Подари мне убежище, 2012

Независимая драматическая лента американского кинорежиссера Рона Краусса создана по мотивам реальной истории, которая некогда произошла с Кэти ДиФиор. Будучи беременным подростком, Кэти пришла за помощью в приют «Нескольких Источников», который всячески поддерживает ее уже в течение тридцати лет.
Фильм расскажет про беременную девушку, убежавшую из дома от сварливой матери в поисках биологического отца. Последний бросил ее мать, которая была для него случайной связью из молодости. Сначала он отказывается поддержать девушку и требует от нее аборта, но потом в нем начинает просыпаться отец.