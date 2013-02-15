Семейка Крудс, 2013

В центре сюжета – доисторическое пещерное семейство Крудсов в составе супругов Грага и Угги, их детей – недалекого Тунка, любознательной Гип и малышки Сэнди – и Бабули. Граг неисправимый ретроград: он опасается всего нового и полностью уверен, что своей безопасностью Крудсы обязаны исключительно замкнутому образу жизни в пределах собственной пещеры.

Однако после того, как землетрясение – первый вестник великого разлома континентов – уничтожает дом Крудсов, всей компании во главе с Грагом предстоит отправиться в полный приключений путь на поиски нового крова. Помогать семейке берется сообразительный юноша-кочевник по имени Малой, умеющий разжигать огонь и полагающий, что конец света все ближе.

Анимационный фильм “Семейка Крудс” от DreamWorks Animation поставили Керк Де Микко и Крис Сандерс, режиссер мультфильмов “Лило и Стич” и “Как приручить дракона”. В оригинальной версии героев озвучили Николас Кейдж (Граг), Эмма Стоун (Гип), Клорис Личман (Бабуля) и Райан Рейнольдс (Малой). В российском прокате персонажи заговорили голосами Дмитрия Назарова, Нюши, Александры Назаровой и Егора Дружинина.