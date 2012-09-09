Фильм является результатом совместного производства испанских кинокомпаний Apaches Entertainment и Telecinco Cinema. Большая часть съемочной группы, включая режиссера, сценариста, менеджера, оператора, композитора и монтажера, перекочевала на проект из фильма Хуана Байоны «Приют».

Интерьерные сцены фильма снимались на студии Ciudad de la Luz в испанском городе Аликанте, а натурные – в Таиланде, у берегов Индийского океана. Основные съемки начались 23 августа и завершились в октябре 2010 года.

Сюжет фильма основан на реальных событиях 26 декабря 2004 года, когда из-за цунами в Индийском океане, признанного самым смертоносным в современной истории, погибло более 200 тысяч человек. Многие из членов массовки в фильме действительно являются людьми, пережившими это страшное бедствие.

Режиссер Хуан Антонио Байона решил не уточнять национальности главных героев, чтобы создать универсальный фильм, в котором происхождение пострадавших не имело бы отношения к сюжету.

На главные роли супругов Беннет были выбраны Юэн МакГрегор и Наоми Уоттс. Это их вторая совместная работа после появления в фильме Марка Форстера «Пребывание». Роль их старшего сына исполнил 14-летний Том Холланд. Уоттс и Холланд потратили пять недель на съемку физически и психологически сложных сцен в огромном резервуаре с водой. Позже Холланд описывал их как проходившие в «пугающей обстановке... Вы можете себе представить, насколько это было утомительно и жестко».

Сцена, в которой показано, как 15-метровые волны цунами обрушиваются на курортную деревню, обязательно должна была быть снята с первого дубля, поскольку восстановление декорации стоило бы продюсерам фильма слишком крупной суммы денег.

Цунами было воссоздано с помощью смеси цифровых эффектов и реальных водяных волн, снятых в замедленной съемке в огромном резервуаре с водой в Испании с использованием миниатюрных макетов городов и деревень, разрушенных огромной волной. Байона решил работать с настоящей водой, а не с волной, генерируемой компьютером, потому что хотел, чтобы история выглядела более достоверной.

По словам Наоми Уоттс, идея снять фильм родилась, когда продюсеры услышали интервью по испанскому радио, в котором семья Белон рассказывала свою историю выживания во время цунами. Съемочная группа частично снимала на месте восстановленного и ныне действующего курорта, после восстановления, где Белоны отдыхали, когда на него обрушилось цунами.

Прокат фильма начался 11 октября 2012 года под эгидой кинокомпании Warner Bros. При бюджете в 45 миллионов долларов картине удалось собрать в международном прокате чуть менее 200 миллионов, таким образом окупив свой производственный бюджет более чем в четыре раза.