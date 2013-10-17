Подари мне убежище, 2012

Фильм расскажет про беременную девушку, убежавшую из дома от сварливой матери в поисках биологического отца. Последний бросил ее мать, которая была для него случайной связью из молодости. Сначала он отказывается поддержать девушку и требует от нее аборта, но потом в нем начинает просыпаться отец.