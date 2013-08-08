Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Агнец Божий
Рейтинг
5.0 Рейтинг IMDb: 5
Оцените
2 постера
Агнец Божий

Paradise 18+
О фильме

В центре повествования находится молодая, но чрезмерно консервативная и религиозная женщина, которая теряет всю веру после авиакатастрофы и отправляется в Лас-Вегас, чтобы наверстать упущенное и согрешить с каждым встречным. Но вера — штука сложная, и она начинает неумолимо возвращаться по пути к месту назначения.

Агнец Божий - трейлер
Агнец Божий  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 8 августа 2013
Дата выхода
8 августа 2013 Россия 12+
8 августа 2013 Казахстан
18 октября 2013 США
8 августа 2013 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $19 565
Производство Mandate Pictures
Другие названия
Paradise, Buscando el paraíso, Kitérek a hitemből, Lamb of God, Paradiis, Paradise - Inocência perdida, Paradise - Viaggio a Las Vegas, Paraíso: Em Busca da Felicidade, Raj, Агнец Божий
Режиссер
Диабло Коуди
В ролях
Расселл Брэнд
Расселл Брэнд
Джулианна Хаф
Джулианна Хаф
Холли Хантер
Холли Хантер
Ник Офферман
Ник Офферман
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.0
11 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Агнец Божий - трейлер
Агнец Божий Трейлер
Кадры из фильма
