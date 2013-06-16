Гадкий я 2, 2013

В прошлом профессиональный злодей, а теперь примерный отец Грю воспитывает трех приемных дочек и ведет бизнес по производству джемов и желе. Размеренную жизнь новоявленного семьянина нарушает визит шпионки Люси Уалд: девушка принудительно вербует Грю в агенты Антизлодейской лиги, которая расследует кражу арктической сверхсекретной лаборатории и полагает, что преступный опыт Грю поможет понять им психологию врага.

Главному герою предстоит объединиться с Люси, чтобы раскрыть личность таинственного антагониста, которым может оказаться Эль Мачо, по слухам погибший от взрыва ракеты в жерле вулкана. Сможет ли новый оседлый образ жизни и внезапные чувства к агенту Уалд помешать Грю вычислить злодея и справиться с ним?

Режиссерами сиквела “Гадкого я” вновь выступили французы Пьер Коффин и Крис Рено. Они привлекли к озвучке уже знакомых зрителям Стива Карелла (Грю), Расселла Бренда (доктор Нефарио), Миранду Косгров (Марго), Дана Гайер (Эдит) и Элси Фишер (Агнес). Новичками франшизы стали Кристен Уигг (Люси) и Бенджамин Брэтт (Эдуардо).