7.6
7.6

Невозможное

, 2012
Lo imposible
Испания, Таиланд, США / драма, исторический, триллер, катастрофа / 18+
Постер фильма Невозможное
7.6

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В 2004 году доктор Мария Беннет, ее муж Генри Беннет и трое их маленьких сыновей Лукас, Томас и Саймон отправляются на рождественские каникулы в Тайланд. Прибыв туда в канун Рождества, они поселяются в деревне Као Лак на новым курорте Orchid Beach Resort. Двумя днями позже, в День подарков, массивное цунами полностью затапливает этот район.

Мария и Лукас чудом выбираются из бурлящей воды и находят друг друга, при этом Мария получает серьезные травмы ноги и груди. Они вместе помогают малышу Даниэлю выбраться из-под обломков, и вскоре их находят местные жители, которые одевают их и переводят в больницу в городе Такуа Па. Там Мария призывает Лукаса помочь другим пострадавшим найти членов их семей, пока сама она ложится на операцию по восстановлению травм груди.

Между тем, Генри, Томас и Саймон также выжили и находятся вместе. Генри оставляет двух мальчиков с другой семьей, а сам остается, чтобы отыскать Марию и Лукаса в развалинах курорта. В то же время Мария каким-то образом пропадает из своей больничной койки, а Лукас пытается вытащить как можно больше людей из под обломков. Смогут ли члены семьи отыскать друг друга, или ценой за выживание станет непреодолимая разлука?

Фильм является результатом совместного производства испанских кинокомпаний Apaches Entertainment и Telecinco Cinema. Большая часть съемочной группы, включая режиссера, сценариста, менеджера, оператора, композитора и монтажера, перекочевала на проект из фильма Хуана Байоны «Приют».

Интерьерные сцены фильма снимались на студии Ciudad de la Luz в испанском городе Аликанте, а натурные – в Таиланде, у берегов Индийского океана. Основные съемки начались 23 августа и завершились в октябре 2010 года.

Сюжет фильма основан на реальных событиях 26 декабря 2004 года, когда из-за цунами в Индийском океане, признанного самым смертоносным в современной истории, погибло более 200 тысяч человек. Многие из членов массовки в фильме действительно являются людьми, пережившими это страшное бедствие.

Режиссер Хуан Антонио Байона решил не уточнять национальности главных героев, чтобы создать универсальный фильм, в котором происхождение пострадавших не имело бы отношения к сюжету.

На главные роли супругов Беннет были выбраны Юэн МакГрегор и Наоми Уоттс. Это их вторая совместная работа после появления в фильме Марка Форстера «Пребывание». Роль их старшего сына исполнил 14-летний Том Холланд. Уоттс и Холланд потратили пять недель на съемку физически и психологически сложных сцен в огромном резервуаре с водой. Позже Холланд описывал их как проходившие в «пугающей обстановке... Вы можете себе представить, насколько это было утомительно и жестко».

Сцена, в которой показано, как 15-метровые волны цунами обрушиваются на курортную деревню, обязательно должна была быть снята с первого дубля, поскольку восстановление декорации стоило бы продюсерам фильма слишком крупной суммы денег.

Цунами было воссоздано с помощью смеси цифровых эффектов и реальных водяных волн, снятых в замедленной съемке в огромном резервуаре с водой в Испании с использованием миниатюрных макетов городов и деревень, разрушенных огромной волной. Байона решил работать с настоящей водой, а не с волной, генерируемой компьютером, потому что хотел, чтобы история выглядела более достоверной.

По словам Наоми Уоттс, идея снять фильм родилась, когда продюсеры услышали интервью по испанскому радио, в котором семья Белон рассказывала свою историю выживания во время цунами. Съемочная группа частично снимала на месте восстановленного и ныне действующего курорта, после восстановления, где Белоны отдыхали, когда на него обрушилось цунами.

Прокат фильма начался 11 октября 2012 года под эгидой кинокомпании Warner Bros. При бюджете в 45 миллионов долларов картине удалось собрать в международном прокате чуть менее 200 миллионов, таким образом окупив свой производственный бюджет более чем в четыре раза.

Лента о событиях, разворачивающихся на фоне цунами 2004 года.

В ролях

Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Том Холланд
Том Холланд
Марта Этура
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Дуглас Йоханссон
Режиссер Хуан Антонио Байона
Сценарист Серхио Х. Санчес, María Belón
Композитор Фернандо Веласкес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Таиланд / США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 9 сентября 2012
Премьера в мире 9 сентября 2012
Дата выхода
14 февраля 2013 Россия 12+
24 января 2013 Австралия
1 февраля 2013 Австрия
3 января 2013 Аргентина
20 декабря 2012 Бахрейн
26 декабря 2012 Бельгия
30 ноября 2012 Болгария
21 декабря 2012 Бразилия
2 января 2013 Великобритания
3 января 2013 Венгрия
21 декабря 2012 Венесуэла
4 января 2013 Вьетнам
30 января 2013 Германия
3 января 2013 Гонконг
1 января 2013 Греция
13 февраля 2013 Дания
17 апреля 2021 Египет
20 декабря 2012 Израиль
4 января 2013 Индия
9 сентября 2012 Индонезия
2 января 2013 Ирландия
21 декабря 2012 Исландия
11 октября 2012 Испания
24 января 2013 Италия
24 декабря 2012 Камбоджа
9 сентября 2012 Канада
29 августа 2013 Китай
20 декабря 2012 Кувейт
26 октября 2012 Латвия
20 декабря 2012 Ливан
19 октября 2012 Литва
17 января 2013 Малайзия
20 декабря 2012 Мексика B
17 января 2013 Нидерланды
24 января 2013 Новая Зеландия
11 января 2013 Норвегия
20 декабря 2012 ОАЭ
1 января 2013 Перу
25 января 2013 Польша
17 января 2013 Португалия
4 января 2013 Румыния
4 декабря 2012 США
28 февраля 2013 Сингапур
31 января 2013 Словакия 12
27 декабря 2012 Словения
28 ноября 2012 Таиланд
1 февраля 2013 Тайвань
28 декабря 2012 Турция
14 февраля 2013 Украина
4 января 2013 Уругвай
23 января 2013 Филиппины
4 января 2013 Финляндия
21 ноября 2012 Франция
3 января 2013 Хорватия
7 февраля 2013 Чехия
10 января 2013 Чили
30 сентября 2012 Швейцария
7 марта 2013 Швеция
11 января 2013 Эквадор
21 декабря 2012 Эстония
1 марта 2013 ЮАР
17 января 2013 Южная Корея
14 июня 2013 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $198 087 212
Производство Mediaset España, Summit Entertainment, Apaches Entertainment
Другие названия
Lo imposible, The Impossible, O Impossível, Неможливе, A lehetetlen, Det umulige, Ha'Bilti efshary, Ilmvõimatu, Imkansiz, Imkonsiz, Impossible, Kıyamet Günü, L'impossible, Neiespējamais, Nemoguće, Nic nás nerozdělí, Nič nás nerozdelí, Niemożliwe, Paradisul spulberat, Pragaras rojuje, Selviytyminen, Thảm Họa Sóng Thần, The Impossible - Nichts ist stärker als der Wille, zu überleben, The Impossible: Überleben ist alles, Το αδύνατο, Невозможное, Невъзможното, Немогуће, インポッシブル, 不可能, 惊天巨啸, 浩劫奇蹟, 海啸奇迹, 海啸魔魇

7.6
7.5 IMDb
Цитаты

[первые строки]
Title Card 26 декабря 2004 года самый смертоносный цунами в истории обрушился на юго-восточное побережье Азии. Жизни бесчисленных семей по всему миру навсегда изменились. Это настоящая история одной из таких семей.

Невозможное

Новости о фильме

Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах
2 июня 2021 12:30 Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах Приближается пора отпусков и каникул, а значит, самое время подготовиться к отдыху! В нашей новой подборке мы собрали самые разные фильмы, действие которых происходит в отпуске, – от легких комедий и уютного семейного кино до хорроров и фильмов-катастроф, от классики мирового кинематографа до новинок.

