. Когда он вышел, никто из главных действующих лиц почему-то не захотел участвовать в его продвижении.

Стивен Мерчант заявил, что подписал контракт только из-за того, чтобы побыть рядом с Холли Берри, которая уже согласилась на участие в фильме.

Антон Ельчин изначально играл некрофила в отрывке под названием «Ученик», поставленном Стивом Бейкером и Дэймоном Эскоттом. Другой отрывок под названием «Найди нашу дочь», снятый Бобом Оденкирком, вращался вокруг Джулианны Мур и Тони Шалхуба, которые берут интервью у детектива об их пропавшей дочери. Оба эпизода были удалены из финальной версии фильма, поскольку руководство студии сочло их темы “крайне оскорбительными. В итоге они вышли только на DVD в качестве удаленных сцен.

Джеймс Ганн нашел очень забавным, что продюсеры возражали против названия песни, которую он сам написал для эпизода «Бизл», хотя оно все равно звучит в фильме. Из-за этого он написал серию язвительных писем в музыкальный отдел, утверждая, что название песни, «Этот Гребаный Гейский Кот», необходимо для художественной целостности произведения, и предлагал мизерную сумму денег в обмен на ее сохранение. Когда музыкальный отдел отказал ему, Ганн и композитор Тайлер Бейтс представили список крайне оскорбительных и совершенно бессмысленных замен для названия. В конце концов композицию назвали просто «Кошачья песня».

У фильма не было предварительных пресс-показов, поскольку Rouge Pictures боялись плохих отзывов, из-за которых зрители не пошли бы на него в кино. Действительно, вскоре после выхода фильм был широко признан критиками одним из худших в истории человечества.

Есть сведения, что Кейт Уинслет хотела сыграть в эпизоде, в котором у нее на спине были бы уши.

Название фильма не несет совершенно никакого смысла.

Создатели планировали продолжения саги, «Муви 44» и «Муви 45».

Именно на съемках этого фильма Джеймс Ганн подружился с Крисом Праттом и позднее дал ему роль в обеих частях серии «Стражи Галактики».

Трейлер фильма был показан на сайте для взрослых PornHub.

Изначально предполагалось, что в начале и в конце фильма будут задействованы три подростка, отправляющиеся на поиски сокровищ, но вместо них нашедшие таинственный фильм 43, а остальные фрагменты будут представлены как фантазии персонажей о содержании фильма. Версия фильма, выпущенная в Великобритании и в России, сохраняет этот сюжет вместо американской версии с кинопродюсером, который под дулом пистолета вынужден выслушивать идеи сумасшедшего сценариста.