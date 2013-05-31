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Судная ночь Судная ночь
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Судная ночь, 2013

2013 / США
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

США, 2022 год. После экономического кризиса американское правительство устанавливает тоталитарный режим и вводит “Судную ночь” – ежегодную “чистку”, во время которой любая преступная деятельность, включая убийства, считается законной.

  • Идея фильма о чистке/судной ночи пришла сценаристу и режиссеру фильма Джеймсу ДеМонако после того, как его жена сделала замечание об их эпизоде с дорожным происшествием и последующей дракой с пьяным водителем.
  • Когда однажды зашел разговор о гипотетической перспективе введения судной ночи в реальном мире, Джеймс ДеМонако ответил, что в этом случае он бы “наверное, просто поехал в Канаду и спрятался”.
  • Персонажи женщин-убийц в белых платьях основаны на образах последователей Чарльза Мэнсона.
  • Итан Хоук, близкий друг продюсера Джейсона Блума и режиссера Джеймса ДеМонако, с радостью согласился появиться в “Судной ночи”, чтобы придать малобюджетному фильму более “звездный” статус. Чаще всего в постановках Блума, актеры и съемочная группа получают процент от прибыли, если таковая имеется. Сообщается, что Хоук получил только 3000 долларов авансом, но благодаря успеху картины в прокате он, вероятно, получил больше денег за этот фильм, чем за любой другой в своей карьере.

Мир будущего – мир без преступности… безработицы… войн. И все это благодаря одной ночи в году, когда можно отправить на тот свет любого – злобного босса, шумных соседей, надоевших родственников. В Судную ночь дозволено все – главное дожить до рассвета.

7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 12 июня 2013
Премьера онлайн 30 июля 2013
Премьера в мире 31 мая 2013
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеймс ДеМонако
Джеймс ДеМонако
В ролях
Лина Хиди
Лина Хиди
Итан Хоук
Итан Хоук
Эдвин Ходж
Эдвин Ходж
Макс Буркхолдер
Тони Оллер
Все актеры и съемочная группа
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Судная ночь
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Наша рецензия
«Судную ночь» вполне можно зачислить в разряд антиутопий, сравнить с «Голодными играми», с которыми у нее и впрямь немало общего, охарактеризовать еще несколькими десятками способов, – и все это будет абсолютно верно и справедливо. Однако главный смысл того, что совершил в 2013 году сценарист «Переговорщика» и новой версии «Нападения на 13-й участок» Джеймс ДеМонако, – в другом. «Судная ночь», которая на самом деле…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не, а чо такая странная идеология: раз в год всё можно, типа жертва во имя всеобщего благоденствия, а почему тогда системы безопасности разрешены?… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/06/2013 - 03:24:51):
Забавные игры смотрел, не плохой триллер. Он более реалистичный что ли. Тут же все таки жанр, социальной… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер Джейсон Блум прокомментировал информацию о запуске в производство «Судной ночи 6» В ближайшее время работа над фильмом не начнется. 
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4 октября 2021 14:36
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