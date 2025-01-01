Умолял пощадить его, твой парень рассказал мне всю свою жизнь. И ТЫ, генерал, был частью этой истории. Когда я узнал, что у меня на руках сын кровавого убийцы негров из Батон-Руж, я понял — будет весело! В тот день, когда я убил твоего парня, было холодно. И я не о снежных горах Вайоминга говорю... Холоднее. И в тот холодный день, когда твой парень стоял у дулa моего пистолета... Я заставил его раздеться. До голой жопы. Потом приказал идти. Я водил его голую жопу два часа... пока холод не сломал его. Потом он снова начал умолять. Но на этот раз он не умолял отпустить домой. Он знал, что домой он уже не вернётся. И он не умолял пощадить жизнь — он знал, что она давно кончена. Всё, что он хотел, — это ОДЕЯЛО. Не суди своего парня слишком строго, генерал. Ты никогда не был так холоден, как он в тот день. Ты удивишься, на что способен человек, замёрзший до костей, ради одеяла. Хочешь знать, что сделал твой парень? Я вытащил свой БОЛЬШОЙ ЧЁРНЫЙ ЧЛЕН из штанов. И заставил его ползти в снегу на четвереньках к нему. Потом схватил за чёрные волосы у затылка... И сунул свой большой чёрный член ему прямо в глотку! И там была кровь... так что было тепло. О, ты можешь быть уверен, что было тепло. И Чарльз Честер Смитерс сосал этот тёплый чёрный член столько, сколько мог. Хахахахаха! Уже начинаешь представлять картины, да?