В 2004 году доктор Мария Беннет, ее муж Генри Беннет и трое их маленьких сыновей Лукас, Томас и Саймон отправляются на рождественские каникулы в Тайланд. Прибыв туда в канун Рождества, они поселяются в деревне Као Лак на новым курорте Orchid Beach Resort. Двумя днями позже, в День подарков, массивное цунами полностью затапливает этот район.
Мария и Лукас чудом выбираются из бурлящей воды и находят друг друга, при этом Мария получает серьезные травмы ноги и груди. Они вместе помогают малышу Даниэлю выбраться из-под обломков, и вскоре их находят местные жители, которые одевают их и переводят в больницу в городе Такуа Па. Там Мария призывает Лукаса помочь другим пострадавшим найти членов их семей, пока сама она ложится на операцию по восстановлению травм груди.
Между тем, Генри, Томас и Саймон также выжили и находятся вместе. Генри оставляет двух мальчиков с другой семьей, а сам остается, чтобы отыскать Марию и Лукаса в развалинах курорта. В то же время Мария каким-то образом пропадает из своей больничной койки, а Лукас пытается вытащить как можно больше людей из под обломков. Смогут ли члены семьи отыскать друг друга, или ценой за выживание станет непреодолимая разлука?
Фильм является результатом совместного производства испанских кинокомпаний Apaches Entertainment и Telecinco Cinema. Большая часть съемочной группы, включая режиссера, сценариста, менеджера, оператора, композитора и монтажера, перекочевала на проект из фильма Хуана Байоны «Приют».
Интерьерные сцены фильма снимались на студии Ciudad de la Luz в испанском городе Аликанте, а натурные – в Таиланде, у берегов Индийского океана. Основные съемки начались 23 августа и завершились в октябре 2010 года.
Сюжет фильма основан на реальных событиях 26 декабря 2004 года, когда из-за цунами в Индийском океане, признанного самым смертоносным в современной истории, погибло более 200 тысяч человек. Многие из членов массовки в фильме действительно являются людьми, пережившими это страшное бедствие.
Режиссер Хуан Антонио Байона решил не уточнять национальности главных героев, чтобы создать универсальный фильм, в котором происхождение пострадавших не имело бы отношения к сюжету.
На главные роли супругов Беннет были выбраны Юэн МакГрегор и Наоми Уоттс. Это их вторая совместная работа после появления в фильме Марка Форстера «Пребывание». Роль их старшего сына исполнил 14-летний Том Холланд. Уоттс и Холланд потратили пять недель на съемку физически и психологически сложных сцен в огромном резервуаре с водой. Позже Холланд описывал их как проходившие в «пугающей обстановке... Вы можете себе представить, насколько это было утомительно и жестко».
Сцена, в которой показано, как 15-метровые волны цунами обрушиваются на курортную деревню, обязательно должна была быть снята с первого дубля, поскольку восстановление декорации стоило бы продюсерам фильма слишком крупной суммы денег.
Цунами было воссоздано с помощью смеси цифровых эффектов и реальных водяных волн, снятых в замедленной съемке в огромном резервуаре с водой в Испании с использованием миниатюрных макетов городов и деревень, разрушенных огромной волной. Байона решил работать с настоящей водой, а не с волной, генерируемой компьютером, потому что хотел, чтобы история выглядела более достоверной.
По словам Наоми Уоттс, идея снять фильм родилась, когда продюсеры услышали интервью по испанскому радио, в котором семья Белон рассказывала свою историю выживания во время цунами. Съемочная группа частично снимала на месте восстановленного и ныне действующего курорта, после восстановления, где Белоны отдыхали, когда на него обрушилось цунами.
Прокат фильма начался 11 октября 2012 года под эгидой кинокомпании Warner Bros. При бюджете в 45 миллионов долларов картине удалось собрать в международном прокате чуть менее 200 миллионов, таким образом окупив свой производственный бюджет более чем в четыре раза.
Лента о событиях, разворачивающихся на фоне цунами 2004 года.
|14 февраля 2013
|Россия
|12+
|24 января 2013
|Австралия
|1 февраля 2013
|Австрия
|3 января 2013
|Аргентина
|20 декабря 2012
|Бахрейн
|26 декабря 2012
|Бельгия
|30 ноября 2012
|Болгария
|21 декабря 2012
|Бразилия
|2 января 2013
|Великобритания
|3 января 2013
|Венгрия
|21 декабря 2012
|Венесуэла
|4 января 2013
|Вьетнам
|30 января 2013
|Германия
|3 января 2013
|Гонконг
|1 января 2013
|Греция
|13 февраля 2013
|Дания
|17 апреля 2021
|Египет
|20 декабря 2012
|Израиль
|4 января 2013
|Индия
|9 сентября 2012
|Индонезия
|2 января 2013
|Ирландия
|21 декабря 2012
|Исландия
|11 октября 2012
|Испания
|24 января 2013
|Италия
|24 декабря 2012
|Камбоджа
|9 сентября 2012
|Канада
|29 августа 2013
|Китай
|20 декабря 2012
|Кувейт
|26 октября 2012
|Латвия
|20 декабря 2012
|Ливан
|19 октября 2012
|Литва
|17 января 2013
|Малайзия
|20 декабря 2012
|Мексика
|17 января 2013
|Нидерланды
|24 января 2013
|Новая Зеландия
|11 января 2013
|Норвегия
|20 декабря 2012
|ОАЭ
|1 января 2013
|Перу
|25 января 2013
|Польша
|17 января 2013
|Португалия
|4 января 2013
|Румыния
|4 декабря 2012
|США
|28 февраля 2013
|Сингапур
|31 января 2013
|Словакия
|12
|27 декабря 2012
|Словения
|28 ноября 2012
|Таиланд
|1 февраля 2013
|Тайвань
|28 декабря 2012
|Турция
|14 февраля 2013
|Украина
|4 января 2013
|Уругвай
|23 января 2013
|Филиппины
|4 января 2013
|Финляндия
|21 ноября 2012
|Франция
|3 января 2013
|Хорватия
|7 февраля 2013
|Чехия
|10 января 2013
|Чили
|30 сентября 2012
|Швейцария
|7 марта 2013
|Швеция
|11 января 2013
|Эквадор
|21 декабря 2012
|Эстония
|1 марта 2013
|ЮАР
|17 января 2013
|Южная Корея
|14 июня 2013
|Япония