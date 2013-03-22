Гостья, 2012

События происходят в будущем, где инопланетные существа, бездушные и хладнокровные, методично опустошают все населенные планеты. На очереди Земля, которую пришельцы уже начали осваивать. Они невидимы, обладают способностью вселяться в тела людей, вытеснять воспоминания и завладевать сознанием. Внешность жертвы остается обычной, выдать ее могут только глаза, в которых не остается ни малейшего проблеска эмоций. Настоящих людей остается катастрофически мало, но диковинное для инопланетных гостей свойство – эмоциональность – может стать ключом к спасению человечества…