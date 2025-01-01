Майор Маркиз УорренАХ ТЫ, теперь веришь в Иисуса, да, су###? ХОРОШО, ПОТОМУ ЧТО СКОРО С НИМ ВСТРЕЧИШЬСЯ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oswaldo MobrayЧеловек, который дергает рычаг, чтобы сломать тебе шею, будет беспристрастным человеком. И именно эта беспристрастность — сама суть справедливости. Потому что справедливость без беспристрастия всегда рискует перестать быть справедливостью.
John 'The Hangman' Ruth[после того, как ударил Дейзи в дилижансе]Теперь, Дейзи, давай договоримся о системе сигналов. Когда я сильно локтем врежу тебе в лицо, это значит «заткнись»!
[Рут бросает взгляд на Уоррена; они оба смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis WarrenУмолял пощадить его, твой парень рассказал мне всю свою жизнь. И ТЫ, генерал, был частью этой истории. Когда я узнал, что у меня на руках сын кровавого убийцы негров из Батон-Руж, я понял — будет весело! В тот день, когда я убил твоего парня, было холодно. И я не о снежных горах Вайоминга говорю... Холоднее. И в тот холодный день, когда твой парень стоял у дулa моего пистолета... Я заставил его раздеться. До голой жопы. Потом приказал идти. Я водил его голую жопу два часа... пока холод не сломал его. Потом он снова начал умолять. Но на этот раз он не умолял отпустить домой. Он знал, что домой он уже не вернётся. И он не умолял пощадить жизнь — он знал, что она давно кончена. Всё, что он хотел, — это ОДЕЯЛО. Не суди своего парня слишком строго, генерал. Ты никогда не был так холоден, как он в тот день. Ты удивишься, на что способен человек, замёрзший до костей, ради одеяла. Хочешь знать, что сделал твой парень? Я вытащил свой БОЛЬШОЙ ЧЁРНЫЙ ЧЛЕН из штанов. И заставил его ползти в снегу на четвереньках к нему. Потом схватил за чёрные волосы у затылка... И сунул свой большой чёрный член ему прямо в глотку! И там была кровь... так что было тепло. О, ты можешь быть уверен, что было тепло. И Чарльз Честер Смитерс сосал этот тёплый чёрный член столько, сколько мог. Хахахахаха! Уже начинаешь представлять картины, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Minnie MinkЭй, Дэйв, спроси у меня, жирна ли моя задница!
Майор Маркис УорренДжон Рут был чертовски сильным ублюдком. Но последнее, что он сделал перед смертью — спас твою жизнь. Мы умрём, белый парень. Это решено без нашего ведома. Но есть одна вещь, которую мы должны решить здесь — как мы убьём эту суку. По-моему, стрелять в неё — это слишком мягко. Джон Рут мог застрелить её в любой момент, по пути сюда, но он был «Палачом», а когда «Палач» тебя ловит, ты не умираешь от пули.
Sheriff Chris MannixВ качестве моего первого и последнего акта в должности шерифа Ред Рока, я приговариваю тебя, Дейзи Домергу, к повешению до смерти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NarratorПрошло около пятнадцати минут с тех пор, как мы в последний раз оставляли наших героев. Джо Гейдж вызвался вынести тело Смитерса наружу. Жеребьёвка определила, кто ему поможет... О.Б. проиграл. Крис, Джон Рут и Освальдо горячо спорили о законности убийства при самообороне, которое только что произошло. Майор Маркиз Уоррен, совершенно уверенный в законности случившегося, проигнорировал их, сел за стол и стал пить бренди. Капитан Крис Манникс надел пальто мёртвого генерала и присоединился к Освальдо, зажигая свечи и фонари. Джон Рут держал дверь закрытой, ожидая возвращения Джо Гейджа и О.Б. Боб наслаждался Манзана Роха. Домергю же с тех пор, как Джон Рут снял с неё наручники, не сдвинулась с места за общим обеденным столом. Вернёмся немного назад... Пятнадцать минут назад майор Уоррен застрелил генерала Смитерса на глазах у всех. Но примерно за сорок секунд ДО ЭТОГО произошло нечто не менее важное... что увидели не все. Пока майор Уоррен захватывал внимание толпы рассказами о чёрных членах в белых ртах, кто-то... отравил кофе. И единственная, кто видел, как это произошло, была Домергю. Вот почему эта глава называется: У ДОмергю ЕСТЬ СЕКРЕТ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis WarrenЯ знаю, что я — единственный чёрный убл#док, с которым ты когда-либо разговаривал, так что я дам тебе поблажку. Но ты понятия не имеешь, как это — быть чёрным мужчиной, противостоять Америке. Единственное время, когда чёрные в безопасности — это когда белые разоружены. И это письмо дало нужный эффект — разоружило белых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Major Marquis Warren[спокойно поднимает взгляд, когда к дилижансу, запряжённому лошадьми, подъезжает]Есть место для одного?
Major Marquis WarrenХочешь знать, что там было написано, сеньор Боб? «Собакам и мексиканцам вход воспрещён». Минни повесила эту вывеску в день открытия этого магазина, и она висела над баром каждый день, пока не сняла её чуть больше двух лет назад. Знаешь, почему она сняла её? Потому что начала пускать собак. Минни любит почти всех, но мексиканцев она терпеть не может. Так что когда ты говоришь, что Минни съездила на север к маме, я в это очень не верю. Но ладно, может быть...
[пауза]
Major Marquis WarrenНо когда ты говоришь, что Минни Минк отдала магазин, самое дорогое, что у неё было, в руки грёбаного мексиканца? Вот что я имел в виду в амбаре, когда сказал, что это совсем не похоже на Минни. Я называю тебя лжецом, сеньор Боб...
Major Marquis WarrenВидите ли, моя мама всегда варила суп, и он всегда был на вкус одинаковым, по мне так. Был ещё один парень на плантации, дядя Чарли, он тоже варил суп. И как у мамы, я ел его суп с тех пор, как был малым, до того, как стал взрослым. И для меня он всегда был как суп дяди Чарли.
Major Marquis WarrenНо это точно Миннина похлёбка. Так если Минни уехала на север, навестить мать на неделю, как она сегодня утром сварила этот суп? И это...
[Уоррен касается стула Сладкого Дэйва]
Major Marquis WarrenЭто стул Сладкого Дэйва. Когда я сел в него раньше, не поверил своим глазам. Никто не садится в стул Сладкого Дэйва. Это может быть место Минни, но это чёртово стул Сладкого Дэйва. И если он уехал на север, я почти уверен, что этот стул поедет с ним.
[Уоррен снимает с верхушки стула одеяла и шкуры, обнаруживая огромный пятно крови под ними]
[Уоррен достает из кармана запачканный кровью листок бумаги и протягивает Манниксу]
Sheriff Chris Mannix"Дорогой Маркиз, надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии и хорошем настроении. У меня всё нормально, хотя хотелось бы, чтобы в сутках было больше часов. Дел столько, что не успеваешь. Время меняется медленно, но верно, и именно такие люди, как ты, изменят ход событий. Твои военные успехи — гордость не только для тебя, но и для твоей расы. Каждый раз, услышав о тебе, я испытываю гордость. Нам ещё далеко идти, но рука об руку мы дойдём. Просто хочу, чтобы ты знал — ты в моих мыслях. Надеюсь, наши пути ещё пересекутся. А пока — остаюсь твоим другом. «Старая Мэри Тодд зовёт», значит, пора ложиться спать. С уважением, Авраам Линкольн..."
[Джон Рут берет молоток и гвозди и начинает прибивать деревянную дверь]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[поёт «Jim Jones at Botany Bay», наблюдая за Джоном Рутом]
Дейзи ДомергуПослушайте, ребята, расскажу я вам историю свою / Как с Англии я был сослан морем, судьба была сурова / Присяжные признали меня виновным, судья сказал тогда / Пожизненно, Джим Джонс, отправляю тебя через штормовые волны. Советую тебе, прежде чем в железную бригаду вступать / Не будь слишком весёл в Ботани-Бей, иначе тебя повесят / Или повесят, — сказал судья, — потом, Джим Джонс / Высоко... высоко... высоко на виселице вороны кости грызть будут. Там шалить не дадут, запомни мои слова / Там тебя порют и учат, как нельзя в Ботани-Бей / Волны бушевали в море, ветер надвигался шторм / Лучше бы я утонул в беде, чем в Новый Южный Уэльс попал. Волны бушевали в море, когда пришли пираты / Солдат на каторжном корабле было целых пятьсот / Они открыли огонь и прогнали пиратов прочь / Лучше бы я к ним примкнул, чем в Ботани-Бей попасть. А в одну тёмную ночь, когда в городке тихо...
[видит, как Джон Рут и О.Б. наливают кофе]
Дейзи ДомергуЯ всех вас убью, сук##, я пущу палачей на приклад / Всем дам пощёчину, запомните мои слова / Они ещё пожалеют, что Джима Джонса в цепях в Ботани-Бей отправили.
Дейзи ДомергуДнём и ночью кандалы звенят, словно в рабстве мы / Трудимся и умираем, чтоб лечь в безчестные могилы / Скоро я сорву цепи и в леса убегу / А ты, Джон, уже будешь мёртв, когда я в Мексику доберусь.
Major Marquis WarrenВыходи оттуда, ты кустарный стрелок-салага, пока я досчитаю до трёх, или я пристрелю эту сук## в лицо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шериф Крис Манникс[Перед тем, как сесть в дилижанс, после того как Джон Рут и Мэйджор Маркиз Уоррен пожали друг другу руки, соглашаясь защищать друг друга от поимки]Ну, разве это не прекрасно — любовь? Хотите лечь на землю и вместе снежных ангелов наделать?
[Манникс смотрит на Уоррена с ужасом и отвращением]
Майор Маркиз УорренМне что, извиняться за то, что убил Джонни Реба? Ты на войну пошёл, чтоб негров держать в цепях. Я на войну пошёл, чтоб белых южных у#бков убивать. И это значит убивать их любыми способами! Стрелять, колоть, топить, жечь, большой камень на голову бросать! Всё, что нужно, чтобы белые южные у#бки остались в земле, ради этого я и шёл на войну, и это я и сделал!
Major Marquis WarrenВо-первых, Минни никогда не казалась мне сентиментальной. А во-вторых, не могу представить, чтобы Сладкий Дэйв поднял свою толстую ж#пу со стула, чтобы набрать колодезной воды, если только Минни не приложила сковородой по башке, не говоря уже о поездке на северную сторону.
BobЭто звучит так, будто ты называешь меня лжецом, мой негр-приятель.
Шериф Крис МэнниксРед-Рок теперь мой город! И я должен войти в свой город в цепях охотника за головами? НЕТ, СЭР! Извините, партизаны, я так в Ред-Рок не войду. Когда вы наконец доберётесь до Ред-Рока, вы поймёте, что каждая чёртова вещь, что я говорил, была правдой. И я ожидаю, О.Б., что ты скажешь жителям Ред-Рока, что Джон Рут позволил их новому шерифу замёрзнуть насмерть.
[обращается к Джону Руту]
Шериф Крис МэнниксНа моей голове нет никаких наград, партизан. Если ты дашь мне умереть — это будет убийство!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren[говорит спокойно, садясь за стол и заряжая пистолет]Давайте притормозим. Очень сильно притормозим...
[Дейзи изучает письмо и внезапно плюет на него большой слюной; Мажор наклоняется и сильно бьет её в лицо. Дейзи выпадает из движущейся повозки вместе с Джоном Рутом, скованным в кандалы; они оба падают в снег]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren[после того, как Мэнникс спас ему жизнь]Крис Мэнникс, возможно, я тебя недооценил!
Jody[Смитерсу]Помни, старик, если моя сестра не выберется с этой горы живой, то и тебе крышка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майор Маркиз Уоррен[Бобу]Моя теория такова: ты работаешь вместе с тем, кто отравил кофе, и вы оба убили Минни, Сладкого Дэйва и всех остальных, кто решил в этот несчастливый день наведаться в магазин Минни.
Major Marquis WarrenУчитывая политику Минни «без шляп в помещении», которая, если я правильно помню, была одним из тех железных правил бара. Тем правилом, которое она хотела бы сохранить в своё отсутствие. Похоже, ты к шляпам относишься слишком расслабленно.
BobВиноват, я слишком пофигистично отношусь к шляпам. Как насчёт сегодня забыть про шляпы, учитывая, что на улице метель? А завтра сделаем день без шляп!
Oswaldo Mobray[прерывая накаляющийся спор]Господа, господа, я знаю, что американцы не склонны позволять такой мелочи, как безоговорочная капитуляция, мешать хорошей войне. Но я настоятельно советую нам не устраивать Битву при Батон-Руже посреди метели в магазине Минни...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Marquis Warren[Освальдо, известному как Пит Хилкокс]Говори дальше, Пит. Ты так и заговоришь себя насмерть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jody[улыбаясь, когда появляется в лавке Минни]Я — Джоди. Приятно найти такое тёплое убежище посреди этого холодного ада.
Major Marquis WarrenМоя теория такова: ты работаешь с тем, кто отравил кофе. И вы вдвоём убили Минни, Сладкого Дэйва и всех, кто решил в этот проклятый день зайти в лавку Минни. И в какой-то момент вы собирались засада устроить Джону Руту и освободить Дейзи. Но вы не рассчитывали на метель и на нас двоих.
Bob[смеётся]Ты настоящий выдумщик, чёрт возьми, а? Так что, ты собираешься убить меня на основе своей надуманной теории, или можешь доказать, кабрón?
Major Marquis Warren[смеётся]Это не так уж надуманно, сеньор Боб, и это гораздо больше, чем просто теория.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Освальдо Мобрей[поучая Дейзи]Джон Рут хочет отвезти тебя обратно в Ред-Рок, чтобы ты предстала перед судом за убийство. И если... тебя признают виновной, люди Ред-Рока повесят тебя на площади. И я, как палач, буду проводить казнь. Если все это случится — это то, что цивилизованное общество называет «справедливостью». Но если бы сейчас за этой дверью стояли родственники и близкие того, кого ты убила, и, выбив дверь, выволокли тебя на снег и повесили за шею — это была бы расправа фронтира. Зато хорошее в расправе фронтира — она отлично утоляет жажду. Плохое же в ней — то, что она может перепутать неправду с правдой!
Джон «Палач» Рут[вставляя реплику]Не в твоём случае. В твоём случае, ты, наверное, этого заслужила. А вот другие — не всегда!
Освальдо МобрейНо в конце концов, в чём настоящая разница между этими двумя? Настоящая разница — это я, палач. Для меня неважно, что ты сделала. Когда я вешаю тебя, я не испытываю удовлетворения от твоей смерти — это моя работа! Я вешаю тебя в Ред-Роке, потом еду в следующий город и веша́ю там кого-то другого. Человек, который тянет за рычаг, чтобы сломать твою шею, должен быть безразличным. И именно это безразличие — суть справедливости. Потому что справедливость без безразличия всегда рискует перестать быть справедливостью.
Майор Маркиз Уоррен[Уоррен пытается достать пистолет; генерал Смитерс делает это быстрее и направляет оружие на Уоррена]Ух ты...!
[Уоррен убирает пистолет на бедро, нервно и спокойно посмеиваясь в камеру]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шериф Крис МаннксНу-ка напомни мне, почему мы просто не перестреляем вас всех и не заберём награду?
Дейзи ДомергО, вы можете убить нас всех. Но ни копейки из этой награды вы не получаете. И с этой горы вы не уйдёте живыми. Потому что, когда снег растает, остальная часть банды Джоди — ВСЕ ПЯТНАДЦАТЬ — которые ждали в Редроке, придут сюда. Теперь представь, что ты убьёшь нас всех. Если ты действительно хочешь всю награду за банду Домерг, тебе придётся отвезти наши трупы в Редрок... а это будет непросто. Я сомневаюсь, что ты умеешь управлять запряжённой из четырёх лошадей повозкой. А эта повозка слишком тяжёлая для двух лошадей; значит, тебе придётся вести ЦЕПОЧКУ ЛОШАДЕЙ в Редрок. А с этим глубоким снегом после метели ты не сможешь утащить больше, чем, скажем... одно тело на лошадь. Значит, это ТЫ поведёшь цепочку из четырёх лошадей в Редрок. И с такими лошадьми, в этом снегу, и в полном одиночестве... ты будешь чертовски медлителен. И ты прямо врежешься в банду Домерг. И когда эти ПЯТНАДЦАТЬ УБИЙЦ выйдут на тебя с нашими трупами, они не просто убьют тебя и эту чёрн#ю, они вернутся в Редрок и перестреляют КАЖДОГО УРОДА В ЭТОМ ГОРОДЕ. Ты правда шериф Редрока? Хочешь спасти город? Тогда ПРИСТРЕЛИ эту чёрн#ю!
[Уоррен стреляет в неё, целясь в голову, но сносит ей пальцы ног]
Major Marquis WarrenНо ты хочешь, чтобы я поверил, что Минни Минк оставила свой магазин шляп, самое ценное для неё, в руках какого-то прокл#нного мексиканца? Вот что я имел в виду, когда сказал, что это совсем не похоже на Минни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daisy DomergueЧто я могу сказать? Насчёт бредней Джона Рута? Он абсолютно прав. Я и один из этих парней — сообщники. Мы просто ждём, пока все уснут. Вот тогда мы и прикончим вас всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шериф Крис Манникс[когда Уоррен подходит к генералу Смитерсу]Уоррен, чёрт побери, отстань от старика.
[занавески в дилижансе за Бобом поднимаются, показывая Уоррена и Мэнникса]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Chris MannixЯ слышал, тебя обвиняли в том, что ты был сумасшедшим убийцей-негром, который вступил в войну только ради того, чтобы убивать белых, а всё это противостояние синего и серого для тебя было до лампочки. Вот почему тебя выгнали из кавалерии с жёлтой полосой на спине, верно, майор?
Sheriff Chris MannixТы за свою жизнь, Черный майор, немало краснокожих положил, не так ли? Кавалерия к таким относится с пониманием.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe GageСлушай, я просто ковбой. Только что вернулся с долгого рейда, и в этот раз я был не просто наездником. Я был партнёром. Впервые в жизни я заработал хорошую копейку. И, ну, решил приехать домой и провести время с мамой — на Рождество.
Daisy Domergue«Дело» отступнической армии? Толпа лузеров, с ума сошедших. Конечно, счёты есть. Вы завернулись в флаг мятежников, чтобы оправдать убийства и воровство. И это должно тебя заинтересовать, Уоррен. Особенно освобождённых негров.
Sheriff Chris MannixАх, эти деревенщины пошли охотиться на ниггеров. Но так и не поймали нужного ниггера, да?
Major Marquis WarrenНет, не поймали. Но это не из-за того, что не пытались. Эти деревенские бросили свои дома и семьи, и пришли на эту снежную гору в поисках меня и богатства. Ни один из них богатство не нашёл.