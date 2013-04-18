Железный человек 3, 2013

Спустя полгода с момента первого сбора Мстителей и битвы за Нью-Йорк с инопланетными силами состояние Тони Старка оставляет желать лучшего: миллиардер-изобретатель страдает от панических атак и доходит до фанатизма в создании все новых и новых костюмов Железного человека. Не ладятся и его отношения с Пеппер.
В момент наибольшей уязвимости в жизни Старка появляется террорист-подрывник Мандарин. Серия взрывов, направленных против США, приводит к ранению начальника службы безопасности и друга Тони Хэппи Хогана, а также к нападению на Пеппер и самого Старка. Теперь у героя не остается иного выбора, кроме как дать отпор международному злу в лице Мандарина. И, к сожалению, в этом ему не смогут помочь ни Капитан Америка, ни Тор, ни кто-либо другой из соратников.
После первых двух фильмов о Железном человеке, которые снял Джон Фавро, кресло режиссера занял Шейн Блэк (“Поцелуй навылет”, “Славные парни”), а сам Фавро принял участие в качестве актера, сыграв Хэппи. К своим прежним ролям вернулись Роберт Дауни-младший (Тони Старк), Гвинет Пэлтроу (Пеппер Поттс) и Дон Чидл (Джеймс Роудс). Компанию им на этот раз вновь составили именитые голливудские актеры: Гай Пирс сыграл гения-инвалида Олдрича Киллиана, Ребекка Холл – ученую Майя Хансен, а легендарный Бен Кингсли воплотил образ террориста Мандарина.
Идея о том, чтобы любимым телешоу Хэппи Хогана стало “Аббатство Даунтон” (2010), принадлежит Джону Фавро, который на самом деле является большим поклонником этого британского сериала.
Сзади на шее Мандарина можно увидеть необычную татуировку: щит Капитана Америки с анархистским символом “А” в центре вместо звезды.
Картина вышла на экраны в 2013 году. В этот год Железный человек отметил свой 50-летний юбилей появления в комиксах Marvel.
Роберт Дауни-младший настаивал на том, чтобы у Гвинет Пэлтроу было больше экшн-сцен в фильме.
Планировалось, что главным антагонистов в фильме “Железный человек 3” должна была стать женщина. Идея была отвергнута Айком Перлмуттером, руководителем Marvel на тот момент. Перлмуттер решил, что игрушки в виде женских фигурок, созданные по мотивам фильма, не будут иметь успеха среди детской аудитории. Также Перлмуттер не хотел делать запускать в производство такие картины о Черной пантере и Капитане Марвел.
На роль Олдрича Киллиана рассматривали Джуда Лоу. Несколькими годами ранее Лоу снялся вместе с Дауни-младшим в “Шерлоке Холмсе” Гая Ричи.
Режиссер Шейн Блэк признавался, что при работе над “Железным человеком 3” вдохновлялся экшн-фильмами 1970-х годов.
Сценарист Дрю Пирс рассказал, что на сюжет фильма повлияли целых три комикса о Железном человеке: Extremis авторства Уоррена Эллиса, Hypervelocity Адама Уоррена и Five Nightmares Мэтта Фракшена.
Несмотря на разный подход к актерскому ремеслу и факт противостояния их героев на экране, Роберт Дауни-младший и Сэр Бен Кингсли стали хорошими друзьями.
Кевин Файги подтвердил, что образ суперзлодея Мандарина отчасти основан на персонаже Марлона Брандо из “Апокалипсиса сегодня” (1979). В фильме Копполы Брандо сыграл одержимого войной полковника Курца.
Дрю Пирс описал “Железного человека 3” как “техно-триллер”, а Шейн Блэк назвал его “триллером Тома Клэнси”.
В галерее Тони Старка можно заметить все модели бронированного костюма Железного человека, начиная с самой первой конфигурации.
В “Железном человеке 3”, как и в первых двух фильмах, присутствует Продакт-плейсмент от компании Audi: были представлены концептуальный автомобиль Audi R8 e-tron, Audi S7 и Audi A8. Также на экране можно заменить продукцию производителя программного обеспечения Oracle телевизоры компании Verizon Fios и TCL с плоским экраном и смартфоны Alcatel One Touch.
Мальчика, с которым Старк знакомиться в Теннесси, сыграл Тай Симпкинс. Об утверждении на роль Таю сообщил по телефону сам Роберт Дауни-младший.
Это единственный фильм про Железного человека, в котором не звучат композиции австралийской рок-группы AC/DC.
Фавро, покинувший кресло режиссера после второго “Железного человека” из-за разногласий с продюсерами, высоко отзывался о своей замене – Шейне Блэке. Дауни-младший также был рад поработать с Блэком после их первого совместного фильма “Поцелуй навылет”.
Когда мир Старка рушится на его глазах по вине неизвестных противников, Тони жаждет найти виновных и свести с ними счеты. Оказавшись в безвыходной ситуации, Старк может рассчитывать только на себя и свою изобретательность, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Это становится настоящим испытанием для героя, которому придется не только сражаться с коварным врагом, но и разобраться в себе, чтобы найти ответ на вопрос, который давно его тревожит: что важнее — человек или костюм?