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Зловещие мертвецы. Черная книга Зловещие мертвецы. Черная книга
Киноафиша Фильмы Зловещие мертвецы. Черная книга
The Evil Dead

Зловещие мертвецы. Черная книга, 2013

2013 / США
7.3 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перезапуск знаменитой хоррор-франшизы от создателя оригинальных “Зловещих мертвецов”. Чтобы перетерпеть наркотическую ломку без лишних соблазнов и избавиться от зависимости, Миа Аллен в компании брата Дэвида и их друзей отправляется в уединенный лесной дом. В заброшенной хижине молодые люди находят таинственную старинную книгу, способную открыть врата в ад.

  • Для режиссера Федерико Альвареса картина стала полнометражным дебютом и осуществлением давней детской мечты. Студия и продюсеры предоставили Альваресу полную свободу действий, позволив снять фильм так, как он сам сочтет нужным.
  • Для того чтобы передать атмосферу начала 1980-х, Федерико Альварес старался использовать минимум компьютерной графики, делая ставку на физические спецэффекты.
  • Для подготовки актеров к съемке сцен с одержимостью демонами Альварес пригласил на площадку профессионального хореографа.
  • При съемках картины кинематографисты израсходовали около 25 тысяч литров бутафорской крови и около 300 литров жидкости, изображающей рвоту.
  • Изначально роль Мии отошла Лили Коллинз, но актрисы отказалась от нее из-за “конфликтов в расписании своих съемок”. По слухам, Коллинз покинула проект, чтобы не портить свой послужной список ролью наркоманки.

Молодая женщина Миа, пытающаяся избавиться от наркозависимости, отправляется вместе с братом и группой друзей в удалённую хижину, где они открывают Книгу мёртвых, что приводит к опасности и ужасу.

7.3 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 апреля 2013
Премьера онлайн 2 октября 2021
Премьера в мире 8 марта 2013
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Федерико Альварес
Федерико Альварес
В ролях
Джейн Леви
Джейн Леви
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Джессика Лукас
Джессика Лукас
Элизабет Блэкмор
Элизабет Блэкмор
Лу Тейлор Пуччи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зловещие мертвецы. Черная книга 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 19:04
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
Отзывы Написать
49 голосов
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