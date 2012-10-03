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Приключения Гекльберри Финна Приключения Гекльберри Финна
Киноафиша Фильмы Приключения Гекльберри Финна
Die Abenteuer des Huck Finn

Приключения Гекльберри Финна, 2013

2013 / Германия
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

После того, как неразлучные друзья Гекльберри Финн и Том Сойер нашли сокровища, их жизнь стала богатой, но уже не такой интересной, как раньше. Школа, уроки, накрахмаленные воротнички - и никаких тебе приключений! Однажды в городке появляется отец Гека, пьяница и бродяга. Он требует у сына свою долю богатств, и, не зная, как от него отделаться, мальчишка решает пуститься в бега. Но не один, а в компании чернокожего раба Джима, который не хочет быть живым товаром на грядущем аукционе. Вместе они отправляются в путь по реке Миссисипи, надеясь найти уголок, где все могут жить свободно и счастливо…

  • Режиссер Гермина Хунтгебурт уже не в первый раз снимает фильмы по произведениям Марка Твена. В 2011 году вышла картина “Том Сойер”, при этом исполнители главных ролей - Луис Хоффман (Том Сойер) и Леон Сидел (Гек Финн) - были задействованы и в “Приключениях Гекльберри Финна”.
  • Актер Луис Хоффман (Том Сойер) стал широко известен благодаря роли Йонаса Канвальда в сериале “Тьма”.
  • Съемки фильма проходили в таких городах Германии, как Бранденбург, Хюрт, Рагун, а также в румынском Бухаресте. 
  • Бюджет фильма составил приблизительно 6 500 000 евро. 
  • Фильм получил номинации на премии украинского кинофестиваля Children KinoFest и национальной кинопремии German Film Awards.

Кто не знает Тома Сойера и Гекльберри Финна? Найдя сокровища, эти два проказника, наконец, разбогатели. Однако «свободный волк» Гек не может усидеть на месте. К тому же его добрый друг, чернокожий Джим, в опасности — хозяйка собирается продать его на аукционе. В компании Джима, Гек отправляется мимо диких берегов Миссисипи — сначала в Каир, а потом и в Огайо, в свободную страну, не знающую рабства. А значит, впереди беглецов ждет множество самых невероятных приключений.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 9 мая 2013
Премьера в мире 3 октября 2012
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Хермине Хунтгебурт
В ролях
Леон Сидел
Луис Хофманн
Луис Хофманн
Джеки Идо
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Питер Лохмайер
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