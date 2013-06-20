Прощай, Париж, 2013

Франк и Патрисия часто летают одними и теми же рейсами в Париж. Но ни разу до этого момента их жизни не пересекались. Сегодня все иначе. Женщина получает звонок из клиники. Ей сообщают, что возлюбленный попал в аварию, и теперь находится в коме. Расстроенная героиня забывает кошелек с кредитками и приезжает в аэропорт без денег. Но пропустить рейс она не может. В этот момент судьба сводит ее с Фрэнком, карьера и мечты которого о повышении находятся под угрозой.