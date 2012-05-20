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Охота Охота
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Охота, 2012

2012 / Дания
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сорокалетний Лукас недавно развелся, работает воспитателем в детском садике и живет со своим сыном Маркусом. Лукас довольно обаятельный мужчина, что внезапно приводит к определенным проблемам в его жизни. Одна из подопечных, Карла, влюбляется в него и совершает необдуманный поступок: рассказывает директору детсада выдуманную историю о том, что Лукас ее домогался. Руководитель сообщает информацию родителям девочки, и жизнь главного героя превращается в сюжет ночного кошмара. Все, кроме сына и его крестного, верят, что воспитатель мог совершить столь мерзкое преступление.

  • Фильм стал второй работой в карьере Томаса Винтерберга, вошедшей в список из 250 лучших кинолент по версии IMDb.
  • В 2019 году картину адаптировали под спектакль для британского театра.
  • Мадс Миккельсон, исполнивший главную роль в психологической драме, получил награду за лучшую мужскую роль на фестивале в Каннах.
  • Съемки проходили в Зеландии и длились семь недель.
  • Для финала Винтерберг снял несколько сцен и долго дискутировал с коллегами по съемочной площадке из-за трудностей в выборе итогового варианта.
  • На видео вышла версия с альтернативным финалом.

После развода Лукас находит новую подругу, новую работу и стремится восстановить отношения со своим сыном-подростком Маркусом. Увы, подчас жизнь преподносит сюрпризы, которых не пожелаешь и врагу — накануне Рождества дочь лучшего друга Лукаса обвиняет его в сексуальных домогательствах.

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 21 февраля 2013
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 20 мая 2012
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Томас Винтерберг
Томас Винтерберг
В ролях
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Александра Рапапорт
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Анне Луизе Хассинг
Суссе Уолд
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30
Полное расписание и билеты

Охота смотреть онлайн

Охота
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Внутренне готовилась к гораздо более тяжелому фильму. А оказалось, что всё не так страшно. Разговоры взрослых людей о пиписке Лукаса, причём на… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Антон Филипенко делится личным списком любимых фильмов 1 января в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового оригинального сериала «Почка». По сюжету главная героиня Наталья (Любовь Аксенова) больше всего на свете любит деньги и считает, что на них можно купить все что угодно. Как следствие, у нее складываются не самые лучшие отношения с родственниками, что сыграет против нее, когда ей понадобится почка для пересадки. В честь выхода этого сериала, Киноафиша пообщалась с исполнителем одной из главных ролей – Антоном Филипенко, чтобы выведать у него список любимых фильмов и сериалов.
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26 декабря 2021 12:00
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«Охота» в кинотеатрах

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