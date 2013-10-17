Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Подари мне убежище Подари мне убежище
Киноафиша Фильмы Подари мне убежище
Gimme Shelter

Подари мне убежище, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Независимая драматическая лента американского кинорежиссера Рона Краусса создана по мотивам реальной истории, которая некогда произошла с Кэти ДиФиор. Будучи беременным подростком, Кэти пришла за помощью в приют «Нескольких Источников», который всячески поддерживает ее уже в течение тридцати лет.

  • На голливудской премьере в январе 2013-го Розарио Доусон и Ванесса Хадженс вышли на сцену, чтобы представить фильм.
  • Актеры Брендан Фрейзер (Том) и Джеймс Эрл Джонс (отец Маккарти) пожертвовали заработанный гонорар в реально существующий христианский приют.
  • Слоган фильма: «Sometimes you have to leave home to find your family», то есть « Иногда тебе приходится уходить из дома, чтобы найти свою семью».
  • В период подготовки к съемкам Ванесса Хадженс, сыгравшая главную героиню, жила в приюте «Нескольких Источников» не менее четырнадцати дней.
  • Кэти ДиФиор, ставшая невольной вдохновительницей для создателей драмы, лично посетила премьерный показ.
  • Киноактриса Розарио Доусон, исполнившая роль матери главной героини, в действительности старше Ванессы Хадженс всего на девять лет.
  • Премьера киноленты состоялась в США 17 октября 2013 года на кинофестивале «Heartland Film Festival».

Фильм расскажет про беременную девушку, убежавшую из дома от сварливой матери в поисках биологического отца. Последний бросил ее мать, которая была для него случайной связью из молодости. Сначала он отказывается поддержать девушку и требует от нее аборта, но потом в нем начинает просыпаться отец.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 17 октября 2013
Премьера онлайн 14 сентября 2014
Премьера в мире 17 октября 2013
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $3 200 000
Режиссер
Рон Краусс
В ролях
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Стефани Зостак
Стефани Зостак
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Подари мне убежище
Джуно
Джуно (2007)
7.3846154
Бойтесь своих желаний
Бойтесь своих желаний (2022)
3.857143
Свидетели должны замолчать
Свидетели должны замолчать (2013)
4.1
Благослови меня, Ультима
Благослови меня, Ультима (2013)
6.7
День труда
День труда (2013)
7.9333334
Лето в феврале
Лето в феврале (2013)
5.181818
Крайние меры
Крайние меры (2010)
8.071428
Добейся успеха: Все или ничего
Добейся успеха: Все или ничего (2006)
5.6
В последний раз
В последний раз (2006)
6.714286
С тех пор
С тех пор (2014)
5.866667
Школьные узы
Школьные узы (1992)
6.9
Кит
Кит (2022)
8.277778
Фильм находится в подборках
Фильмы про беременность Фильмы про беременность
Постер фильма Подари мне убежище 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Подари мне убежище
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше