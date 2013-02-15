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Семейка Крудс Семейка Крудс
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The Croods 3D

Семейка Крудс, 2013

2013 / США
8.1 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета – доисторическое пещерное семейство Крудсов в составе супругов Грага и Угги, их детей – недалекого Тунка, любознательной Гип и малышки Сэнди – и Бабули. Граг неисправимый ретроград: он опасается всего нового и полностью уверен, что своей безопасностью Крудсы обязаны исключительно замкнутому образу жизни в пределах собственной пещеры.

Однако после того, как землетрясение – первый вестник великого разлома континентов – уничтожает дом Крудсов, всей компании во главе с Грагом предстоит отправиться в полный приключений путь на поиски нового крова. Помогать семейке берется сообразительный юноша-кочевник по имени Малой, умеющий разжигать огонь и полагающий, что конец света все ближе.

Анимационный фильм “Семейка Крудс” от DreamWorks Animation поставили Керк Де Микко и Крис Сандерс, режиссер мультфильмов “Лило и Стич” и “Как приручить дракона”. В оригинальной версии героев озвучили Николас Кейдж (Граг), Эмма Стоун (Гип), Клорис Личман (Бабуля) и Райан Рейнольдс (Малой). В российском прокате персонажи заговорили голосами Дмитрия Назарова, Нюши, Александры Назаровой и Егора Дружинина.

  • В 2014 году “Семейка Крудс” была номинирована на премию “Оскар” как “Лучший анимационный фильм”.
  • Музыку к мультфильму написал знаменитый голливудский композитор Алан Сильвестри.
  • Идея проекта “Семейки Крудс” появилась в 2005 году, за 8 лет до выхода мультфильма на экраны. Авторами сюжета стали сценарист Кирк де Микко и участник труппы “Монти Пайтон” Джон Клиз, к которым два года спустя присоединился режиссер Крис Сандерс. Изначально история должна была рассказывать о двух доисторических людях, которые позже стали Грагом и Малым, а сама лента превратилась в семейную комедию.
  • Производством мультфильма должна была заниматься британская студия Aardman Animations в сотрудничестве с DreamWorks, но после провала ленты “Смывайся” (2006) проект был отложен, а партнерские отношения британцев и DreamWorks – разорваны.
  • Техническим консультантом съемочной группы стал оператор Роджер Дикинс, снявший “007: Координаты „Скайфолл“ (2012), “Железную хватку” (2010) и “Дорогу перемен” (2008) и работавший с Крисом Сандерсом над мультфильмом “Как приручить дракона” (2010).
  • Традиционно процесс озвучания предшествует основному этапу анимации, и у художников есть возможность придать персонажам черты актера или актрисы, которые дарят героям свой голос. В случае с “Семейкой Крудс” так, например, произошло с Николасом Кейджем.
  • Премьера мультфильма состоялась в один из заключительных дней 63 Берлинского кинофестиваля в феврале 2013.
  • С 2015 по 2017 год Netflix выпускал мультсериал “Семейка Крудс. Начало”.
  • В мультфильме можно заметить отсылки к мифу Платона о пещере.
  • Почти все животные, изображенные в мультфильме, никогда не существовали и даже не могли существовать, если руководствоваться основными законам физики и биологии. Создатели “Семейки Крудс” придумали фантастических существ, обладающих чертами и особенностями различных настоящих животных.
  • В сцене с фейерверком звучит музыкальный отрывок из увертюры Петра Ильича Чайковского 1812 года.
  • При создании ландшафтов для первой части мультфильма аниматоры вдохновлялись поездкой в Национальный парк Зайон в штате Юта, США.
  • В мультфильме Граг часто пересчитывает членов своей семьи. Несмотря на предрассудки о том, что неандертальцы (пещерные люди) не умели считать, с точки зрения антропологов они были первыми видом человеческого рода, который использовал математику как средство выживания: неандертальцы подсчитывали членов семьи, чтобы выяснить, сколько ртов они нужно накормить.
  • Ранее Николас Кейдж отказался озвучивать Шрэка, еще одного героя DreamWorks Animation, так как актеру не понравился дизайн персонажа.

Землетрясение уничтожило дом доисторической семьи, и теперь Крудсам придётся искать другое пристанище. А вокруг новый и опасный мир! Им на помощь приходит молодой кочевник Малой, передовые взгляды которого наталкиваются на консервативность главы семьи Груга. Но только вместе они смогут выжить и достичь своей цели…

8.1 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 марта 2013
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 15 февраля 2013
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Керк Де Микко
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Все актеры и съемочная группа
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Семейка Крудс
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР!!!Мульт просто улётный!!!!! Давно такого удовольствия от похода в кино не получал.Рекомендую всем… Читать дальше…
maxwel 2 апреля 2015, 12:51
Приятный мульт, но не супер. Не дотягивает до "Как приручить дракона" и даже "Храбрая сердцем", но лучше многих других. Музыка в… Читать дальше…
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