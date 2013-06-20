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Прощай, Париж Прощай, Париж
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Adieu Paris

Прощай, Париж, 2013

2013 / Германия / Люксембург / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Франк и Патрисия часто летают одними и теми же рейсами в Париж. Но ни разу до этого момента их жизни не пересекались. Сегодня все иначе. Женщина получает звонок из клиники. Ей сообщают, что возлюбленный попал в аварию, и теперь находится в коме. Расстроенная героиня забывает кошелек с кредитками и приезжает в аэропорт без денег. Но пропустить рейс она не может. В этот момент судьба сводит ее с Фрэнком, карьера и мечты которого о повышении находятся под угрозой.

  • Фильм является своеобразным переосмыслением драмы Клода Соте «Мелочи жизни», которая вышла в 1970 году. Здесь сохранилась основная сюжетная задумка – попавший в аварию человек, любовный треугольник.
  • Для режиссера Франциски Бух это вторая лента за три года. Ранее постановщик занималась преимущественно фильмами для детей.
  • Картина совместного производства Германии, Люксембурга и Франции.
  • В немецкий прокат драма вышла с английским названием «Upgrade», которое означает «Обновление».
  • Исполнительница главной женской роли Джессика Шварц снималась в постельных сценах сама. Для этого актрисе пришлось полностью обнажиться.
  • Лента была представлена на фестивале немецких фильмов в 2013 году.

Аэропорт - место, где пересекаются судьбы. Банкир Фрэнк и продюсер Патрисиа слишком часто встречаются в парижском аэропорту, чтобы это можно было посчитать простой случайностью. Его карьера под угрозой — банковские махинации затронули его лично, она пытается смириться с трагедией — любовник находится в коме после тяжелой аварии и вряд ли вернется к нормальной жизни. Между тем, у каждого из них свои «странные утешения». Для Патрисии это жена любовника, с которой они разделяют горе, а для Фрэнка, как ни удивительно, знакомый мясник.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 19 сентября 2013
Премьера в мире 20 июня 2013
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Франциска Бух
В ролях
Джессика Шварц
Джессика Шварц
Сандрин Боннэр
Сандрин Боннэр
Ганс Вернер Мейер
Жерар Жюньо
Жерар Жюньо
Жан-Ив Бертело
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прощай, Париж 3 постера
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