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Киноафиша Фильмы Омерзительная восьмерка Цитаты из фильма Омерзительная восьмерка

Цитаты из фильма Омерзительная восьмерка

[Майор Уоррен стреляет в Дейзи в ногу после того, как она говорит Крису Манниксу выстрелить в него]
Дейзи Домерж [кричит] О, ГОСПОДИ!
Майор Маркиз Уоррен АХ ТЫ, теперь веришь в Иисуса, да, су###? ХОРОШО, ПОТОМУ ЧТО СКОРО С НИМ ВСТРЕЧИШЬСЯ!
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Oswaldo Mobray Человек, который дергает рычаг, чтобы сломать тебе шею, будет беспристрастным человеком. И именно эта беспристрастность — сама суть справедливости. Потому что справедливость без беспристрастия всегда рискует перестать быть справедливостью.
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John 'The Hangman' Ruth Вешать надо только подлых ублюдков, но подлых ублюдков надо вешать!
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Майор Маркис Уоррен Двигайся странно — получишь пулю. Ни предупреждения, ни вопроса...
[пауза]
Майор Маркис Уоррен Пуля!
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John 'The Hangman' Ruth Да, Уоррен, в этом и проблема со старыми. Можешь пнуть их с лестницы и сказать, что это случайность, но просто застрелить — не получится.
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Sheriff Chris Mannix Теперь выбрасывай свой пистолет!
[Джоди выбрасывает пистолет]
Major Marquis Warren Держу пари, у него есть ещё один.
Sheriff Chris Mannix Теперь выбрасывай второй пистолет!
Jody У меня нет второго пистолета!
Major Marquis Warren Ну тогда тебе придётся из задницы ещё один ш#т пистолет вы#рать! Потому что если ты не вы#рнешь его в эти две секунды, мы эту сук#у прикончим!
[Джоди выбрасывает второй пистолет]
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Major Marquis Warren Когда на объявлении написано "живым или мёртвым", остальные просто стреляют тебе в спину с какого-нибудь возвышения и привозят мёртвым через седло.
[пауза]
Major Marquis Warren Но когда тебя ловит Джон Рут — Палач...
[Уоррен подмигивает]
Major Marquis Warren Ты вешаешься!
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Daisy Domergue [улыбается] Когда доберёшься до ада, Джон, скажи им, что тебя прислала Дейзи...
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John 'The Hangman' Ruth [о работе охотника за головами] Никто не говорил, что эта работа должна быть легкой.
Major Marquis Warren И никто не говорил, что она должна быть такой тяжёлой!
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John 'The Hangman' Ruth [после того, как ударил Дейзи в дилижансе] Теперь, Дейзи, давай договоримся о системе сигналов. Когда я сильно локтем врежу тебе в лицо, это значит «заткнись»!
[Рут бросает взгляд на Уоррена; они оба смеются]
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Major Marquis Warren Умолял пощадить его, твой парень рассказал мне всю свою жизнь. И ТЫ, генерал, был частью этой истории. Когда я узнал, что у меня на руках сын кровавого убийцы негров из Батон-Руж, я понял — будет весело! В тот день, когда я убил твоего парня, было холодно. И я не о снежных горах Вайоминга говорю... Холоднее. И в тот холодный день, когда твой парень стоял у дулa моего пистолета... Я заставил его раздеться. До голой жопы. Потом приказал идти. Я водил его голую жопу два часа... пока холод не сломал его. Потом он снова начал умолять. Но на этот раз он не умолял отпустить домой. Он знал, что домой он уже не вернётся. И он не умолял пощадить жизнь — он знал, что она давно кончена. Всё, что он хотел, — это ОДЕЯЛО. Не суди своего парня слишком строго, генерал. Ты никогда не был так холоден, как он в тот день. Ты удивишься, на что способен человек, замёрзший до костей, ради одеяла. Хочешь знать, что сделал твой парень? Я вытащил свой БОЛЬШОЙ ЧЁРНЫЙ ЧЛЕН из штанов. И заставил его ползти в снегу на четвереньках к нему. Потом схватил за чёрные волосы у затылка... И сунул свой большой чёрный член ему прямо в глотку! И там была кровь... так что было тепло. О, ты можешь быть уверен, что было тепло. И Чарльз Честер Смитерс сосал этот тёплый чёрный член столько, сколько мог. Хахахахаха! Уже начинаешь представлять картины, да?
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Minnie Mink Эй, Дэйв, спроси у меня, жирна ли моя задница!
Sweet Dave Что?
Minnie Mink Спроси у меня, жирна ли моя задница!
Sweet Dave Жирна.
Minnie Mink Я сказала, спроси.
Sweet Dave Зачем?
Minnie Mink Просто спроси!
Sweet Dave Твоя задница жирна?
Minnie Mink Уи. Смотрите-ка, я могу говорить по-французски.
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Sheriff Chris Mannix Негр в конюшне держит письмо от Авраама Линкольна?
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Джон «Палач» Рут [Майору Уоррену] Майор Маркиз Уоррен, это Дейзи Домергу.
[Дейзи]
Джон «Палач» Рут Домергу, это для тебя майор Уоррен.
Дейзи Домергу Здарова, нигг###.
Джон «Палач» Рут [Майору Уоррену, смеясь] Она огонёк, да?
[Дейзи]
Джон «Палач» Рут Эй, девчонка, разве ты не знаешь, что тёмнокожим больше не нравится, когда их называют нигг###? Они это оскорбительным считают.
Дейзи Домергу Называли меня и хуже.
Джон «Палач» Рут В это я верю.
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Sheriff Chris Mannix Можно присесть, сэр?
General Sandy Smithers По мнению янки, это свободная страна.
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Майор Маркис Уоррен [о Дейзи, когда она лежит на полу] Нет, не стреляйте в неё!
Шериф Крис Манникс Почему, чёрт возьми, нет?
Майор Маркис Уоррен [заикается] Джон Рут...
[долгая пауза]
Майор Маркис Уоррен Джон Рут был чертовски сильным ублюдком. Но последнее, что он сделал перед смертью — спас твою жизнь. Мы умрём, белый парень. Это решено без нашего ведома. Но есть одна вещь, которую мы должны решить здесь — как мы убьём эту суку. По-моему, стрелять в неё — это слишком мягко. Джон Рут мог застрелить её в любой момент, по пути сюда, но он был «Палачом», а когда «Палач» тебя ловит, ты не умираешь от пули.
[пауза]
Майор Маркис Уоррен Когда «Палач» тебя ловит...
[легкая пауза]
Майор Маркис Уоррен ... тебя вешают!
Шериф Крис Манникс [широко улыбается] Вешать нужно только подлых ублюдков, но подлых ублюдков нужно вешать!
[Манникс и Уоррен смотрят на Дейзи и весело смеются, а она смотрит на них с мучительным выражением лица; она понимает, что её собираются повесить]
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Sheriff Chris Mannix Да чтоб меня ноги отрубили и прозвали Коротышкой!
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John 'The Hangman' Ruth [Из трейлера] Это — Дейзи Домерг.
[Дейзи машет людям в магазине галантереи]
John 'The Hangman' Ruth Она разыскивается живой или мертвой за убийство. Как только выйдет солнце, я поведу эту женщину на виселицу!
[Дейзи насмешливо изображает, как себя вешает]
John 'The Hangman' Ruth Есть тут кто-нибудь, кто действительно собирается помешать мне это сделать?
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Sheriff Chris Mannix В качестве моего первого и последнего акта в должности шерифа Ред Рока, я приговариваю тебя, Дейзи Домергу, к повешению до смерти!
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Narrator Прошло около пятнадцати минут с тех пор, как мы в последний раз оставляли наших героев. Джо Гейдж вызвался вынести тело Смитерса наружу. Жеребьёвка определила, кто ему поможет... О.Б. проиграл. Крис, Джон Рут и Освальдо горячо спорили о законности убийства при самообороне, которое только что произошло. Майор Маркиз Уоррен, совершенно уверенный в законности случившегося, проигнорировал их, сел за стол и стал пить бренди. Капитан Крис Манникс надел пальто мёртвого генерала и присоединился к Освальдо, зажигая свечи и фонари. Джон Рут держал дверь закрытой, ожидая возвращения Джо Гейджа и О.Б. Боб наслаждался Манзана Роха. Домергю же с тех пор, как Джон Рут снял с неё наручники, не сдвинулась с места за общим обеденным столом. Вернёмся немного назад... Пятнадцать минут назад майор Уоррен застрелил генерала Смитерса на глазах у всех. Но примерно за сорок секунд ДО ЭТОГО произошло нечто не менее важное... что увидели не все. Пока майор Уоррен захватывал внимание толпы рассказами о чёрных членах в белых ртах, кто-то... отравил кофе. И единственная, кто видел, как это произошло, была Домергю. Вот почему эта глава называется: У ДОмергю ЕСТЬ СЕКРЕТ.
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Major Marquis Warren Я знаю, что я — единственный чёрный убл#док, с которым ты когда-либо разговаривал, так что я дам тебе поблажку. Но ты понятия не имеешь, как это — быть чёрным мужчиной, противостоять Америке. Единственное время, когда чёрные в безопасности — это когда белые разоружены. И это письмо дало нужный эффект — разоружило белых.
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[первые реплики]
Major Marquis Warren [спокойно поднимает взгляд, когда к дилижансу, запряжённому лошадьми, подъезжает] Есть место для одного?
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Jody Как поживаешь, болван?
Daisy Domergue Лучше... теперь, когда вижу твоё уродливое лицо!
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Joe Gage Работа подонка никогда не кончается.
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Освальдо Мобрей [о выплате вознаграждения за Манникса] Мы можем выдать его за Марко. Настоящее имя Боба — Марко Мексиканец. За него дают 12 тысяч долларов.
Майор Маркиз Уоррен [наводит пистолет на тело Боба] Постой. Это Марко Мексиканец?
Освальдо Мобрей [кивает] Точно, да.
Майор Маркиз Уоррен [смеётся] Чёрт, после того, как я ему морду разнес — этот «Марко» и «песо» не стоит!
[взрывается смехом]
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Major Marquis Warren [допрашивает Боба о местонахождении Минни] Сколько ты сказал, что работал с Минни?
Bob Четыре месяца...
Major Marquis Warren Хм. Слушай, если бы ты был здесь два с половиной года назад, ты бы знал про ту вывеску, что висела над баром. Минни когда-нибудь говорила тебе об этом?
Bob Нет.
Major Marquis Warren Хочешь знать, что там было написано, сеньор Боб? «Собакам и мексиканцам вход воспрещён». Минни повесила эту вывеску в день открытия этого магазина, и она висела над баром каждый день, пока не сняла её чуть больше двух лет назад. Знаешь, почему она сняла её? Потому что начала пускать собак. Минни любит почти всех, но мексиканцев она терпеть не может. Так что когда ты говоришь, что Минни съездила на север к маме, я в это очень не верю. Но ладно, может быть...
[пауза]
Major Marquis Warren Но когда ты говоришь, что Минни Минк отдала магазин, самое дорогое, что у неё было, в руки грёбаного мексиканца? Вот что я имел в виду в амбаре, когда сказал, что это совсем не похоже на Минни. Я называю тебя лжецом, сеньор Боб...
[пауза]
Major Marquis Warren И если ты врёшь, а ты врёшь, значит, ты убил Минни...
[Уоррен внезапно стреляет Бобу в грудь]
Major Marquis Warren И Сладкого Дэйва!
[Уоррен стреляет Бобу ещё раз. Боб падает мёртвым. Уоррен подходит к телу с двумя пистолетами и стреляет Бобу в голову]
Major Marquis Warren Два жалких пульки — и сеньор Боб отправился на тот свет!
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General Sandy Smithers Я не знаю этого ниггера. Но я знаю, что он ниггер. И этого мне достаточно.
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Major Marquis Warren [Джо Гейджу, Бобу и Освальдо] Именно этот суп заставил меня задуматься.
[Бобу]
Major Marquis Warren Так сколько ты говорил, Минни уже ушла? Неделю?
Bob Шесть.
Major Marquis Warren Видите ли, моя мама всегда варила суп, и он всегда был на вкус одинаковым, по мне так. Был ещё один парень на плантации, дядя Чарли, он тоже варил суп. И как у мамы, я ел его суп с тех пор, как был малым, до того, как стал взрослым. И для меня он всегда был как суп дяди Чарли.
[пауза]
Major Marquis Warren Минни я не ел уже около шести месяцев, так что я не эксперт...
[Уоррен показывает на котёл с супом]
Major Marquis Warren Но это точно Миннина похлёбка. Так если Минни уехала на север, навестить мать на неделю, как она сегодня утром сварила этот суп? И это...
[Уоррен касается стула Сладкого Дэйва]
Major Marquis Warren Это стул Сладкого Дэйва. Когда я сел в него раньше, не поверил своим глазам. Никто не садится в стул Сладкого Дэйва. Это может быть место Минни, но это чёртово стул Сладкого Дэйва. И если он уехал на север, я почти уверен, что этот стул поедет с ним.
[Уоррен снимает с верхушки стула одеяла и шкуры, обнаруживая огромный пятно крови под ними]
Sheriff Chris Mannix [Уоррену] Что в стуле?
Major Marquis Warren Вот что я и думал. Чёртова кровь Сладкого Дэйва!
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Jody [внезапно показываясь из-под половиц и направляя пистолет на Уоррена] ПОШАЛ ВОН СО СВОИМИ ЯЙЦАМИ!
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John 'The Hangman' Ruth Один из этих парней — не тот, за кого себя выдаёт.
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Major Marquis Warren [рассказчик]
[из трейлера]
Major Marquis Warren Что же заставит человека броситься в метель и убивать хладнокровно? Чёрт знает! Вы удивитесь, на что способен человек...
[делает паузу и смеётся]
Major Marquis Warren Начинаешь рисовать картины, да?
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[повторяющаяся реплика]
Шериф Крис Манникс Ну, чёрт побери дважды!
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[последние реплики]
Sheriff Chris Mannix Эй. Можно взглянуть на это письмо от Линкольна?
[Уоррен достает из кармана запачканный кровью листок бумаги и протягивает Манниксу]
Sheriff Chris Mannix "Дорогой Маркиз, надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии и хорошем настроении. У меня всё нормально, хотя хотелось бы, чтобы в сутках было больше часов. Дел столько, что не успеваешь. Время меняется медленно, но верно, и именно такие люди, как ты, изменят ход событий. Твои военные успехи — гордость не только для тебя, но и для твоей расы. Каждый раз, услышав о тебе, я испытываю гордость. Нам ещё далеко идти, но рука об руку мы дойдём. Просто хочу, чтобы ты знал — ты в моих мыслях. Надеюсь, наши пути ещё пересекутся. А пока — остаюсь твоим другом. «Старая Мэри Тодд зовёт», значит, пора ложиться спать. С уважением, Авраам Линкольн..."
[долгая пауза]
Sheriff Chris Mannix "«Старая Мэри Тодд...»"
[слабо улыбается]
Sheriff Chris Mannix Милая деталь.
Major Marquis Warren [смеётся] Спасибо.
[Манникс берет письмо, сминает его и бросает рядом на пол]
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Oswaldo Mobray [улыбается] Ну, ну, ну! Похоже, что лавочка Минни будет в ближайшие дни весьма оживлённой.
[делает глоток горячего кофе и ухмыляется]
Sheriff Chris Mannix Да, именно так...
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Bob Вы серьёзно обвиняете меня в убийстве?
Major Marquis Warren [смеётся] Как я на это смотрю, старина Боб, так это на то, кто работает с ней...
[имеется в виду Дейзи]
Major Marquis Warren ... тот, кто не тот, за кого себя выдаёт, а если это ты, то Минни и её парень не у мамки. Они уже где-то мёртвые лежат.
[обращается к Освальдо]
Major Marquis Warren Или если это ты, маленький британец, настоящий Освальдо Мобрей где-то в канаве валяется, а ты просто английский парень, который подделывает его документы.
Sheriff Chris Mannix Или идём по моей теории — самый урод сделал это...
[поворачивается к Джо Гейджу и направляет на него пистолет]
Sheriff Chris Mannix ... а значит, это ты, Джо Гейдж!
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Sheriff Chris Mannix Как я и говорил, друг, у меня небольшое преимущество!
John 'The Hangman' Ruth Держать тебя в невыгодном положении — это преимущество, которое я собираюсь сохранить.
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Oswaldo Mobray [Манниксу о казни женщин] Пока не придумают курок, который женщина не сможет дернуть, если ты палач — будешь вешать женщин!
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Освальдо Мобрей [Джон Рут стучит в дверь магазина]
[крик изнутри]
Освальдо Мобрей ТЫ ДОЛЖЕН ВЫЛОМАТЬ ЕЁ!
Джо Гейдж [крик изнутри] Дверь не открывается!
Дейзи Домерг [крик снаружи] Что?
Освальдо Мобрей ВЫЛОМАЙ ЕЁ!
Джо Гейдж [Джон Рут выламывает дверь] Закройте эту дверь! Там жуткая метель!
Освальдо Мобрей Ты должен закрыть дверь!
Джо Гейдж Ты должен прибить её!
Освальдо Мобрей Ты должен — ты должен прибить её! ЗАКРОЙ ЕЁ НАПРАВЛЕНИЕ!
Джо Гейдж У двери есть молоток и гвозди!
Освальдо Мобрей ТЫ ДОЛЖЕН ПРИБИТЬ ЕЁ! У ДВЕРИ ЕСТЬ МОЛОТОК И ГВОЗДИ!
[Джон Рут берет молоток и гвозди и начинает прибивать деревянную дверь]
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[поёт «Jim Jones at Botany Bay», наблюдая за Джоном Рутом]
Дейзи Домергу Послушайте, ребята, расскажу я вам историю свою / Как с Англии я был сослан морем, судьба была сурова / Присяжные признали меня виновным, судья сказал тогда / Пожизненно, Джим Джонс, отправляю тебя через штормовые волны. Советую тебе, прежде чем в железную бригаду вступать / Не будь слишком весёл в Ботани-Бей, иначе тебя повесят / Или повесят, — сказал судья, — потом, Джим Джонс / Высоко... высоко... высоко на виселице вороны кости грызть будут. Там шалить не дадут, запомни мои слова / Там тебя порют и учат, как нельзя в Ботани-Бей / Волны бушевали в море, ветер надвигался шторм / Лучше бы я утонул в беде, чем в Новый Южный Уэльс попал. Волны бушевали в море, когда пришли пираты / Солдат на каторжном корабле было целых пятьсот / Они открыли огонь и прогнали пиратов прочь / Лучше бы я к ним примкнул, чем в Ботани-Бей попасть. А в одну тёмную ночь, когда в городке тихо...
[видит, как Джон Рут и О.Б. наливают кофе]
Дейзи Домергу Я всех вас убью, сук##, я пущу палачей на приклад / Всем дам пощёчину, запомните мои слова / Они ещё пожалеют, что Джима Джонса в цепях в Ботани-Бей отправили.
[Джон Рут подходит к ней с кофе]
Джон 'Палач' Рут Это ту песню ты любишь петь в дилижансе, да?
Дейзи Домергу Да.
Джон 'Палач' Рут Милая песня. Есть ещё куплет?
[делает глоток кофе]
Джон 'Палач' Рут Ну, давай, пой.
Дейзи Домергу [игриво улыбается] Как скажешь, Джон.
[возвращается к пению]
Дейзи Домергу Днём и ночью кандалы звенят, словно в рабстве мы / Трудимся и умираем, чтоб лечь в безчестные могилы / Скоро я сорву цепи и в леса убегу / А ты, Джон, уже будешь мёртв, когда я в Мексику доберусь.
Джон 'Палач' Рут Дай-ка гитару!
[вырывает гитару из рук Дейзи]
Джон 'Палач' Рут Время музыки закончилось!
[разбивает гитару о опорный столб]
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Sheriff Chris Mannix Потому что когда черные боятся, белым жить спокойно!
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Дейзи Домергу [после того, как Уоррен ударил её в лицо за то, что она плюнула огромной слюней на его "письмо от Линкольна"] Это так ниггеры обращаются со своими дамами?
Майор Маркиз Уоррен [зло лепит снежок] Ты *НЕ* какая-то чёртова *ДАМА*!
[он кидает снежок в неё]
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Major Marquis Warren [мужикам про Дейзи] Какими чарами эта сука заставляет мужика бросить вызов метели и убить в холодной крови? Честно, понятия не имею.
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Major Marquis Warren [Осуалдо, Бобу и Джо Гейджу] Так Джон Рут собирался повесить твою женщину, и ты его убил. Ладно, возможно. Но ОБ никого не вешал...
Sheriff Chris Mannix [кивает] Он точно нет!
Major Marquis Warren Но он сейчас точно там лежит мёртвый, да?
Sheriff Chris Mannix Точно лежит, вы с#чк##ы!
Major Marquis Warren Как любой из нас, кто выпил бы тот кофе...
Sheriff Chris Mannix Как я, чёрт побери!
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Oswaldo Mobray Господа, я знаю, что американцы редко позволяют такой мелочи, как безоговорочная капитуляция, стать помехой хорошей войне...
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Joe Gage [признаётся Уоррену и Мэнниксу] Стойте! Ладно, я сделал это! Это я, я отравил кофе.
Sheriff Chris Mannix [смеётся с изумлением, указывая на Гейджа с пистолетом] Я ЧЁТКО ЗНАЛ ЭТО! ААА, ТЕПЕРЬ ТЫ ПОДОХНЕШЬ, УБЛЮДОК-УБИЙЦА!
[поворачивается к Уоррену]
Sheriff Chris Mannix Майор Уоррен, пожалуйста, позвольте мне отправить этого мерзкого ублюдка в ад!
[к Джо Гейджу]
Sheriff Chris Mannix Ты убил ОБ. Он стоит десяти таких, как ты! Уоррен, можно я его прикончу?
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Major Marquis Warren Выходи оттуда, ты кустарный стрелок-салага, пока я досчитаю до трёх, или я пристрелю эту сук## в лицо.
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Шериф Крис Манникс [Перед тем, как сесть в дилижанс, после того как Джон Рут и Мэйджор Маркиз Уоррен пожали друг другу руки, соглашаясь защищать друг друга от поимки] Ну, разве это не прекрасно — любовь? Хотите лечь на землю и вместе снежных ангелов наделать?
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John 'The Hangman' Ruth [о Мэнниксе] Если он, блин, шериф, тогда я — дядя обезьяны!
Daisy Domergue Отлично, тогда можешь пойти и делиться бананами со своим ниг## другом в конюшне!
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John 'The Hangman' Ruth [Джо Гейджу] Я ни за что не проведу пару ночей под одной крышей с кем-то, кого не знаю... так кто ты?
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Свит Дэйв [о том, что Боб смотрит, как он играет в шахматы с генералом Смитерсом] Мне нравится надрать зад этого старика на глазах у всех.
Генерал Сэнди Смитерс Да ты и близко не выиграешь!
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Oswaldo Mobray [Руту про то, чтобы забрать его пистолет] Нужно принимать меры — жизнь слишком дорога, чтобы её терять!
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O.B Jackson [после влома в магазин тканей из снежной бури] Я НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ВЫЛЕЗУ ИЗ ЭТОЙ Х#НИ!
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Джон «Палач» Рут [Уоррену] Что такое Велленбек?
Шериф Крис Манникс Ты никогда не слышал про лагерь для военнопленных Велленбек, Западная Вирджиния?
Джон «Палач» Рут Нет, южанин. Никогда не слышал!
[Уоррену]
Джон «Палач» Рут Ты сбежал?
Шериф Крис Манникс О, майор Маркиз сделал больше, чем просто сбежал. У майора Маркиза была блестящая идея. Такая блестящая, что диву даёшься, почему никто до него на неё не додумался!
[Уоррену]
Шериф Крис Манникс Расскажи Джону Руту про свою блестящую идею...
Майор Маркиз Уоррен [ухмыляется] Так это же всё дрова были, черт возьми.
[пауза]
Майор Маркиз Уоррен Так я и поджёг всё!
[Уоррен, Джон Рут и Дейзи разражаются смехом; Манникс хмурится от злости]
Шериф Крис Манникс Там был новобранческий полк, что ночевал в лагере! 47 человек — СЖЁГ ДО УГЛЕЙ! Юные южане, сыновья фермеров, цвет нации...
Майор Маркиз Уоррен А я говорю — пусть горят!
[Манникс смотрит на Уоррена с ужасом и отвращением]
Майор Маркиз Уоррен Мне что, извиняться за то, что убил Джонни Реба? Ты на войну пошёл, чтоб негров держать в цепях. Я на войну пошёл, чтоб белых южных у#бков убивать. И это значит убивать их любыми способами! Стрелять, колоть, топить, жечь, большой камень на голову бросать! Всё, что нужно, чтобы белые южные у#бки остались в земле, ради этого я и шёл на войну, и это я и сделал!
[Уоррен и Манникс злобно смотрят друг на друга]
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Джон «Палач» Рут [Варрену в дилижансе] Так что случилось с твоей лошадью?
Майор Маркиз Варрен Он был уже стар. Я его давно держал. Когда погода испортилась, он не выдержал.
Джон «Палач» Рут Жаль.
Майор Маркиз Варрен Да, жаль. Мы с этим старым Лэшем много вместе проехали. Можно сказать, он был моим лучшим другом, если я вообще считаю тупых животных друзьями, а я нет.
[пауза]
Майор Маркиз Варрен Тем не менее, я буду по нему скучать.
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Major Marquis Warren Ты называешь меня лжецом?
Major Marquis Warren Пока нет. Просто звучит странно, вот и всё.
Bob Что звучит странно?
Major Marquis Warren Во-первых, Минни никогда не казалась мне сентиментальной. А во-вторых, не могу представить, чтобы Сладкий Дэйв поднял свою толстую ж#пу со стула, чтобы набрать колодезной воды, если только Минни не приложила сковородой по башке, не говоря уже о поездке на северную сторону.
Bob Это звучит так, будто ты называешь меня лжецом, мой негр-приятель.
Major Marquis Warren Да уж, звучит именно так, не так ли? Но я ещё не говорил этого вслух.
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Джон «Палач» Рут [бросает Мэнниксу наручники у ног возле дилижанса] Надень их и заходи внутрь.
Шериф Крис Мэнникс [хватает наручники и бросает их обратно Руту] Ни за что!
Джон «Палач» Рут [смотрит на него] Тогда замёрзнешь.
Шериф Крис Мэнникс Тогда повиснешь!
Джон «Палач» Рут [смеётся] Почему?
Шериф Крис Мэнникс [обращается к ОБ, который сидит на дилижансе] Извозчик, спустись сюда и присоединись к нам.
О.Б. Джексон Мне надо держать лошадей. Я отлично слышу вас и отсюда.
Шериф Крис Мэнникс Ты слышал, как я сказал этому парню, что я новый шериф Ред-Рока, да?
О.Б. Джексон Да.
Шериф Крис Мэнникс Ред-Рок теперь мой город! И я должен войти в свой город в цепях охотника за головами? НЕТ, СЭР! Извините, партизаны, я так в Ред-Рок не войду. Когда вы наконец доберётесь до Ред-Рока, вы поймёте, что каждая чёртова вещь, что я говорил, была правдой. И я ожидаю, О.Б., что ты скажешь жителям Ред-Рока, что Джон Рут позволил их новому шерифу замёрзнуть насмерть.
[обращается к Джону Руту]
Шериф Крис Мэнникс На моей голове нет никаких наград, партизан. Если ты дашь мне умереть — это будет убийство!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren [говорит спокойно, садясь за стол и заряжая пистолет] Давайте притормозим. Очень сильно притормозим...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'The Hangman' Ruth У тебя дела в Ред-Роке?
Sheriff Chris Mannix [улыбается] Да, есть!
John 'The Hangman' Ruth Что?
Sheriff Chris Mannix [улыбается шире] Я новый шериф!
John 'The Hangman' Ruth [презрительно фыркает] Херня.
Sheriff Chris Mannix [продолжает улыбаться] Нет, не так!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'The Hangman' Ruth [во время чтения письма Уоррена «Письмо Линкольна»] «Олд Мэри Тод звонит, значит, пора спать.»
[пауза]
John 'The Hangman' Ruth Олд Мэри Тод...
[к Уоррену]
John 'The Hangman' Ruth Это меня берет.
Major Marquis Warren [улыбается тепло] Это меня тоже берет.
John 'The Hangman' Ruth [поворачивается к Дейзи] Знаешь, что это, грязная? Это письмо от Линкольна. Письмо от Линкольна ему.
[указывает на Мажора]
John 'The Hangman' Ruth Они переписывались во время войны. Были перепиской. Это одно из писем.
[Дейзи изучает письмо и внезапно плюет на него большой слюной; Мажор наклоняется и сильно бьет её в лицо. Дейзи выпадает из движущейся повозки вместе с Джоном Рутом, скованным в кандалы; они оба падают в снег]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren [после того, как Мэнникс спас ему жизнь] Крис Мэнникс, возможно, я тебя недооценил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren [Рут] Живьём привезти отчаявшихся — верный способ самому загнуться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jody [Смитерсу] Помни, старик, если моя сестра не выберется с этой горы живой, то и тебе крышка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майор Маркиз Уоррен [Бобу] Моя теория такова: ты работаешь вместе с тем, кто отравил кофе, и вы оба убили Минни, Сладкого Дэйва и всех остальных, кто решил в этот несчастливый день наведаться в магазин Минни.
[пауза]
Майор Маркиз Уоррен И в какой-то момент вы собирались убить Джона Рута и освободить Дейзи.
[Уоррен стоит рядом с Манниксом]
Майор Маркиз Уоррен Но вы не учли метель... и не учли нас двоих.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'The Hangman' Ruth [выплёвывая кофе] Чёрт побери, это ужасно! Что этот мексиканец сделал, замочил свои старые носки в котле?
Oswaldo Mobray Думаю, мы все так думали, но были слишком вежливы, чтобы сказать вслух.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jody Здесь главное — терпение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren Много шляп, старина Боб.
Bob А?
Major Marquis Warren Учитывая политику Минни «без шляп в помещении», которая, если я правильно помню, была одним из тех железных правил бара. Тем правилом, которое она хотела бы сохранить в своё отсутствие. Похоже, ты к шляпам относишься слишком расслабленно.
Bob Виноват, я слишком пофигистично отношусь к шляпам. Как насчёт сегодня забыть про шляпы, учитывая, что на улице метель? А завтра сделаем день без шляп!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'The Hangman' Ruth Как тебя зовут, парень?
Oswaldo Mobray [улыбается] Ну, это точно не «парень». Это Освальдо Мобрей...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Gage Знаешь... внешность бывает обманчива.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daisy Domergue Отлично, Уоррен! Говори, дерзкая т##а, говори!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Chris Mannix [к столу] Ну, скажу тебе, как Господь сказал Иоанну: письмо от Авраама Линкольна не произвело бы на меня такого эффекта. Я, может, даже позволил бы блядь на него написать.
Daisy Domergue Я плюю на это.
Sheriff Chris Mannix Вот это по-сестрински!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Chris Mannix УХ ТЫ! Вот это разговор!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren [Джону Руту про Дейзи и Мэнникса] Ты думаешь, я в сговоре с этим парнем или с ней?
John 'The Hangman' Ruth Это моя проблема, парень, я не знаю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'The Hangman' Ruth Кто-то из них убьёт всех нас здесь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oswaldo Mobray [прерывая накаляющийся спор] Господа, господа, я знаю, что американцы не склонны позволять такой мелочи, как безоговорочная капитуляция, мешать хорошей войне. Но я настоятельно советую нам не устраивать Битву при Батон-Руже посреди метели в магазине Минни...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren [Освальдо, известному как Пит Хилкокс] Говори дальше, Пит. Ты так и заговоришь себя насмерть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jody [улыбаясь, когда появляется в лавке Минни] Я — Джоди. Приятно найти такое тёплое убежище посреди этого холодного ада.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren Это одеяло — пустая ложь, разбивающая сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Gage [к шерифу Мэнниксу, который вскочил и медленно поднял руки вверх] У МЕНЯ НЕТ НИКАКОГО О-О-РУ-ЖИЯ, ШЕ-ШЕ-РИФ!
[Мэнникс показывает пистолетом на Джо Гейджа, но не стреляет, видя, что тот действительно безоружен; затем Мэнникс с паникой и недоумением осматривается по комнате]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Chris Mannix [Джону Руту и Уоррену] Так что, что происходит? Устроили пикник охотников за головами? Ладно! Вы везёте трёх мёртвых и её в Ред-Рок, чтобы получить плату, да?
John 'The Hangman' Ruth Да.
Sheriff Chris Mannix [улыбаясь] Так вот, тот, кто должен платить вам в Ред-Роке — это я, новый шериф! Так что, если хотите получить деньги, надо доставить меня в Ред-Рок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майор Маркиз Уоррен [после первоначальной враждебности Уоррен и Смитерс почти по-дружески говорят о семье Смитерса] Да, твой парень приезжал сюда пару лет назад. Он тоже хорошо отзывался о матери.
Генерал Сэнди Смитерс Ты знал моего сына?
Майор Маркиз Уоррен Знаю? Конечно.
[смеётся]
Майор Маркиз Уоррен Да, я его знал.
Генерал Сэнди Смитерс [холодно] Ты не знал моего сына.
Майор Маркиз Уоррен [пожимает плечами] Как хочешь.
[встаёт, чтобы уйти]
Генерал Сэнди Смитерс [схватывает Уоррена за руку, умоляюще] Ты знал моего сына?
Майор Маркиз Уоррен Я знаю день его смерти. А ты?
Генерал Сэнди Смитерс Нет.
Майор Маркиз Уоррен Хочешь узнать, какой это был день?
Генерал Сэнди Смитерс Да.
Майор Маркиз Уоррен Тот самый день, когда он встретил меня.
[медленно достаёт один из пистолетов и кладёт его в досягаемость Смитерса]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[приказывая лошадям броситься в атаку возле лавки Минни]
O.B Jackson ВПЕРЁД, МАЛЬЧИКИ!
🧡
👏
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🤔
🥱
Daisy Domergue [яростно кричит, когда Уоррен бросает ключ от наручников в печь] ТЫ, ЧЁРТОВ ЧЁРНЫЙ УРОД!
🧡
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🥱
Major Marquis Warren [после того, как Дейзи перестала двигаться от повешения] Хороший был танец.
Sheriff Chris Mannix Да уж, красивый!
🧡
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🥱
Oswaldo Mobray [Джону Руту и Дейзи] Бар открыт! За мной...
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Major Marquis Warren Моя теория такова: ты работаешь с тем, кто отравил кофе. И вы вдвоём убили Минни, Сладкого Дэйва и всех, кто решил в этот проклятый день зайти в лавку Минни. И в какой-то момент вы собирались засада устроить Джону Руту и освободить Дейзи. Но вы не рассчитывали на метель и на нас двоих.
[указывая на Криса Мэнникса и себя]
Major Marquis Warren Вот насколько я дошёл. Как я, а?
Bob [смеётся] Ты настоящий выдумщик, чёрт возьми, а? Так что, ты собираешься убить меня на основе своей надуманной теории, или можешь доказать, кабрón?
Major Marquis Warren [смеётся] Это не так уж надуманно, сеньор Боб, и это гораздо больше, чем просто теория.
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Освальдо Мобрей [поучая Дейзи] Джон Рут хочет отвезти тебя обратно в Ред-Рок, чтобы ты предстала перед судом за убийство. И если... тебя признают виновной, люди Ред-Рока повесят тебя на площади. И я, как палач, буду проводить казнь. Если все это случится — это то, что цивилизованное общество называет «справедливостью». Но если бы сейчас за этой дверью стояли родственники и близкие того, кого ты убила, и, выбив дверь, выволокли тебя на снег и повесили за шею — это была бы расправа фронтира. Зато хорошее в расправе фронтира — она отлично утоляет жажду. Плохое же в ней — то, что она может перепутать неправду с правдой!
Джон «Палач» Рут [вставляя реплику] Не в твоём случае. В твоём случае, ты, наверное, этого заслужила. А вот другие — не всегда!
Освальдо Мобрей Но в конце концов, в чём настоящая разница между этими двумя? Настоящая разница — это я, палач. Для меня неважно, что ты сделала. Когда я вешаю тебя, я не испытываю удовлетворения от твоей смерти — это моя работа! Я вешаю тебя в Ред-Роке, потом еду в следующий город и веша́ю там кого-то другого. Человек, который тянет за рычаг, чтобы сломать твою шею, должен быть безразличным. И именно это безразличие — суть справедливости. Потому что справедливость без безразличия всегда рискует перестать быть справедливостью.
Джон «Палач» Рут Аминь!
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Major Marquis Warren Вот в чём вся суть войны, Мэнникс — люди умирают.
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Шесть-Лошадей Джуди [представляет пассажиров, которые на самом деле банда Домерг] Минни, это пассажиры.
Минни Минк [улыбается] Ну, этого мало. Сними эти тряпки. Показывайте лица, называйте имена!
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Sheriff Chris Mannix [Уоррену] Я ещё не мёртв, ты, чёрный у##бок!
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Major Marquis Warren Продолжай говорить, Пит, а то заговоришься до смерти.
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Major Marquis Warren [когда он и Крис Мэнник вешают Дейзи]
[смеётся]
Major Marquis Warren Держись, Дейзи!
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Jody Ну так у тебя есть причина мешать мне спасти сестру от виселицы?
General Sandy Smithers Нет.
Jody А ты уверен, что нет?
General Sandy Smithers Уверен, нет.
Jody Ты точно уверен? Мы только что убили Минни и Свита Дэйва. А ты с Свитом Дэйвом там так мило общались.
General Sandy Smithers Я этих людей едва знаю, мне на них наплевать! На тебя, на твою сестру, да и на всяких п#зд в Вайоминге тоже.
Jody [угрожающе] Вот это правильный ответ, старик.
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🥱
Майор Маркиз Уоррен [Уоррен пытается достать пистолет; генерал Смитерс делает это быстрее и направляет оружие на Уоррена] Ух ты...!
[Уоррен убирает пистолет на бедро, нервно и спокойно посмеиваясь в камеру]
🧡
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🥺
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🥱
Шериф Крис Маннкс Ну-ка напомни мне, почему мы просто не перестреляем вас всех и не заберём награду?
Дейзи Домерг О, вы можете убить нас всех. Но ни копейки из этой награды вы не получаете. И с этой горы вы не уйдёте живыми. Потому что, когда снег растает, остальная часть банды Джоди — ВСЕ ПЯТНАДЦАТЬ — которые ждали в Редроке, придут сюда. Теперь представь, что ты убьёшь нас всех. Если ты действительно хочешь всю награду за банду Домерг, тебе придётся отвезти наши трупы в Редрок... а это будет непросто. Я сомневаюсь, что ты умеешь управлять запряжённой из четырёх лошадей повозкой. А эта повозка слишком тяжёлая для двух лошадей; значит, тебе придётся вести ЦЕПОЧКУ ЛОШАДЕЙ в Редрок. А с этим глубоким снегом после метели ты не сможешь утащить больше, чем, скажем... одно тело на лошадь. Значит, это ТЫ поведёшь цепочку из четырёх лошадей в Редрок. И с такими лошадьми, в этом снегу, и в полном одиночестве... ты будешь чертовски медлителен. И ты прямо врежешься в банду Домерг. И когда эти ПЯТНАДЦАТЬ УБИЙЦ выйдут на тебя с нашими трупами, они не просто убьют тебя и эту чёрн#ю, они вернутся в Редрок и перестреляют КАЖДОГО УРОДА В ЭТОМ ГОРОДЕ. Ты правда шериф Редрока? Хочешь спасти город? Тогда ПРИСТРЕЛИ эту чёрн#ю!
[Уоррен стреляет в неё, целясь в голову, но сносит ей пальцы ног]
Дейзи Домерг Господи!
Майор Маркиз Уоррен О-хо-хо! Теперь веришь в Иисуса, да, сук@? Ну что ж, встречай его!
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Six-Horse Judy Привет, Минни!
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Major Marquis Warren Обстоятельства заставили нас пойти в обход. Моя лошадь не выдержала.
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Oswaldo Mobray [смеётся] Отлично!
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Major Marquis Warren [Дейзи] Дай эту чёртову пушку! Не испытывай меня, сук!
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Daisy Domergue [Майору Маркизу Уоррену] Привет, ниггер!
John 'The Hangman' Ruth Разве ты не знаешь, что тёмнокожие больше не любят, когда их так называют? Они считают это оскорблением
Daisy Domergue Меня и похуже называли.
John 'The Hangman' Ruth [смеётся] В это я верю!
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Шериф Крис Манникс Стой, Уоррен. Раз она ничего не продаёт, мне любопытно узнать, как она это преподаст. Забавь меня.
[Дейзи]
Шериф Крис Манникс Ладно, с-с-сучка. В чём... твой... замысел?
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Major Marquis Warren [в замедленной съемке] Ты собираешься заключать сделку с этой дьявольской с#к#ой?
🧡
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Jody [Минни] Джуди что-то говорила про самый лучший кофе в мире?
Oswaldo Mobray [улыбается] Да, кажется, Джуди действительно говорила что-то про самый лучший кофе в мире!
Minnie Mink [смеётся] Ну, я не знаю насчёт всего этого. Но скажу тебе, что это: горячий, крепкий и хороший! А в этой снежной п**и он точно тёплый!
🧡
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🥱
Major Marquis Warren Генерал Сэнфорд Смитерс? Битва при Батон-Руж?
General Sandy Smithers [Мэнниксу] Передайте ниг*** в форме кавалерийского офицера, что у меня под командованием была дивизия конфедератов... в Батон-Руже!
Sheriff Chris Mannix [встаёт] МАЖОР НИГ***! Генерал Смитерс велит передать вам...
Major Marquis Warren [поднимает руку] Я слышал, деревенщина! Передай этому старому крэку, что я тоже был в Батон-Руже... на другой стороне.
Sheriff Chris Mannix О, это интересно.
[Смитерсу]
Sheriff Chris Mannix Генерал Смитерс, он сказал, что тоже был в Батон-Руже на другой стороне...
General Sandy Smithers Капитан Мэнникс! Скажи ниг***, что я не признаю ниг*** в форме севера!
Major Marquis Warren [Смитерсу] В тот день вы захватили целый цветной отряд... но ни один цветной кавалерист до лагеря не добрался, да?
General Sandy Smithers У нас не было ни времени, ни еды...
[пауза]
General Sandy Smithers И желания заботиться о северных лошадях, и САМОЕ ГЛАВНОЕ — о северных ниг***!
[пауза]
General Sandy Smithers ТАК МЫ ИХ ЗАСТРЕЛИЛИ ПРЯМО НА МЕСТЕ!
[Уоррен внезапно роняет чашку с кофе и тянется к пистолету в кобуре]
🧡
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🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren [Мэнниксу, после того как он потерял сознание] ПРОСЫПАЙСЯ, БЕЛЫЙ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren Но ты хочешь, чтобы я поверил, что Минни Минк оставила свой магазин шляп, самое ценное для неё, в руках какого-то прокл#нного мексиканца? Вот что я имел в виду, когда сказал, что это совсем не похоже на Минни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daisy Domergue Что я могу сказать? Насчёт бредней Джона Рута? Он абсолютно прав. Я и один из этих парней — сообщники. Мы просто ждём, пока все уснут. Вот тогда мы и прикончим вас всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шериф Крис Манникс [когда Уоррен подходит к генералу Смитерсу] Уоррен, чёрт побери, отстань от старика.
Майор Маркиз Уоррен Отойди, су##а. Мы вместе воевали на одном поле боя.
Майор Маркиз Уоррен [к Смитерсу] И это у меня тоже хочешь отнять?
Генерал Сэнди Смитерс Полагаю, ты был там.
Майор Маркиз Уоррен Можно присоединиться?
Генерал Сэнди Смитерс Да, можно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Chris Mannix [входя впервые и осматривая помещение] Ага. Понял. «Галантерея». Это была шутка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oswaldo Mobray Позвольте должным образом представиться. Я Освальдо Мобрей, палач в этих краях.
John 'The Hangman' Ruth Похоже, я привёл вам клиента.
Oswaldo Mobray Похоже на то!
Daisy Domergue Вы когда-нибудь проводили два дня или больше, запертым с одним из ваших клиентов?
Oswaldo Mobray Нет, не припомню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
O.B Jackson Эта дверь — шл#ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'The Hangman' Ruth [скептически, на слова Криса о том, что он новый шериф Ред Рока] Извините, что мне трудно поверить, что этот город выбрал вас на какую-то должность, кроме как упасть замертво!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шериф Крис Манникс [указывает на майора Маркиза Уоррена] Ты знаешь, кто этот нигг#р?
Генерал Сэнди Смитерс Я не знаю, кто этот нигг#р, но я знаю, что он нигг#р — и этого мне достаточно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren Так ты везёшь её в Ред-Рок на виселицу?
John 'The Hangman' Ruth Ещё как.
Major Marquis Warren Будешь ждать, чтобы посмотреть?
John 'The Hangman' Ruth О, знаешь, что да. Хочу услышать, как хрустнет её шея собственными ушами. Ты никогда не ждёшь, чтобы посмотреть, как их вешают?
Major Marquis Warren Мои добычи не висят, потому что я никогда не привожу их живыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren [пока вешают Дейзи] Держись, Дейзи! Я хочу посмотреть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Я только что отвёл остальных лошадей! Если хочешь, чтобы всё было сделано быстро, надо помогать.
John 'The Hangman' Ruth У меня двое лучших людей этим занимаются.
[занавески в дилижансе за Бобом поднимаются, показывая Уоррена и Мэнникса]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Chris Mannix Я слышал, тебя обвиняли в том, что ты был сумасшедшим убийцей-негром, который вступил в войну только ради того, чтобы убивать белых, а всё это противостояние синего и серого для тебя было до лампочки. Вот почему тебя выгнали из кавалерии с жёлтой полосой на спине, верно, майор?
John 'The Hangman' Ruth Чушь собачья! Если бы он действительно так поступил, кавалерия бы его пристрелила.
🧡
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🥱
Sheriff Chris Mannix Ты за свою жизнь, Черный майор, немало краснокожих положил, не так ли? Кавалерия к таким относится с пониманием.
🧡
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🥱
Joe Gage Слушай, я просто ковбой. Только что вернулся с долгого рейда, и в этот раз я был не просто наездником. Я был партнёром. Впервые в жизни я заработал хорошую копейку. И, ну, решил приехать домой и провести время с мамой — на Рождество.
John 'The Hangman' Ruth Ха, это забавно. Потому что ты совсем не похож на того, кто едет домой на Рождество.
Joe Gage Да, ну знаешь, внешность может обмануть. Потому что я точно тот, кто едет домой на Рождество, чтобы провести время с мамой.
🧡
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🥱
John 'The Hangman' Ruth Кто такой Лэнс Лоусон?
Sheriff Chris Mannix Он парень, что сидит в тюрьме Ред-Рок уже около месяца. Это тот самый, кто застрелил шерифа до меня.
🧡
👏
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🥱
Major Marquis Warren Не знал, что у Минни была мать.
Bob Ну, у всех есть мать.
Major Marquis Warren Да, наверное.
🧡
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🥱
General Sandy Smithers Вы, сэр, гиена. Я не желаю с вами разговаривать.
John 'The Hangman' Ruth Меня и похуже называли. Ладно, генерал. Извините, что потревожил.
🧡
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🥱
John 'The Hangman' Ruth Хочешь добавить немного змеи в свой кофе?
🧡
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🥱
Sheriff Chris Mannix Так, у тебя письмо от Авраама Линкольна?
Major Marquis Warren Да.
Sheriff Chris Mannix От: Авраама Линкольна?
Major Marquis Warren Да!
Sheriff Chris Mannix Авраам Линкольн? Президент Соединённых Штатов?
Major Marquis Warren Да.
Sheriff Chris Mannix Америки?
Major Marquis Warren Да.
Sheriff Chris Mannix Написал тебе письмо — лично?
Major Marquis Warren Да.
Sheriff Chris Mannix Лично, как в «Дорогой майор Уоррен»?
Major Marquis Warren Нет, лично, как в «Дорогой Маркиз».
Sheriff Chris Mannix «Дорогой Маркиз»? Авраам Линкольн, президент Соединённых Штатов Америки?
Major Marquis Warren Да.
Sheriff Chris Mannix Можно посмотреть?
Major Marquis Warren Нельзя.
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🥱
Шериф Крис Мэнникс Мальчик, ох, мальчик, как же папаша твой о тебе говорил! Слышал, ты этим Блю Беллам *сладко* устроил ад.
Генерал Сэнди Смитерс Мы с моими ребятами сделали своё дело.
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🥱
Major Marquis Warren Я же говорил тебе, осёл, иди куда-нибудь ещё ржать.
🧡
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🥱
General Sandy Smithers Парень из Атланты, девушка из Огасты. Раньше я разводил кентуккийских лошадей.
🧡
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Major Marquis Warren Забей на этих совиных уё#ов и этого чокнутого стрелка из подвала.
🧡
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🥱
Major Marquis Warren Чёрт, я больше не чувствую свою задницу.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Daisy Domergue [поёт] И в тёмную ночь, Когда в городке тишина, Я убью вас, ублюдков, всех без исключения, Я пристрелю этих мерзавцев, Всем дам по шажочку, Запомните мои слова...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'The Hangman' Ruth Звучит так, будто у тебя счёты с Дело имеешь.
Daisy Domergue «Дело» отступнической армии? Толпа лузеров, с ума сошедших. Конечно, счёты есть. Вы завернулись в флаг мятежников, чтобы оправдать убийства и воровство. И это должно тебя заинтересовать, Уоррен. Особенно освобождённых негров.
Major Marquis Warren Похоже на моего человека.
Sheriff Chris Mannix Похоже, ты много газет из Вашингтона читала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'The Hangman' Ruth Одно я знаю точно — этот негро-ненавистник не станет с тобой в паре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Chris Mannix Ах, эти деревенщины пошли охотиться на ниггеров. Но так и не поймали нужного ниггера, да?
Major Marquis Warren Нет, не поймали. Но это не из-за того, что не пытались. Эти деревенские бросили свои дома и семьи, и пришли на эту снежную гору в поисках меня и богатства. Ни один из них богатство не нашёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren Минни всё ещё кормит?
Bob Ты считаешь тушёнку едой?
Major Marquis Warren Да.
Bob Тогда у нас есть еда.
Major Marquis Warren Она всё ещё воняет тут своей трубкой «Старая Перепёлка»?
Bob Минни не курит трубку. Она сама крутит. Табак Red Apple. Но, мой негро-амиго, думаю, ты это и так знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Ну давай, козёл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Chris Mannix Заткни свои лживые п###ские губы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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Дэна Гурье
Dana Gourrier
Джин Джонс
Джин Джонс
Gene Jones
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Bruce Dern
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Michael Madsen
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Demián Bichir
Джеймс Паркс
James Parks
Зои Белл
Зои Белл
Zoë Bell
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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