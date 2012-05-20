Охота, 2012

Сорокалетний Лукас недавно развелся, работает воспитателем в детском садике и живет со своим сыном Маркусом. Лукас довольно обаятельный мужчина, что внезапно приводит к определенным проблемам в его жизни. Одна из подопечных, Карла, влюбляется в него и совершает необдуманный поступок: рассказывает директору детсада выдуманную историю о том, что Лукас ее домогался. Руководитель сообщает информацию родителям девочки, и жизнь главного героя превращается в сюжет ночного кошмара. Все, кроме сына и его крестного, верят, что воспитатель мог совершить столь мерзкое преступление.
После развода Лукас находит новую подругу, новую работу и стремится восстановить отношения со своим сыном-подростком Маркусом. Увы, подчас жизнь преподносит сюрпризы, которых не пожелаешь и врагу — накануне Рождества дочь лучшего друга Лукаса обвиняет его в сексуальных домогательствах.