Зловещие мертвецы. Черная книга, 2013

Перезапуск знаменитой хоррор-франшизы от создателя оригинальных “Зловещих мертвецов”. Чтобы перетерпеть наркотическую ломку без лишних соблазнов и избавиться от зависимости, Миа Аллен в компании брата Дэвида и их друзей отправляется в уединенный лесной дом. В заброшенной хижине молодые люди находят таинственную старинную книгу, способную открыть врата в ад.
Молодая женщина Миа, пытающаяся избавиться от наркозависимости, отправляется вместе с братом и группой друзей в удалённую хижину, где они открывают Книгу мёртвых, что приводит к опасности и ужасу.