Приключения Гекльберри Финна, 2013

После того, как неразлучные друзья Гекльберри Финн и Том Сойер нашли сокровища, их жизнь стала богатой, но уже не такой интересной, как раньше. Школа, уроки, накрахмаленные воротнички - и никаких тебе приключений! Однажды в городке появляется отец Гека, пьяница и бродяга. Он требует у сына свою долю богатств, и, не зная, как от него отделаться, мальчишка решает пуститься в бега. Но не один, а в компании чернокожего раба Джима, который не хочет быть живым товаром на грядущем аукционе. Вместе они отправляются в путь по реке Миссисипи, надеясь найти уголок, где все могут жить свободно и счастливо…
Кто не знает Тома Сойера и Гекльберри Финна? Найдя сокровища, эти два проказника, наконец, разбогатели. Однако «свободный волк» Гек не может усидеть на месте. К тому же его добрый друг, чернокожий Джим, в опасности — хозяйка собирается продать его на аукционе. В компании Джима, Гек отправляется мимо диких берегов Миссисипи — сначала в Каир, а потом и в Огайо, в свободную страну, не знающую рабства. А значит, впереди беглецов ждет множество самых невероятных приключений.