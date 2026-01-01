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О персоне
Фильмография
Чон Ун-ин
Jeong Woong-in
Киноафиша
Персоны
Чон Ун-ин
Чон Ун-ин
Jeong Woong-in
Дата рождения
20 января 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Чечхон, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.4
Королева Сондок
(2009)
8.4
Дорога в тысячу ли
(2022)
8.3
Плохая мать
(2023)
Фильмография Чон Ун-ин
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комедия, фэнтези
2026, Южная Корея
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7.1
Курок
драма, криминал, триллер, дорама
2025, Южная Корея
6.3
Аферисты по-корейски
комедия, боевик, криминал, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
6.2
Поймать на горячем
криминал, триллер, детектив, дорама
2024, Южная Корея
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8.3
Плохая мать
драма, комедия, криминал, дорама
2023, Южная Корея
7.1
Дневная луна
фэнтези, мелодрама, триллер, дорама
2023, Южная Корея
7.6
Наша цветущая молодость
мелодрама, исторический, детектив, дорама
2023, Южная Корея
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Полночное Солнце
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2023, Южная Корея
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