Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Железный человек 3 Железный человек 3
Киноафиша Фильмы Железный человек 3
Iron Man 3

Железный человек 3, 2013

2013 / США
8.1 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя полгода с момента первого сбора Мстителей и битвы за Нью-Йорк с инопланетными силами состояние Тони Старка оставляет желать лучшего: миллиардер-изобретатель страдает от панических атак и доходит до фанатизма в создании все новых и новых костюмов Железного человека. Не ладятся и его отношения с Пеппер.

В момент наибольшей уязвимости в жизни Старка появляется террорист-подрывник Мандарин. Серия взрывов, направленных против США, приводит к ранению начальника службы безопасности и друга Тони Хэппи Хогана, а также к нападению на Пеппер и самого Старка. Теперь у героя не остается иного выбора, кроме как дать отпор международному злу в лице Мандарина. И, к сожалению, в этом ему не смогут помочь ни Капитан Америка, ни Тор, ни кто-либо другой из соратников.

После первых двух фильмов о Железном человеке, которые снял Джон Фавро, кресло режиссера занял Шейн Блэк (“Поцелуй навылет”, “Славные парни”), а сам Фавро принял участие в качестве актера, сыграв Хэппи. К своим прежним ролям вернулись Роберт Дауни-младший (Тони Старк), Гвинет Пэлтроу (Пеппер Поттс) и Дон Чидл (Джеймс Роудс). Компанию им на этот раз вновь составили именитые голливудские актеры: Гай Пирс сыграл гения-инвалида Олдрича Киллиана, Ребекка Холл – ученую Майя Хансен, а легендарный Бен Кингсли воплотил образ террориста Мандарина.

Идея о том, чтобы любимым телешоу Хэппи Хогана стало “Аббатство Даунтон” (2010), принадлежит Джону Фавро, который на самом деле является большим поклонником этого британского сериала.

Сзади на шее Мандарина можно увидеть необычную татуировку: щит Капитана Америки с анархистским символом “А” в центре вместо звезды.

Картина вышла на экраны в 2013 году. В этот год Железный человек отметил свой 50-летний юбилей появления в комиксах Marvel.

Роберт Дауни-младший настаивал на том, чтобы у Гвинет Пэлтроу было больше экшн-сцен в фильме.

Планировалось, что главным антагонистов в фильме “Железный человек 3” должна была стать женщина. Идея была отвергнута Айком Перлмуттером, руководителем Marvel на тот момент. Перлмуттер решил, что игрушки в виде женских фигурок, созданные по мотивам фильма, не будут иметь успеха среди детской аудитории. Также Перлмуттер не хотел делать запускать в производство такие картины о Черной пантере и Капитане Марвел.

На роль Олдрича Киллиана рассматривали Джуда Лоу. Несколькими годами ранее Лоу снялся вместе с Дауни-младшим в “Шерлоке Холмсе” Гая Ричи.

Режиссер Шейн Блэк признавался, что при работе над “Железным человеком 3” вдохновлялся экшн-фильмами 1970-х годов.

Сценарист Дрю Пирс рассказал, что на сюжет фильма повлияли целых три комикса о Железном человеке: Extremis авторства Уоррена Эллиса, Hypervelocity Адама Уоррена и Five Nightmares Мэтта Фракшена.

Несмотря на разный подход к актерскому ремеслу и факт противостояния их героев на экране, Роберт Дауни-младший и Сэр Бен Кингсли стали хорошими друзьями.

Кевин Файги подтвердил, что образ суперзлодея Мандарина отчасти основан на персонаже Марлона Брандо из “Апокалипсиса сегодня” (1979). В фильме Копполы Брандо сыграл одержимого войной полковника Курца.

Дрю Пирс описал “Железного человека 3” как “техно-триллер”, а Шейн Блэк назвал его “триллером Тома Клэнси”.

В галерее Тони Старка можно заметить все модели бронированного костюма Железного человека, начиная с самой первой конфигурации.

В “Железном человеке 3”, как и в первых двух фильмах, присутствует Продакт-плейсмент от компании Audi: были представлены концептуальный автомобиль Audi R8 e-tron, Audi S7 и Audi A8. Также на экране можно заменить продукцию производителя программного обеспечения Oracle телевизоры компании Verizon Fios и TCL с плоским экраном и смартфоны Alcatel One Touch.

Мальчика, с которым Старк знакомиться в Теннесси, сыграл Тай Симпкинс. Об утверждении на роль Таю сообщил по телефону сам Роберт Дауни-младший.

Это единственный фильм про Железного человека, в котором не звучат композиции австралийской рок-группы AC/DC.

Фавро, покинувший кресло режиссера после второго “Железного человека” из-за разногласий с продюсерами, высоко отзывался о своей замене – Шейне Блэке. Дауни-младший также был рад поработать с Блэком после их первого совместного фильма “Поцелуй навылет”.

Когда мир Старка рушится на его глазах по вине неизвестных противников, Тони жаждет найти виновных и свести с ними счеты. Оказавшись в безвыходной ситуации, Старк может рассчитывать только на себя и свою изобретательность, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Это становится настоящим испытанием для героя, которому придется не только сражаться с коварным врагом, но и разобраться в себе, чтобы найти ответ на вопрос, который давно его тревожит: что важнее — человек или костюм?

8.1 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 2 мая 2013
Премьера в мире 18 апреля 2013
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Шейн Блэк
Шейн Блэк
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Дон Чидл
Дон Чидл
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Гай Пирс
Гай Пирс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Железный человек 2
Железный человек 2 (2010)
8.012903
Железный человек
Железный человек (2008)
8.437768
Фильм находится в подборках
Фильмы про супергероев Фильмы про супергероев
Новогодние боевики Новогодние боевики
Лучшие фильмы с Робертом Дауни-младшим Лучшие фильмы с Робертом Дауни-младшим
Лучшие блокбастеры Лучшие блокбастеры
Фильмы про изобретения Фильмы про изобретения
Фантастические боевики Фантастические боевики
Все части «Железного человека» Все части «Железного человека»
Фильмы с лучшими спецэффектами Фильмы с лучшими спецэффектами
Фильмы по комиксам Marvel Фильмы по комиксам Marvel
Постер фильма Железный человек 3 18 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Железный человек 3 смотреть онлайн

Железный человек 3
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Железный человек 2
 
Железный человек
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Начать здесь следует с финала. Точнее, даже не с финала, а с эпилога, идущего за финальными титрами и представляющего все произведение как психоаналитический сеанс, причем как сеанс неудавшийся: аналитик засыпает ровно на том месте рассказа, где запускается сюжет «Железного человека – 3», и просыпается лишь тогда, когда герой Роберта Дауни-младшего договаривает заключительную фразу о новой порции своих приключений. Этот образ профуканности терапевтического приема (в обоих…
Читать
Пока нет отзывов Написать
124 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Железный человек 3
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Нелепый и еще нелепее: 7 самых несуразных героев в киновселенной Marvel Рассказываем, как жертвами сценаристов MCU стали их собственные персонажи.
Написать
11 июня 2022 16:00
«Человек-паук: Нет пути домой» поднялся на двенадцатую строчку в списке самых кассовых фильмов всех времен Картина оставила позади другие сольные проекты о супергероях Marvel. 
Написать
5 января 2022 10:42
Хэппи Хоган должен был погибнуть в «Железном человеке 3», но Джон Фавро попросил оставить его персонажа в живых Сюжет изменили в последнюю минуту. 
Написать
21 декабря 2021 14:16
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
неудачные дубли
Неудачные дубли
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши