Гадкий я 2, 2013

В прошлом профессиональный злодей, а теперь примерный отец Грю воспитывает трех приемных дочек и ведет бизнес по производству джемов и желе. Размеренную жизнь новоявленного семьянина нарушает визит шпионки Люси Уалд: девушка принудительно вербует Грю в агенты Антизлодейской лиги, которая расследует кражу арктической сверхсекретной лаборатории и полагает, что преступный опыт Грю поможет понять им психологию врага.
Главному герою предстоит объединиться с Люси, чтобы раскрыть личность таинственного антагониста, которым может оказаться Эль Мачо, по слухам погибший от взрыва ракеты в жерле вулкана. Сможет ли новый оседлый образ жизни и внезапные чувства к агенту Уалд помешать Грю вычислить злодея и справиться с ним?
Режиссерами сиквела “Гадкого я” вновь выступили французы Пьер Коффин и Крис Рено. Они привлекли к озвучке уже знакомых зрителям Стива Карелла (Грю), Расселла Бренда (доктор Нефарио), Миранду Косгров (Марго), Дана Гайер (Эдит) и Элси Фишер (Агнес). Новичками франшизы стали Кристен Уигг (Люси) и Бенджамин Брэтт (Эдуардо).
В то время как Грю, бывший супер злодей, приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украдеными. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании. Вместе с эксцентричным агентом Люси Уайлд, Грю приходит к выводу, что его главным подозреваемым является умерший супер злодей, Эль Мачо. Ослепленный своими детьми и растущим взаимным притяжением с Люси, Грю оказывается на ложном пути…
Разочаровашки... Да, рад за детишек, качественный мультик.=)
Дочка была довольна, а песня про труселя зажгла зал:)