Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гадкий я 2 Гадкий я 2
Киноафиша Фильмы Гадкий я 2
Despicable Me 2

Гадкий я 2, 2013

2013 / США
7.8 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В прошлом профессиональный злодей, а теперь примерный отец Грю воспитывает трех приемных дочек и ведет бизнес по производству джемов и желе. Размеренную жизнь новоявленного семьянина нарушает визит шпионки Люси Уалд: девушка принудительно вербует Грю в агенты Антизлодейской лиги, которая расследует кражу арктической сверхсекретной лаборатории и полагает, что преступный опыт Грю поможет понять им психологию врага.

Главному герою предстоит объединиться с Люси, чтобы раскрыть личность таинственного антагониста, которым может оказаться Эль Мачо, по слухам погибший от взрыва ракеты в жерле вулкана. Сможет ли новый оседлый образ жизни и внезапные чувства к агенту Уалд помешать Грю вычислить злодея и справиться с ним?

Режиссерами сиквела “Гадкого я” вновь выступили французы Пьер Коффин и Крис Рено. Они привлекли к озвучке уже знакомых зрителям Стива Карелла (Грю), Расселла Бренда (доктор Нефарио), Миранду Косгров (Марго), Дана Гайер (Эдит) и Элси Фишер (Агнес). Новичками франшизы стали Кристен Уигг (Люси) и Бенджамин Брэтт (Эдуардо).

  • В оригинальной версии всех миньонов озвучили режиссеры “Гадкого я 2” Пьер Коффин и Крис Рено.
  • В российском дубляже Грю заговорил голосом актера Сергея Бурунова, который заменил на этом посту Леонида Ярмольника.
  • На роль Эдуардо создатели рассматривали кандидатуру Аль Пачино, но актер ушел из проекта по причине творческих разногласий. Пачино заменил Бенджамин Брэтт.
  • Актеров озвучания снимали на протяжении всего процесса читки ролей, и их мимика и жестикуляция были использованы для отрисовки персонажей. Жена Стива Карелла рассказывала, что от души повеселилась, видя у Грю выражения лица, напоминающие мимику супруга.
  • В начале мультфильма на экране можно заметить людей в желтых жилетах, говорящих на иностранном языке. Это отсылка к оригинальному дизайну миньонов из “Гадкого я” (2010), от которого пришлось отказаться из-за ограниченного бюджета.
  • Кристен Уигг (Люси) озвучивала мисс Хэтти в первой части мультфильма “Гадкий я”.
  • Телефонный код 626 указывает на то, что действие этого и предыдущего фильмов разворачивается в долине Сан-Габриэль в Калифорнии или где-то поблизости.
  • Главного антагониста в мультфильме мог озвучить Хавьер Бардем.
  • Стив Карелл и Кристен Уигг добавили в фильм несколько своих ипровизированных реплик.
  • В 2014 году мультфильм получил две номинации на премию “Оскар” – за за “Лучший полнометражный анимационный фильм” и “За лучшую песню к фильму” – и проиграл в обеих категориях диснеевскому мультипликационному мюзиклу “Холодное сердце” (2013).
  • Язык миньонов включает в себя элементы испанского, итальянского, английского, русского и корейского языков.
  • Образ Сайласа Найспопса был вдохновлен внешностью и манерами ирландского актера Киарана Хайндса из фильма “Шпион, выйди вон!” (2011).
  • Прическа Флойда Лысыйсана пародирует стиль Дональда Трампа.
  • В сцене, где Люси дает Грю свой номер телефона, цифры на экране видны очень отчетливо. Все, кто набирал этот номер, могли услышать аудиосообщение, записанное лично Кристен Уигг.
  • В одном из эпизодов в подземной мастерской миньоны пародируют знаменитое фото «Обеденный перерыв строителей на балке» 1932 года.
  • При создании миньонов аниматоры вдохновлялись мусорщиками Джава из «Звездных войн» и умпа-лумпами – работниками сказочной фабрики Вилли Вонки.
  • В рамках американской промо-компании для «Гадкого я 2» был задействован дирижабль в виде миньона.
  • Злые миньоны окрашены в фиолетовый цвет, находящийся на противоположной от желтого стороне в цветовом круге.

В то время как Грю, бывший супер злодей, приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украдеными. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании. Вместе с эксцентричным агентом Люси Уайлд, Грю приходит к выводу, что его главным подозреваемым является умерший супер злодей, Эль Мачо. Ослепленный своими детьми и растущим взаимным притяжением с Люси, Грю оказывается на ложном пути…

7.8 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 августа 2013
Премьера онлайн 17 апреля 2020
Премьера в мире 16 июня 2013
Возраст 0+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пьер Коффин
Пьер Коффин
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Миранда Косгров
Миранда Косгров
Расселл Брэнд
Расселл Брэнд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Гадкий я 3
Гадкий я 3 (2017)
8.086667
Миньоны
Миньоны (2015)
6.866667
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры (2015)
6.3636365
Монстры на каникулах
Монстры на каникулах (2012)
8
Гадкий я
Гадкий я (2010)
8.147727
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для всей семьи Мультфильмы для всей семьи
Топ лучших мультфильмов всех времен Топ лучших мультфильмов всех времен
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Все части «Гадкий Я» Все части «Гадкий Я»
Постер мультфильма Гадкий я 2 20 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Гадкий я 2 смотреть онлайн

Гадкий я 2
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Гадкий я 3
 
Миньоны
 
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
В отличии от первой части взрослым тут делать нечего.

Разочаровашки... Да, рад за детишек, качественный мультик.=)
Joocka 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился мультик. Приятно было услышать смех детей.

Дочка была довольна, а песня про труселя зажгла зал:)
Отзывы Написать
57 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Гадкий я 2
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Квентин Тарантино показывал своему двухлетнему сыну «Гадкого я 2» и «Свинку Пеппу» Оказалось, что режиссер очень высокого мнения о «Свинке Пеппе».
Написать
8 июля 2022 13:46
«Аферист из Tinder» стал первым документальным фильмом, который возглавил недельный рейтинг Netflix Картина Фелисити Моррис обошла спортивную комедию  «Домашняя игра» и мультфильм «Гадкий я 2».
Написать
9 февраля 2022 13:32
«Холодное сердце» возглавил рейтинг самых кассовых мультфильмов всех времен Издание Forbes в очередной раз пересчитало кассовые сборы анимационных лент, составив рейтинг самых кассовых мультфильмов всех времен. Возглавил рейтинг хит Disney 2013 года – мультфильм
Написать
11 июля 2016 10:20
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 8
Отрывок 8
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши