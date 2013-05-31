Судная ночь, 2013

США, 2022 год. После экономического кризиса американское правительство устанавливает тоталитарный режим и вводит “Судную ночь” – ежегодную “чистку”, во время которой любая преступная деятельность, включая убийства, считается законной.
Мир будущего – мир без преступности… безработицы… войн. И все это благодаря одной ночи в году, когда можно отправить на тот свет любого – злобного босса, шумных соседей, надоевших родственников. В Судную ночь дозволено все – главное дожить до рассвета.
Забавные игры смотрел, не плохой триллер. Он более реалистичный что ли. Тут же все таки жанр, социальной… Читать дальше…