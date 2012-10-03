Приключения Гекльберри Финна, 2013

После того, как неразлучные друзья Гекльберри Финн и Том Сойер нашли сокровища, их жизнь стала богатой, но уже не такой интересной, как раньше. Школа, уроки, накрахмаленные воротнички - и никаких тебе приключений! Однажды в городке появляется отец Гека, пьяница и бродяга. Он требует у сына свою долю богатств, и, не зная, как от него отделаться, мальчишка решает пуститься в бега. Но не один, а в компании чернокожего раба Джима, который не хочет быть живым товаром на грядущем аукционе. Вместе они отправляются в путь по реке Миссисипи, надеясь найти уголок, где все могут жить свободно и счастливо…