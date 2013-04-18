Железный человек 3, 2013

Идея о том, чтобы любимым телешоу Хэппи Хогана стало “Аббатство Даунтон” (2010), принадлежит Джону Фавро, который на самом деле является большим поклонником этого британского сериала.

Сзади на шее Мандарина можно увидеть необычную татуировку: щит Капитана Америки с анархистским символом “А” в центре вместо звезды.

Картина вышла на экраны в 2013 году. В этот год Железный человек отметил свой 50-летний юбилей появления в комиксах Marvel.

Роберт Дауни-младший настаивал на том, чтобы у Гвинет Пэлтроу было больше экшн-сцен в фильме.

Планировалось, что главным антагонистов в фильме “Железный человек 3” должна была стать женщина. Идея была отвергнута Айком Перлмуттером, руководителем Marvel на тот момент. Перлмуттер решил, что игрушки в виде женских фигурок, созданные по мотивам фильма, не будут иметь успеха среди детской аудитории. Также Перлмуттер не хотел делать запускать в производство такие картины о Черной пантере и Капитане Марвел.

На роль Олдрича Киллиана рассматривали Джуда Лоу. Несколькими годами ранее Лоу снялся вместе с Дауни-младшим в “Шерлоке Холмсе” Гая Ричи.

Режиссер Шейн Блэк признавался, что при работе над “Железным человеком 3” вдохновлялся экшн-фильмами 1970-х годов.

Сценарист Дрю Пирс рассказал, что на сюжет фильма повлияли целых три комикса о Железном человеке: Extremis авторства Уоррена Эллиса, Hypervelocity Адама Уоррена и Five Nightmares Мэтта Фракшена.

Несмотря на разный подход к актерскому ремеслу и факт противостояния их героев на экране, Роберт Дауни-младший и Сэр Бен Кингсли стали хорошими друзьями.

Кевин Файги подтвердил, что образ суперзлодея Мандарина отчасти основан на персонаже Марлона Брандо из “Апокалипсиса сегодня” (1979). В фильме Копполы Брандо сыграл одержимого войной полковника Курца.

Дрю Пирс описал “Железного человека 3” как “техно-триллер”, а Шейн Блэк назвал его “триллером Тома Клэнси”.

В галерее Тони Старка можно заметить все модели бронированного костюма Железного человека, начиная с самой первой конфигурации.

В “Железном человеке 3”, как и в первых двух фильмах, присутствует Продакт-плейсмент от компании Audi: были представлены концептуальный автомобиль Audi R8 e-tron, Audi S7 и Audi A8. Также на экране можно заменить продукцию производителя программного обеспечения Oracle телевизоры компании Verizon Fios и TCL с плоским экраном и смартфоны Alcatel One Touch.

Мальчика, с которым Старк знакомиться в Теннесси, сыграл Тай Симпкинс. Об утверждении на роль Таю сообщил по телефону сам Роберт Дауни-младший.

Это единственный фильм про Железного человека, в котором не звучат композиции австралийской рок-группы AC/DC.

Фавро, покинувший кресло режиссера после второго “Железного человека” из-за разногласий с продюсерами, высоко отзывался о своей замене – Шейне Блэке. Дауни-младший также был рад поработать с Блэком после их первого совместного фильма “Поцелуй навылет”.