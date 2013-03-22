Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гостья Гостья
Киноафиша Фильмы Гостья
The Host

Гостья, 2012

2012 / США
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

События происходят в будущем, где инопланетные существа, бездушные и хладнокровные, методично опустошают все населенные планеты. На очереди Земля, которую пришельцы уже начали осваивать. Они невидимы, обладают способностью вселяться в тела людей, вытеснять воспоминания и завладевать сознанием. Внешность жертвы остается обычной, выдать ее могут только глаза, в которых не остается ни малейшего проблеска эмоций. Настоящих людей остается катастрофически мало, но диковинное для инопланетных гостей свойство – эмоциональность – может стать ключом к спасению человечества…

  • Фильм создан по мотивам одноименного романа знаменитой писательницы Стефани Майер, автора саги «Сумерки».
  • Сверкающие автомобили, фигурирующие в фильме – Lotus Evoras.
  • В течение всего фильма персонажи носят белоснежную одежду. Дизайнеры и визажисты признавались, что самой утомительной работой была постоянная чистка костюмов при съемках в пустыне.
  • Страйдер, фамилия Мелани, переводится с голландского языка как «воин».
  • На роль Йена пробовались Томас МакДонелл и Йен Соммерхолдер.
  • Сниматься в фильме приглашали Еву Грин, Хейли Этвелл и Клэр Дейнс, но они отказались.

Недалекое будущее. Планета оккупирована бестелесными пришельцами, вытесняющими человеческое сознание из людской оболочки и подменяющими его собственным разумом. Их называют Души, и они практически покорили Землю. Одна из Душ вселяется в тело Мелани Страйдер, в расчете обнаружить последних выживших представителей расы. Но случается невероятное, и теперь участь человечества зависит от юной девушки.

7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 28 марта 2013
Премьера в мире 22 марта 2013
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Эндрю Никкол
Эндрю Никкол
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Джейк Эйбел
Джейк Эйбел
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Макс Айронс
Макс Айронс
Фрэнсис Фишер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
5-ая волна
5-ая волна (2016)
5.25
Орудия смерти: Город костей
Орудия смерти: Город костей (2013)
7.0689654
Византия
Византия (2012)
7.7
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 (2012)
7.897321
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 (2011)
8.168712
Сумерки. Сага. Затмение
Сумерки. Сага. Затмение (2010)
7.7537994
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние (2009)
8.373188
Сумерки
Сумерки (2008)
8.516077
Гаттака
Гаттака (1997)
7
Хорошее убийство
Хорошее убийство (2015)
6.4166665
Анон
Анон (2017)
5.909091
Время
Время (2011)
8.333333
Фильм находится в подборках
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы про инопланетян, похожих на людей Фильмы про инопланетян, похожих на людей
Фильмы про пришельцев Фильмы про пришельцев
Фантастика про инопланетян Фантастика про инопланетян
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Фильмы с неожиданной развязкой Фильмы с неожиданной развязкой
Фильмы про нло и инопланетян Фильмы про нло и инопланетян
Постер фильма Гостья 19 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Гостья смотреть онлайн

Гостья

Похожие фильмы онлайн

Орудия смерти: Город костей
 
Византия
 
Сумерки
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Гостья» (в оригинале, напротив, The Host, то есть «Хозяйка», «Гостеприимица», «Носительница» или, если угодно, «Принимающая сторона») – это, в сущности, «Аватар» наоборот, только с меньшим натиском военной авиации и более глубоким погружением в медитативность и шизофрению. На Землю прибывают некие инопланетные «души», изрядно смахивающие на небезызвестную инфузорию туфельку, вселяются в тела местных…
Читать
Qbik 2 апреля 2015, 12:51
Не оправданные ожидания приводят к разочарованию ((( ожидали с женой фантастический сюжет, а оказалась, что на Земле мир и процветание, подсвеченные… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Да, детский такой фильм, для подростков... Смесь Сумерек и Эквилибриума, сюжет проще некуда, думать не надо, отбросили все заморочки, "ребята,… Читать дальше…
Отзывы Написать
36 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Гостья
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
трейлер 3
Трейлер 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши