Гостья, 2012

События происходят в будущем, где инопланетные существа, бездушные и хладнокровные, методично опустошают все населенные планеты. На очереди Земля, которую пришельцы уже начали осваивать. Они невидимы, обладают способностью вселяться в тела людей, вытеснять воспоминания и завладевать сознанием. Внешность жертвы остается обычной, выдать ее могут только глаза, в которых не остается ни малейшего проблеска эмоций. Настоящих людей остается катастрофически мало, но диковинное для инопланетных гостей свойство – эмоциональность – может стать ключом к спасению человечества…
Недалекое будущее. Планета оккупирована бестелесными пришельцами, вытесняющими человеческое сознание из людской оболочки и подменяющими его собственным разумом. Их называют Души, и они практически покорили Землю. Одна из Душ вселяется в тело Мелани Страйдер, в расчете обнаружить последних выживших представителей расы. Но случается невероятное, и теперь участь человечества зависит от юной девушки.